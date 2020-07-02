"Время начинать!" - новый тарифный план для малого бизнеса от Банка "Приморье"

Банк «Приморье» представляет новый тарифный план для малого бизнеса «Время начинать!».

– Тарифный план «Время начинать!» могут подключить как действующие, так и новые клиенты Банка «Приморье», – комментирует директор Департамента корпоративного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Антон Сабадаш. – Многим представителям бизнеса, особенно малого и микро, в период самоизоляции пришлось действительно непросто. Поэтому наше предложение призвано оказать поддержку предприятиям МСБ в этот сложный период и дать возможность восстановиться после его завершения.

Новый тарифный план предусматривает

бесплатное открытие счета при одновременном заключении договора на использование системы «iBank»*;

отсутствие абонентской платы за ведение счета при использовании системы «iBank»;

отсутствие абонентской платы за использование системы «iBank»;

ежемесячно три бесплатных платежа по счету клиента, поступивших через систему «iBank»;

бесплатное открытие карточного счета с оформлением пластиковой карты;

начисление процентов на среднедневной остаток средств на расчетном счете Клиента (за календарный месяц).

Подробная информация – в описании тарифного плана «Время начинать!» на сайте Банка «Приморье». Все детали подключения к тарифному плану можно уточнить у специалистов:

Контакт-центр: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)

Отдел обслуживания юридических лиц: +7 (423) 222-32-01

Департамент корпоративного бизнеса: +7 (423) 222-56-83

или в ближайшем офисе Банка «Приморье».

* Тарифный план «Время начинать!» ПАО АКБ «Приморье» для юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей (г. Владивосток, г. Артём, г. Уссурийск, г. Находка, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Иркутск, г. Москва).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



