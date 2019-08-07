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Tele2 приняла на работу участников второго хакатона
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, взял на работу в подразделение big data участников хакатона – июньского состязания разработчиков и специалистов в области IT и big data. Желание работать в компании выразила половина конкурсантов Tele2 Hack 2.0. Оператор не только привлек лучших специалистов, но использовал их решения для прогнозирования дата-трафика на строящихся базовых станциях.
Хакатон позволил Tele2 привлечь сильных специалистов, которые привнесли уникальную экспертизу в развитие продуктов big data. На протяжении всего соревнования за участниками наблюдали сотрудники проектного офиса big data и HR-департамента Tele2. Сильных конкурсантов пригласили на работу в подразделение анализа и обработки данных. В результате к команде Tele2 присоединились два data scientists.
Во втором хакатоне Tele2, которой прошел 1-2 июня, приняли участие 65 разработчиков и аналитиков больших данных. Компания проанализировала идеи конкурсантов, и теперь лучшие наработки используются в прогнозных моделях потребления дата-трафика. Tele2 включила в них новые параметры, например, данные о близости банкоматов, стоимости жилья, статистику ДТП.
На Hack 2.0 Tele2 предложила участникам хакатона реальную бизнес-задачу. Разработчики и data scientists должны были создать модель прогнозирования интернет-трафика на основе обезличенных данных об объемах потребления абонентами Tele2 в Челябинской области. Конкурсанты могли использовать любую информацию из открытых источников: географические карты, сведения о численности населения, развитии городской инфраструктуры, этажности застройки, протяженности автодорог и другие.
Антон Мерзляков, руководитель проектного офиса аналитики больших данных:
«В этом году мы ставили несколько задач – прежде всего, получить практические решения, которые мы можем использовать для улучшения существующей модели предсказания data-трафика (smart capacity). Не скрою, что одна из целей хакатона – пополнить команду сильными data scientists. На хакатоне мы увидели разработчиков и аналитиков в действии при решении реальной задачи. Конкурсанты продемонстрировали умение работать с открытыми источниками данных, machine learning и визуализацией информации. Участники хакатона предложили темы для будущих состязаний – не исключено, что в следующем году разработчики будут предсказывать объем продаж в разных регионах или строить модель интересов клиентов».
Иван Петров, участник Hack 2.0 и менеджер по исследованию больших данных Tele2:
«Это был третий хакатон в моей практике. На нем мне удалось поработать с новым типом данных – геоаналитикой. Через некоторое время после окончания мероприятия мне предложили присоединиться к команде big data в Tele2, и я сразу согласился. В этой работе меня привлекает то, что мне предстоит решать разноплановые задачи. Например, сейчас я работаю над исследованием аудитории одного из наших мобильных сервисов и внутренним HR-кейсом компании. С помощью анализа больших данных мы ищем телеком-специалистов узкого профиля в центры планирования сети».
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