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Российский бизнес спасать не будут
Правительство: деньги дадим позже и только тем, кто выживет
На этой неделе правительство России должно представить второй антикризисный пакет мер, однако как минимум до конца мая оно отказалось спасать бизнес с помощью выделения денежных средств. Об этом со ссылкой на четырех федеральных чиновников пишут «Ведомости».
Авторы документа решили, что если начать выдавать деньги компаниям прямо сейчас, те могут впустую прожечь их. Главное, полагают они, чтобы компании могли строить долгосрочные планы.
Поэтому предприятия, скорее всего, получат какую-то помощь для выплаты зарплат и покрытия убытков лишь к началу лета. До этого времени также не предполагается освобождение от выплаты основных налогов и прощение долгов по ним. Таким образом, меры поддержки будут носить косвенный характер.
Новую помощь может получить малый и средний бизнес. Ранее ему снизили страховые взносы с 30 процентов до 15, дали отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и кредитам на полгода. Однако эти меры приняты на фоне объявления одной нерабочей недели. Позднее президент страны Владимир Путин продлил такой режим на месяц, до конца апреля.
Отдельные министерства настаивали на более серьезной поддержке бизнеса. В том числе глава Минпромторга Денис Мантуров предлагал освободить его до конца сентября от всех налогов, включая НДС, и допустить отправку персонала в вынужденный отпуск на полгода (с уплатой пособий до 80 процентов от зарплаты). По его мнению, попытка противодействовать увольнениям угрозой преследования только ухудшит и без того тяжелую ситуацию.
Эксперты полагают, что правительство заняло выжидательную позицию и хочет переложить помощь экономике на российские банки. После этого, скорее всего, спасать станут крупнейших работодателей, чтобы не допустить безработицы и социального взрыва.
В настоящее время правительство проводит стресс-тесты для предприятий из списка системообразующих. Их проверяют на возможность продержаться в течение двух-трех лет при неблагоприятных условиях. Таких, как нефть не дороже 30 долларов за баррель до конца 2022 года и доллар по 82 рубля до того же периода.
Ранее экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предсказали, что спад российской экономики, а с ними рост бедности и безработицы, выглядит неизбежным. При этом по России кризис может ударить сильнее, чем по остальному миру. Отсутствие активной государственной поддержки, полагают они, только ухудшит ситуацию.
А Bloomberg сообщает, что нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление.
«В фискальной сфере Россия делает меньше других стран для того, чтобы смягчить последствия карантина и сопутствующих эффектов. С учетом обвала нефтяных цен это может быть оправданно, но следствием этого станут более глубокая рецессия и более медленное восстановление».
Агентство отмечает, что в Кремле считают необходимым быть готовыми к продолжительному периоду низких цен на нефть. «Им необходимо осторожно тратить резервы, потому что это все, что есть».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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