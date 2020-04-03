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Кризис 2009 года покажется "цветочками"
Известный экономист дал неутешительный прогноз
Доктор экономических наук, профессор, директор Института стратегического анализа Игорь НИКОЛАЕВ оценил решение президента Владимира ПУТИНА по продлению нерабочей недели до конца апреля:
- Фактически это каникулы до середины мая. Чудес не бывает. Если страна не работает - экономика летит в пропасть. Смело можно ориентироваться на то, что падение ВВП будет более 10%. Я вполне допускаю, что это падение будет сопоставимо с тем, которое было в 1992 году – 18%, то есть – обвальное падение. Нам кризис 2009 года покажется цветочками.
Я уверен, что весь бизнес сейчас просто в шоке от заявления президента о сохранении заработной платы. Все задают один вопрос: а где деньги взять? За чей счёт банкет? Если вы хотите сохранить заработную плату, то государство может и должно, и у него есть такие возможности – взять на себя 50% – 70% этих расходов. Важно, чтобы люди получали зарплату и у них было на что купить продукты питания и медикаменты. Но государство должно взять на себя ответственность. А оно вообще не берёт на себя. Сохранение заработной платы – и гуляйте, самоизолируйтесь. Мне кажется, что это – неправильное решение. А ещё квартплата, аренда помещений.
Даже для устойчивых компаний, с запасом прочности – и для них это тоже проблема. Откуда деньги? Есть текущие расходы, зарплаты у многих – основная часть затрат. С чего это будет, если всё замирает? Об этом подумали?
На мой взгляд, это достаточно лихорадочное действие. Я согласен с тем, что нужно было продлевать меры... Но, во-первых, уже со второй недели можно было брать на себя большую часть расходов. Средства на это есть. На середину марта в Фонде Национального Благосостояния было 12,2 триллиона рублей. Мы смело могли эту дыру закрыть. Но продлевать карантин постепенно, в зависимости от эпидемиологической ситуации. А у нас интересно получается: продлеваем на месяц, но можем сократить! Ну как это делается – продлеваете, потом ещё раз продлеваете… странное такое решение.
Все услышали – на месяц. Если мы хотим сохранить экономику. Многие сейчас в серьёзных раздумьях над тем, что делать. Ну и в отличие от предыдущего обращения, хоть нам и не объявили о введении новых налогов, но зато и государство отказалось брать на себя бремя сохранения заработной платы. И это очень плохо.
Источник: «Новые известия»
Фото «Коммерсантъ»
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