Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россиянам разрешат не ходить на работу и, при этом, получать зарплату
В законодательство хотят внести поправки, позволяющие выполнять трудовые обязанности удаленно
Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).
В настоящее время по Трудовому кодексу россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. В случае принятия соответствующих поправок сотрудник получит право проводить часть времени вне своего рабочего места. Пока такие ситуации регулируются лишь устными договоренностями, и это часто приводит к попыткам уволить сотрудника или оформить ему прогул, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. В ведомстве Максима Топилина «Известиям» заявили о готовности «поддержать любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения».
Как следует из документа, с которым ознакомились «Известия», ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа». Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и т.д. А условия организации труда на время удаленной работы регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников.
— В практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис, — пояснил «Известиям» автор инициативы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. — Но так как в ТК РФ такой вариант не предусмотрен, такие ситуации регулируются устными договоренностями. А это, в случае недобросовестности работодателя, может привести к нарушению прав работника, вплоть до оформления прогула и увольнения.
В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что письмо от ОНФ в министерство поступило и будет рассмотрено в установленный срок.
— Любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения, мы поддержим — в этой форме или в другой. Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы всё было грамотно, — отметил собеседник «Известий» в руководстве одного из департаментов Минтруда.
По данным опроса, проведенного ОНФ летом 2019 года, 90% россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому, еще 27% хотели бы иметь такую возможность.
Инициатива фактически легализует уже сложившуюся практику, позволит защитить права работников и одновременно поддержать развитие современных форм занятости в условиях цифровой экономики, что важно для развития нацпроектов «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости», полагает член Общественной палаты, руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Сёмин.
— С подобными ситуациями чаще сталкиваются жители крупных городов, у которых путь от дома до работы и обратно занимает немало времени, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».
При наличии конфликта с сотрудником работодатели часто используют его удаленную занятость как повод для увольнения за прогул или неоплаты его труда, рассказала «Известиям» руководитель практики трудового права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Анна Иванова. Суды, как правило, подходят к этому формально и чаще встают на сторону работодателя, уточнила она.
— Поскольку временная удаленная работа всегда осуществляется по соглашению сторон и не ущемляет прав работников, ТК РФ должен вывести ее из серой зоны и предоставить комфорт сторонам трудовых отношений, — полагает Анна Иванова. — Тем более сейчас сотрудники многих сфер могут эффективно работать из дома, а у некоторых из них даже нет четко закрепленных мест в офисе (IT-индустрия, аудиторы). Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон.
Отсутствие четкого правового регулирования довольно часто приводит к неоднозначным ситуациям, согласен и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
— Мои доверители периодически сталкиваются с ситуацией, когда договорились с начальником, что поработают из дома, а в итоге им начинают вменять дисциплинарные проступки, — пояснил «Известиям» юрист. — При этом работодатель может легко доказать отсутствие сотрудника в офисе — например, при помощи его электронного пропуска, где отмечается время прихода и ухода.
В большинстве случаев интересы работника отстоять удается, только потому что работодатели неправильно оформили процедуру увольнения, отметил эксперт. В случае принятия поправок, по его мнению, необходимо четко определить, в каких случаях сотрудник имеет право выполнять свои обязанности из дома, в какой форме будет происходить уведомление и кого следует ставить в известность.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Россиянам разрешат не ходить на работу и, при этом, получать зарплату
- Tele2 приняла на работу участников второго хакатона
- Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Самые привлекательные работодатели России
- Найдена самая высокооплачиваемая вакансия в России
- Российским работодателям не нужны шибко умные сотрудники
- Семь главных ошибок руководителей в соцсетях
- Обучение кадров стало прерогативой крупного бизнеса
- Рынку труда требуются подчиненные
Новости раздела
- Россиянам разрешат не ходить на работу и, при этом, получать зарплату
- Tele2 приняла на работу участников второго хакатона
- Франшизу Tele2 признали лучшей
- Несмотря на обещание Путина, налоговая нагрузка на бизнес продолжает расти
- Tele2 запускает социальный тариф
- Цифровой прорыв: на ПМЭФ-2019 МегаФон представил новые возможности практического применения 5G
- На форуме в Питере России предрекли новую перестройку
- Tele2 названа лучшим мировым хост-оператором MVNO
- Доходы россиян продолжат падать и в 2019 году
- Tele2 получила 9 наград за лучший клиентский опыт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россиян заставят вернуть часть полученной пенсии
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- Путина решили шантажировать неучастием в Восточном экономическом форуме
- На "дальневосточных гектарах" появится сеть магазинов
- Дело Пушкарева: Иск против здравого смысла
- В Приморье строительство поселка ЖСК "Остров" вышло на финишную прямую
- В Приморье введен режим ЧС
- Гостям и жителям Владивостока предложат новый туристический маршрут
- На Дальнем Востоке кадры с "грамотной устной и письменной речью" не нужны?
- Экс-мэру Владивостока предложили стать вождем