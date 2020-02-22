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Российская экономика теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса в Китае

22 Февраля 2020, 12:51 | В мире

«Остановка Китая» тащит за собой в пропасть весь мир…

Китай успокаивает мир обещаниями до середины апреля справиться с эпидемией вируса. Между тем эпидемия привела к чудовищным осложнениям, вызванных "остановкой Китая". Больше двух третей китайской экономики впали в спячку. Всего один пример: не вернулись к рабочим местам на транспорте и в логистике после Нового года 220 000 000 внутренних трудовых мигрантов,  заявил в субботу министр транспорта Китая Лю Сямын. 220 миллионов человек (Россия, Германия и Польша) остаются у родственников уже три недели!

Главные порты Китая лопаются по швам. Контейнеры заняли все свободные площади. Нет грузчиков, водителей каров, крановщиков, дальнобойщиков...

В Китае расположены семь из десяти крупнейших портов мира, 4/5 всех товаров Поднебесной перевозится морем. Сегодня экипажи грузовых судов сидят в карантине в Сингапуре или в других азиатских портах, задержанные осторожными местными властями. Датская судоходная компания "Мёллер-Мерск" отменила отправку 20 контейнеровозов. У экипажей   заканчивается еда, сообщил в пятницу Financial Times Гай Платтен из Международной палаты судоходства.

Еда заканчивается не только у моряков, но и у всего городского Китая.

Десятки тысяч тонн замороженного мяса находятся  в портах под угрозой гниения. Логистика в стране почти рухнула. По данным Bloomberg, тысячи контейнеров с замороженной свининой, говядиной и птицей накапливаются в крупных грузовых портах. Получатели не могут забрать свой товар, потому что водителей грузовиков не хватает. Когда водители возвращаются в свои города, они должны провести 14 дней в карантине. Склады переполнены, не хватает силовых установок для охлаждения скоропортящихся грузов, пишет Bloomberg. Тяньцзинь, Шанхай и Нинбо уже пытаются перенаправить прибывающие суда в более крупные перевалочные пункты, например, в Гонконг. Из-за перебоев в морских грузоперевозках и нефункционирующих складов грузовые суда даже направляются в Южную Корею.

Самое острое положение сложилось с главным источником белка в Китае - свиным мясом. С прошлого года страна сильно зависит от импорта мяса, собственное производство рухнуло из-за африканской свиной лихорадки. Сотни тысяч животных были убиты. В результате цены на мясо поднялась до рекордного уровня. Китайские власти увеличили импорт почти на 50% (6 млн.  т в год). Это 120 тыс. т еженедельно!

Если в ближайшее время системы поставок не восстановятся, то горы мяса, станут непригодными к упортреблению. Такая же ситуация с американскими сельскохозпродуктам,. По данным американского мясного гиганта Tyson Foods, коронавирус уже серьезно нарушает поставки мяса в Китай, пишет портал Agrarheute.

Нехватка продуктов в крупных городах на фоне того, что почти 500 миллионов человек находятся в карантине! Такого не переживала ни одна страна мира. Справляется ли с этим вызрвом раненый азиатский гигант? Введение 15 февраля смертной казни за сокрытие симптомов болезни и пожизненного заключения за выход из карантина - это не похоже на успокоительный жест властей. Скорее напоминает сталинский приказ "Ни шагу назад!", и создание заградотрядов. Если Китай находится действительно в похожем положении, то миру бы не плохо об этом узнать раньше, чем там наступит коллапс.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: свинина  эпидемия  китай  экономика  контейнер  вирус  потери  карантин  коронавирус  порт 



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