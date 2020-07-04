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Республика Корея готовится к международной выставке

04 Июля 2020, 13:16 | В мире

Крупнейшее мероприятие пройдет после долгого затишья, вызванного коронавирусом

VIII Международная выставка торговли и инвестиций GTI

➢ октябрь 2020 г.

➢ в онлайн и оффлайн форматах

● Первая “Международная выставка торговли и инвестиций GTI – Расширенная Туманганская инициатива” была проведена в 2013 году.

● В этом году “VIII Международная выставка торговли и инвестиций GTI” пройдет с 15.10.2020 (чт) по 18.10.2020 (вс) в течение 4-х дней. Место проведения, как и в 2019 году - г. Вонджу.

Основная информация о мероприятии:

● Период проведения: 15.10.2020 (чт) ~ 18.10.2020 (вос), 4 дня.

* 14.10.2020 планируется вечернее представление в честь открытия выставки.

● Место проведения: г. Вонджу (провинция Канвон, Республика Корея) стадион

Тэнсинг (ранее Тату).

● Стенды с участниками: 700 шт. (550 - предприятия, 150 - ночной рынок и международный фуд-корт).

Ввиду готовности к вероятной неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19, из-за которой иностранным гостям и байерам будет сложно посетить выставку, планируется проведение мероприятие как в оффлайн, так и в онлайн режиме.

① Продвижение “Выставочной платформы в формате онлайн”, созданной для независимости участников от пространства и времени. На платформе будет размещена информация об участвующих компаниях, их товарах, ссылки на онлайн-магазины, будут проводиться различные акции.

② Переговоры с иностранными байерами 1:1 будут проходить на онлайн-платформе.

Возможность заключения контрактов на поставку также будет предоставлена через онлайн-систему.

③ На онлайн-платформе также будут организованы продажа различной продукции, включая косметику, и ее реклама с помощью известных блоггеров.

● Оффлайн выставка будет сконцентрирована на продвижении и реализации товаров компаний-участниц. Поэтому для увеличения продаж будут организованы различные развлекательные мероприятия, фуд-корт, рекламные акции, раздача ценных подарков и другие предложения для гостей выставки.

● Руководство провинции Канвон нацелено провести Выставку, которая окажет помощь компаниям по восстановлению после COVID-19. Провинция готовит фестиваль экономики и корейской культуры, который еще больше укрепит взаимодействие и взаимопонимание между странами-участницами Расширенной Туманганской инициативы и другими странами Северо-Восточной Азии.

● В то время как набор южнокорейских компаний-участниц уже завершен, набор компаний-участниц других стран Расширенной Туманганской инициативы будет продолжаться до конца августа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: АРТ  выставка  Республика Корея  инвестиции  Корея  торговля 



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