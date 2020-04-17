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В Суйфэньхэ растет число заболевших коронавирусом
17 Апреля 2020, 13:40 | В мире
В приграничном китайском городе Суйфунхэ зафиксировано 243 случая заражения коронавирусом, сообщило агентство Синьхуа. При этом издание отмечает, что в этом городе наблюдается рост случаев заражения COVID-19, выявленных среди въезжающих из-за границы.
На этом фоне в Суйфэнхэ вылетела медбригада из Пекина в составе 15 специалистов из Государственного института профилактики вирусных заболеваний при Китайском центре по профилактике и контролю заболеваний. Они будут оказывать помощь в местной противоэпидемической работе. Сообщается, что в этой работе задействована мобильная лаборатория с отрицательным давлением, где эпидемиологи будут делать тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса нового типа и проводить научные исследования вызванной ей инфекции.
А между тем в последнее время сложилась непростая ситуация в приморских приграничных пунктах пропуска. Поставщики сельхозпродукции из Приморья в Китай говорят о больших очередях на границе в связи с усилившимся контролем со стороны Китая за автотранспортом, въезжающим на их территорию со стороны России.
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Теги: Суйфунхэ коронавирус
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