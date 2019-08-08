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Россиянам разрешат не ходить на работу и, при этом, получать зарплату

08 Августа 2019, 10:07 | В России

В законодательство хотят внести поправки, позволяющие выполнять трудовые обязанности удаленно

Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В настоящее время по Трудовому кодексу россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. В случае принятия соответствующих поправок сотрудник получит право проводить часть времени вне своего рабочего места. Пока такие ситуации регулируются лишь устными договоренностями, и это часто приводит к попыткам уволить сотрудника или оформить ему прогул, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. В ведомстве Максима Топилина «Известиям» заявили о готовности «поддержать любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения».

Как следует из документа, с которым ознакомились «Известия», ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа». Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и т.д. А условия организации труда на время удаленной работы регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников.

— В практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис, — пояснил «Известиям» автор инициативы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. — Но так как в ТК РФ такой вариант не предусмотрен, такие ситуации регулируются устными договоренностями. А это, в случае недобросовестности работодателя, может привести к нарушению прав работника, вплоть до оформления прогула и увольнения.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что письмо от ОНФ в министерство поступило и будет рассмотрено в установленный срок.

— Любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения, мы поддержим — в этой форме или в другой. Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы всё было грамотно, — отметил собеседник «Известий» в руководстве одного из департаментов Минтруда.

По данным опроса, проведенного ОНФ летом 2019 года, 90% россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому, еще 27% хотели бы иметь такую возможность.

Инициатива фактически легализует уже сложившуюся практику, позволит защитить права работников и одновременно поддержать развитие современных форм занятости в условиях цифровой экономики, что важно для развития нацпроектов «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости», полагает член Общественной палаты, руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Сёмин.

— С подобными ситуациями чаще сталкиваются жители крупных городов, у которых путь от дома до работы и обратно занимает немало времени, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

При наличии конфликта с сотрудником работодатели часто используют его удаленную занятость как повод для увольнения за прогул или неоплаты его труда, рассказала «Известиям» руководитель практики трудового права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Анна Иванова. Суды, как правило, подходят к этому формально и чаще встают на сторону работодателя, уточнила она.

— Поскольку временная удаленная работа всегда осуществляется по соглашению сторон и не ущемляет прав работников, ТК РФ должен вывести ее из серой зоны и предоставить комфорт сторонам трудовых отношений, — полагает Анна Иванова. — Тем более сейчас сотрудники многих сфер могут эффективно работать из дома, а у некоторых из них даже нет четко закрепленных мест в офисе (IT-индустрия, аудиторы). Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон.

Отсутствие четкого правового регулирования довольно часто приводит к неоднозначным ситуациям, согласен и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

— Мои доверители периодически сталкиваются с ситуацией, когда договорились с начальником, что поработают из дома, а в итоге им начинают вменять дисциплинарные проступки, — пояснил «Известиям» юрист. — При этом работодатель может легко доказать отсутствие сотрудника в офисе — например, при помощи его электронного пропуска, где отмечается время прихода и ухода.

В большинстве случаев интересы работника отстоять удается, только потому что работодатели неправильно оформили процедуру увольнения, отметил эксперт. В случае принятия поправок, по его мнению, необходимо четко определить, в каких случаях сотрудник имеет право выполнять свои обязанности из дома, в какой форме будет происходить уведомление и кого следует ставить в известность.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: ОНФ  удаленка  кадры  трудовой кодекс  работа 



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