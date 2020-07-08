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Обновление флота позволит Русской Рыбопромышленной Компании снизить выбросы CO2 в 2 раза

08 Июля 2020, 11:37 | В России

На новых судах, которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании, обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. Это позволит добиться того, что выбросы CO2 на тонну добытой рыбы будут снижены в 2 раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня.

Применение современных технологий позволит обеспечить безотходный цикл производства. 100% улова будут перерабатываться в конечную продукцию (преимущественно филе, фарш и сурими). Из отходов основного производства, при помощи пара будет изготавливаться рыбный жир и мука. Пар для этого процесса обеспечивает утилизационный котел, использующий остаточное тепло выхлопных газов. Вместо дополнительного топлива для котла могут быть использованы излишки рыбного жира. В результате объем топлива, необходимого при производстве рыбной муки, будет снижен в 2,5 раза на тонну сырья по сравнению с показателями существующего флота.

Повышению энергоэффективности также послужит рекуперация электроэнергии (возвращение части энергии) с лебедок при постановке трала. Полученная электроэнергия будет использоваться для нужд производства и внутреннего потребления.

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Строящиеся для РРПК 11 супертраулеров - самые крупные и самые технологически насыщенные российские рыбопромысловое суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: ррпк 



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