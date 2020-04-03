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В Интернете появилась петиция за обнуление всех налогов для малого и среднего бизнеса
«Власть ясно дала понять - бизнесу в нашей стране конец. Давайте вместе этого не допустим!»
На интернет-ресурсе Change.Org опубликована петиция «Поддержите полугодовое обнуление налогов для малого и среднего бизнеса!».
«Власть ясно дала понять - бизнесу в нашей стране конец. Давайте вместе этого не допустим!, - пишет организатор петиции. - Ещё месяц «выходных», после которых работать будет уже некому. На этом фоне происходит очередное вливание наших денег в госкорпорации, выкуп убыточных активов у Роснефти и формирование кулуарных договоренностей».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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