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Рыбопромышленники просят власти не останавливаться на достигнутом

07 Августа 2020, 10:21 | В России

ГК «Русская рыбопромышленная компания» предлагает расширить механизм инвестиционных квот и внести изменения в законодательство, касающееся льготных налоговых режимов

В России благодаря программе инвестиционных квот началось строительство рыбопромыслового флота. На отечественных верфях уже размещено 78 заказов на постройку судов, в том числе первые суда заложены и на дальневосточных предприятиях. Однако стимулы для инвестирования в новый флот необходимо развивать и дальше, чтобы начавшиеся в отрасли преобразования не остановились, а отечественные компании по прошествии 10-15 лет (время здесь летит быстро) были способны в полной мере осваивать выделенные водные биологические ресурсы.

Свое видение перспектив развития отрасли, а также конкретные предложения по ее реформированию председателю правительства РФ Михаилу МИШУСТИНУ предложила ГК «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Крупнейший добытчик рыбы в стране считает, что необходимо расширить механизм инвестиционных квот и внести изменения в законодательство, касающееся льготных налоговых режимов. Подробности инициативы рыбопромышленников обсуждаются в СМИ, эксперты анализируют ее с цифрами в руках.

Главная проблема отрасли на сегодняшний день – средний возраст рыбопромыслового флота  превышает 30 лет. По подсчетам, благодаря действующей госпрограмме модернизации флота будет обновлено порядка 40 % мощностей. Уже сегодня необходим четкий план по замене оставшейся части изношенных и морально устаревших судов, которые в большинстве своем в скором времени будут не пригодны к модернизации.  Их переоборудование будет экономически нецелесообразно, значит нужно будет строить новые. Такого плана в правительстве пока нет, как нет и новых механизмов для опережающего развития рыбопромышленного комплекса.

Действенным стимулом для рыбопромышленников может стать гарантия 100 процентной обеспеченности мощности строящегося флота инвестквотами (на сегодня – это только 50%). Необходимы новые аукционы по квотам на наиболее ценные ресурсы (крабы, креветки и др.) с обязательствами по строительству судов. Как показала практика, прошлогодний опыт крабовых инвестиционных аукционов оказался успешным, долгожданное обновление флота начато, бюджет получил серьезные дополнительные средства. Поэтому в РРПК считают, что работу в этом направлении нужно продолжать. Нужно сегодня подумать на пять лет вперед, комментирует идею президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ. «С 2024 – 2025 годов все суда должны быть введены в эксплуатацию. Дополнительные квоты необходимы, чтобы обеспечить загрузку их производственных мощностей», - считает он.

Подвигнуть рыбопромышленников активнее строить новые суда с определенными требованиями к переработке могло бы также введение ограничения на работу в исключительной экономической зоне России судам старше 30 лет, построенным в РФ. Такую норму предлагается ввести в действие с 2034 г.

По оценкам специалистов РРПК, если правительство пойдет на предложенную реформу отрасли, то  российское судостроение может получить порядка 600 млрд рублей инвестиций в течение 30 лет. За это время будут разработаны проекты рыболовных судов, а Россия сможет создать масштабную индустрию по строительству и обслуживанию флота.  И это, в свою очередь, будет способствовать укреплению самого рыбопромышленного комплекса и обеспечению высокого уровня продовольственной безопасности страны.

Для Дальнего Востока, где рыбная отрасль обеспечивает весомую долю занятости населения, это особенно важно, тем более, если учитывать синергию – добыча ВБР, судостроение и судоремонт,  портовая деятельность,  снабжение и так далее.  В итоге получаем приличный вклад в улучшение социального и экономического положения  региона и, конечно же, самих рыбаков. Последние получат на судах обновленного флота высококачественные рабочие места, каких отрасль еще не знала. А высокая эффективных новых траулеров, производство на борту высокомаржинальной продукции обеспечит экипажам высокий уровень дохода.

В настоящее время ежегодная добыча рыбы и морепродуктов в России приблизилась к 5 млн т. При хорошей динамике развития, по оценке РРПК, которая содержится в письме премьеру Мишустину, важные экономические и производственные показатели отрасли остаются на критически низком уровне «с тенденцией к ухудшению».  Преломить эту тенденцию может последовательное реформирование отрасли, нацеленное на ее обновление, повышение глубины переработки ВБР, рост производительности труда.

Похоже, изменения рыбохозяйственного законодательства, действительно, назрели. Отметим, что отчасти предложения РРПК совпадают с инициативами Минвостокразвития, которое в рамках мер по поддержке Дальнего Востока и Арктики рассматривало вариант увеличения доли инвестквот на добычу крабов с 50% до 100%, а рыбы — с 20% до 50%. Подобное решение еще обсуждается.  Оценкой эффективности перехода  от «исторического принципа» к инвестиционным аукционам занимается ряд профильных министерств, в частности, Минсельхоз, Минпром, Министерство экономики, Федеральная антимонопольная служба.

Особую актуальность и остроту проблеме физического износа и морального устаревания российских рыболовецких судов добавляет и тот факт, что согласно 62 статьи Конвенции ООН по морскому праву, при неосвоении национальных запасов водных биоресурсов в исключительной экономической зоне нашей страны на право их добычи могут  претендовать другие страны. Смогут ли российские рыбаки стремительно устаревающими судами осваивать выделенные ВБР в полном объеме или вынуждены будут «поделиться» с иностранными коллегами, обладающими более современным и высокопроизводительным флотом? Этот вопрос тоже не стоит сбрасывать со счетов, считает  президент АСРФ Алексей Осинцев:  «70% морских уловов нашими рыбаками добывается в ИЭЗ России. В ситуации, когда российский рыболовный флот предельно изношен, суда модернизационно непригодны, очевидно, что для эффективного освоения ресурсов необходима постройка новых судов».

 

Лариса ЖИРОНКИНА

Газета "Золотой Рог",  Владивосток

 

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Теги: ррпк  квоты  рыбная отрасль 



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