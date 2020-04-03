Известный экономист дал неутешительный прогноз

Доктор экономических наук, профессор, директор Института стратегического анализа Игорь НИКОЛАЕВ оценил решение президента Владимира ПУТИНА по продлению нерабочей недели до конца апреля:

- Фактически это каникулы до середины мая. Чудес не бывает. Если страна не работает - экономика летит в пропасть. Смело можно ориентироваться на то, что падение ВВП будет более 10%. Я вполне допускаю, что это падение будет сопоставимо с тем, которое было в 1992 году – 18%, то есть – обвальное падение. Нам кризис 2009 года покажется цветочками.

Я уверен, что весь бизнес сейчас просто в шоке от заявления президента о сохранении заработной платы. Все задают один вопрос: а где деньги взять? За чей счёт банкет? Если вы хотите сохранить заработную плату, то государство может и должно, и у него есть такие возможности – взять на себя 50% – 70% этих расходов. Важно, чтобы люди получали зарплату и у них было на что купить продукты питания и медикаменты. Но государство должно взять на себя ответственность. А оно вообще не берёт на себя. Сохранение заработной платы – и гуляйте, самоизолируйтесь. Мне кажется, что это – неправильное решение. А ещё квартплата, аренда помещений.

Даже для устойчивых компаний, с запасом прочности – и для них это тоже проблема. Откуда деньги? Есть текущие расходы, зарплаты у многих – основная часть затрат. С чего это будет, если всё замирает? Об этом подумали?

На мой взгляд, это достаточно лихорадочное действие. Я согласен с тем, что нужно было продлевать меры... Но, во-первых, уже со второй недели можно было брать на себя большую часть расходов. Средства на это есть. На середину марта в Фонде Национального Благосостояния было 12,2 триллиона рублей. Мы смело могли эту дыру закрыть. Но продлевать карантин постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. А у нас интересно получается: продлеваем на месяц, но можем сократить! Ну как это делается – продлеваете, потом ещё раз продлеваете… странное такое решение.

Все услышали – на месяц. Если мы хотим сохранить экономику. Многие сейчас в серьёзных раздумьях над тем, что делать. Ну и в отличие от предыдущего обращения, хоть нам и не объявили о введении новых налогов, но зато и государство отказалось брать на себя бремя сохранения заработной платы. И это очень плохо.

Источник: «Новые известия»

Фото «Коммерсантъ»