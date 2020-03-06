Петербургский международный экономический форум в этом году не состоится

Восточный экономический форум становится главным экономическим событием 2020 года

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решении не проводить форум в 2020 году. ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. Форум отменен впервые с момента основания в 1997 году. А вот VI Восточный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит на острове Русский во Владивостоке, пока остается в графике. Даты форума - 2-5 сентября.

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решении не проводить форум в 2020 году. ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. Форум отменен впервые с момента основания в 1997 году. А вот VI Восточный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит на острове Русский во Владивостоке, пока остается в графике.

Решение об отмене ПМЭФ принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.

В начале февраля правительство РФ приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением в мире коронавируса. Он был запланирован на 12-14 февраля.

Решение об отмене ПМЭФ принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.

В начале февраля правительство РФ приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением в мире коронавируса. Он был запланирован на 12-14 февраля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.