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В Китае отменили торгово-экономическую ярмарку, на которой закупалось Приморье
Популярное мероприятие в Харбине перенесено на середину июня следующего года
Харбинская торгово-экономическая ярмарка (China Harbin International Economic and Trade Fair) из-за сложной ситуации с коронавирусом в этом году проводиться не будет. Планируется, что 31-ый форум будет перенесен на 15-19 июня 2021 года.
Выставочная площадь мероприятия составляет около 86 тыс. кв. м. (порядка 3 тыс. стендов).
Раз в два года во время Харбинской торгово-экономической ярмарки проходит российско-китайское ЭКСПО. В результате 30-й Харбинской международной ярмарки и VI российско-китайского ЭКСПО в июне прошлого года было подписано свыше 380 соглашений и меморандумов о сотрудничестве на общую сумму порядка 170 млрд юаней (около $25 млрд).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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