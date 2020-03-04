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Счет пошел на миллионы долларов

04 Марта 2020, 08:05 | В России

Эксперты туроператорских компаний оценивают возможный ущерб российского турсектора в виде недополученных доходов от корейского турпотока в $5,4 млн только в марте 2020 года.

Правительство РФ из-за коронавируса приняло решение о временном ограничении с 1 марта на въезд граждан иностранных государств с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России.

В 2019 году Россию с туристическими целями посетили 413,4 тыс. граждан Южной Кореи, что на 21% больше, чем годом ранее. Таким образом, Южная Корея является одним из самых быстрорастущих направлений въездного туризма для России, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Лидером по числу посетивших Россию туристов является Китай, однако южнокорейские путешественники тратят на отдыхе в РФ больше, подсчитали эксперты. Так, по оценкам туроператоров, в среднем стоимость тура без авиаперелета из Южной Кореи в Россию составляет $800-900, тогда как у китайских туристов диапазон составляет $350-550 за человека за трех-пятидневный тур.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: болезни  диагностика  врачи  Корея  здравоохранение  компании  китай  бизнес  коронавирус  проверка  лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина  экономика  приморье  туризм  Роспотребнадзор  ОРВИ 



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