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Почта России поменяла статус
Её руководство уверяет, что работа предприятия изменится радикально
1 октября 2019 года создано акционерное общество «Почта России». Все процедуры проведены в срок согласно федеральному закону № 171-ФЗ “Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Закон о преобразовании Почты России был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 29 июня 2018 года. С этого момента была проделана масштабная работа, в которую кроме федерального почтового оператора были вовлечены Правительство Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и другие ведомства.
За прошедший год Почта России провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнение характеристик объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учета, по результатам которых был подготовлен проект передаточного акта. В передаточный акт в том числе включено более 27 тысяч объектов недвижимого имущества и земельных участков, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центы предприятия, передаваемые создаваемому АО. Впервые в истории ФГУП сформирована привязка недвижимого имущества к земельным участкам.
20 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения, утверждающие передаточный акт и Устав АО «Почта России». В форме акционерного общества со стопроцентным государственным участием Почта России продолжит реализацию своей социальной функции. Более 2/3 отделений почтовой связи располагаются в сельской местности. Рост качества услуг Почты России, расширение их перечня положительно скажется на уровне жизни россиян.
«Я благодарю коллег из Министерства цифрового развития, Росимущества, депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, Общественной Палаты и иных ведомств, которые оказывали нам помощь и поддержку на всех этапах подготовки и реализации процедуры реорганизации Почты России. Выполнение огромного плана мероприятий в столь сжатые сроки стала возможной благодаря слаженной работе всех участников процесса, - отмечает генеральный директор АО «Почта России» Николай Подгузов. – Мы рассчитываем, что изменение правовой формы позволит Почте России стать более конкурентоспособной и маневренной в принятии стратегических решений. Надеюсь, очень скоро эти перемены заметят и клиенты, и сотрудники компании».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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