Мимо кассы

Для самозанятых наступают не лучшие времена

Россияне стали меньше платить за услуги, предоставляемые самозанятыми. Средняя сумма, потраченная на приобретение этих услуг, уменьшилась почти на 40%, а доля людей, пользующихся ими, упала до половины. Несмотря на это, отношение к самозанятым у подавляющего большинства россиян остается положительным. Таковы результаты социологического исследования Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

Как пишут «Известия», исследователи, пообщавшиеся с 1215 россиянами, живущими в 27 регионах страны, предложили им список из 11 типичных услуг. Респонденты рассказали, какими из них они пользовались в минувшем месяце и почему.

Согласно результатам, за один месяц опрошенные вызывали таксистов-частников (12,3%), массажистов и медсестер (11,9%), пользовались частной службой автосервиса (10,3%), шили одежду у портних-надомниц и чинили обувь в частных мастерских (9,5%), нанимали рабочих для ремонта квартиры и сантехники (9%), обращались к специалистам по бытовой и компьютерной технике (7,1%). 5% участников опроса платили за выполнение строительных работ, 3% приглашали бебиситтер для ребенка или сиделку для пожилых членов семьи, а 1,7% выбрали услуги частников для уборки квартиры или ведения домашнего хозяйства. Всё это оплачивалось без чеков и кассы.

Популярность частников, работающих без официального оформления, остается высокой. Исследование РАНХиГС показывает, что лишь 1% населения относится к самозанятым негативно, тогда как 88% респондентов выбрали варианты «положительного» или «скорее положительного» отношения.

Сам рынок этих услуг при этом постепенно сокращается. Если в 2013 году к нему обращались 56% опрошенных, в 2016-м - 51,3%, то в 2019 году оно снизилось на 50%. Однако это падение, которое почти укладывается в рамки статистической погрешности, меркнет перед обвалом сумм, которые тратятся на услуги. В 2013 году одно домохозяйство расходовало в среднем 7,4 тыс. рублей на услуги самозанятых. В 2016 году эта сумма сократилась до 6,1 тыс. рублей, а в 2019-м составила около 4,8 тыс. рублей.

В 2006 году россияне ежемесячно платили частникам за условные 2,2 услуги или работы. В 2013 года они отдавали деньги за условные 1,9 услуги, в 2016 году - за 1,7, а в 2019 году - за 1,6 услуги.

Падение произошло практически по всей номенклатуре предоставляемых услуг. Так, в 2016 году одно усредненное домохозяйство платило «мимо кассы» за налаживание сантехники и мелкий ремонт в квартире 27,9 тыс. рублей, а в 2019 году - до 15,1 тыс. рублей. В 2001-м 15,8% нанимали частников для ремонта квартиры, в 2019 году - 9%. За пошив и ремонт одежды в начале 2000-х платили почти 20%, сегодня - 9,5%. В 2004 и 2006 годах пятая часть опрошенных использовала частным образом услуги медсестер и массажистов, а сейчас таких людей осталось только 11,9%.

Резко снизилось и количество обращающихся к частным репетиторам. Несмотря на заметно выросшее стремление к обеспечению наиболее полной образовательной подготовки для своего ребенка, лишь 6% жителей нашей страны оплачивали занятия с педагогом-самозанятым. В 2001 году таковых было 10,5%. Стоит отметить, что именно в последние годы доля людей, обращающихся в этой сфере к частникам, постепенно растет, но это с лихвой компенсируется падением расходов на данный вид услуг (c 6 тыс. в 2016 году до 4 тыс. в 2019-м).

Частично падение популярности самозанятых объясняется тем, что экономика в последние 20 лет стала более «цивилизованной» и менее «гаражной», а многие теневые частники открыли собственный бизнес. Далеко за примерами ходить не нужно - еще 15 лет голосовать на улице, чтобы поймать такси, считалось обычным делом даже в столице. Сейчас подавляющее большинство потребителей заказывают автомобиль по телефону или через приложения агрегаторов, а остановить машину на улице становится всё менее тривиальной задачей.

Тем не менее, именно для последних лет основная причина падения трат на самозанятых состоит, в первую очередь, в снижении доходов населения. Большинство опрошенных считают, что частники дешевле и доступнее, вполне уверены в их надежности. Помимо всего прочего, многие думают, что помогают родным и друзьям, используя их рекомендации. Таким образом, проблема состоит не в том, что люди отказываются от услуг частников в пользу работающих по «белой» бухгалтерии предпринимателей и организаций, а в том, что у них не хватает средств на потребление любых услуг, и они вынуждены ограничивать себя.

«Основной фактор, определяющий количество потребителей теневого рынка товаров и услуг, - уровень материального положения семей, - заявил директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей ПОКИДА. - Чем он выше, тем больше включенность потребителей в данный процесс. Представления о том, что это неправильно, не имеют для них значения. Данный вывод справедлив не только по отношению к теневой сфере, которой посвящено наше исследование, но и для всего рынка товаров, работ или услуг».

В последние годы правительство обращает всё более пристальное внимание на самозанятых в поиске ресурсов для получения дополнительных доходов бюджета, а также из-за желания вывести как можно большую часть экономики из тени. Однако нынешнее, не самое легкое, состояние данного рынка показывает, что сделать это будет довольно сложно: люди, которые и так мало зарабатывают, не испытывают особого желания легализоваться.