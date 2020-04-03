В Интернете появилась петиция за обнуление всех налогов для малого и среднего бизнеса

«Власть ясно дала понять - бизнесу в нашей стране конец. Давайте вместе этого не допустим!»

На интернет-ресурсе Change.Org опубликована петиция «Поддержите полугодовое обнуление налогов для малого и среднего бизнеса!».

«Власть ясно дала понять - бизнесу в нашей стране конец. Давайте вместе этого не допустим!, - пишет организатор петиции. - Ещё месяц «выходных», после которых работать будет уже некому. На этом фоне происходит очередное вливание наших денег в госкорпорации, выкуп убыточных активов у Роснефти и формирование кулуарных договоренностей».