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Начата резка металла для третьего супер траулера РРПК на Адмиралтейских верфях

01 Октября 2019, 10:01 | В России

На Адмиралтейских верфях начата резка металла для третьего из серии супер траулеров Русской Рыбопромышленной Компании. Планируется, что киль судна будет заложен на стапеле в июне следующего года, ввод судна в эксплуатацию намечен на апрель 2022 года.

Всего Адмиралтейскими верфями будет построено 10 современных супер траулеров. Вся серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Общий объем инвестиций в строительство серии – более 65 млрд рублей.

В настоящее время на стапеле практически сформирован корпус первого судна, высокая степень готовности второго. Спуск первой пары судов на воду запланирован на весну следующего года.

«Несмотря на то, что подобных проектов российские верфи не выполняли ранее, работы ведутся в соответствии с графиком, - отметил генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – Уверен, что мы успешно реализуем планы по строительству самой длинной серии судов подобных параметров. Сегодня мы видим реальные результаты государственной программы инвестиционных квот. Считаю, что этот эффективный механизм необходимо развивать и расширять».

Каждое новое судно, которое будет построено для Русской Рыбопромышленной Компании, рассчитано на ежегодный вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.

Строительство ведется в рамках государственной программы ивестиционных квот.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток 

 

 

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Теги: ррпк 



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