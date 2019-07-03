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Франшизу Tele2 признали лучшей

03 Июля 2019, 09:39 | В России

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал лучшим в номинации «Франшиза года» Х ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания». Награда отмечает достижения в повышении культуры сервиса и вручается наиболее клиентоориентированным компаниям. Жюри премии отметило инновационность, омниканальность обслуживания и тщательный мониторинг качества сервиса в дилерской сети Tele2.

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» одно из ведущих мероприятий в области защиты прав потребителей и повышения культуры сервиса. Жюри конкурса присудило Tele2 победу в номинации «Франшиза года».

Розничная сеть Tele2 развивается по принципу франчайзинга: сейчас она включает более 3400 салонов связи и модулей по всей стране. В Tele2 полагают, что именно личная заинтересованность и экспертиза опытных дилеров являются факторами успешного развития розницы оператора.

Эксперты премии оценили сильные стороны франшизы Tele2: инновационность продукта, омниканальность и строгий контроль качества обслуживания. Дилеры Tele2 выбирают франшизу оператора за уникальные услуги по «другим правилам» – «умный» тариф, который подстраивается под клиента, перенос остатков услуг на следующий период, SOS-пакет. Коллаборации с сильными партнерами – кофейнями Cofix и сетью выдачи интернет-заказов PickPoint – позволяют дилерам привлекать дополнительный трафик в магазины. С марта франчайзинг Tele2 могут открывать салоны в новом digital-формате, который делает фокус на цифровом обслуживании, ассортименте и коммуникациях.

Покупая франшизу Tele2, партнеры могут развиваться с компанией с высокой планкой качества сервиса. Благодаря омниканальности обслуживания клиент получает качественный сервис в любой точке контакта с оператором. Программа обучения продавцов позволяет продавцам не только поддерживать высокий уровень знаний о продуктах Tele2, но и современных технологиях в целом. Партнеры Tele2 сохраняют высокие стандарты качества обслуживания и интегрируют лучшие наработки компании для мониторинга уровня сервиса. Это позволяет оператору сохранять лидерство по показателю NPS в том числе в рознице.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  конкурс  франшиза  tele2 



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