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Петербургский международный экономический форум в этом году не состоится
Восточный экономический форум становится главным экономическим событием 2020 года
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решении не проводить форум в 2020 году. ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. Форум отменен впервые с момента основания в 1997 году. А вот VI Восточный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит на острове Русский во Владивостоке, пока остается в графике. Даты форума - 2-5 сентября.
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решении не проводить форум в 2020 году. ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. Форум отменен впервые с момента основания в 1997 году. А вот VI Восточный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит на острове Русский во Владивостоке, пока остается в графике.
Решение об отмене ПМЭФ принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.
В начале февраля правительство РФ приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением в мире коронавируса. Он был запланирован на 12-14 февраля.
Решение об отмене ПМЭФ принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.
В начале февраля правительство РФ приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением в мире коронавируса. Он был запланирован на 12-14 февраля.
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