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"Время начинать!" - новый тарифный план для малого бизнеса от Банка "Приморье"
Банк «Приморье» представляет новый тарифный план для малого бизнеса «Время начинать!».
– Тарифный план «Время начинать!» могут подключить как действующие, так и новые клиенты Банка «Приморье», – комментирует директор Департамента корпоративного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Антон Сабадаш. – Многим представителям бизнеса, особенно малого и микро, в период самоизоляции пришлось действительно непросто. Поэтому наше предложение призвано оказать поддержку предприятиям МСБ в этот сложный период и дать возможность восстановиться после его завершения.
Новый тарифный план предусматривает
- бесплатное открытие счета при одновременном заключении договора на использование системы «iBank»*;
- отсутствие абонентской платы за ведение счета при использовании системы «iBank»;
- отсутствие абонентской платы за использование системы «iBank»;
- ежемесячно три бесплатных платежа по счету клиента, поступивших через систему «iBank»;
- бесплатное открытие карточного счета с оформлением пластиковой карты;
- начисление процентов на среднедневной остаток средств на расчетном счете Клиента (за календарный месяц).
Подробная информация – в описании тарифного плана «Время начинать!» на сайте Банка «Приморье». Все детали подключения к тарифному плану можно уточнить у специалистов:
Контакт-центр: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)
Отдел обслуживания юридических лиц: +7 (423) 222-32-01
Департамент корпоративного бизнеса: +7 (423) 222-56-83
или в ближайшем офисе Банка «Приморье».
* Тарифный план «Время начинать!» ПАО АКБ «Приморье» для юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей (г. Владивосток, г. Артём, г. Уссурийск, г. Находка, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Иркутск, г. Москва).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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