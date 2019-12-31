Во Владивостоке центральные улицы обработали химреагентами

Основные улицы и внутриквартальные проезды Владивостока обработали противогололёдными материалами – жидкими химреагентами и песко-соляной смесью. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды, работающего на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Обработаны улицы Выселковая, Кузнецова, Экипажная, Суханова, Уборевича, Стрелочная, дорога в Поспелово, Спиридонова, Фонтанная, Алеутская, Адмирала Юмашева, Нейбута, трасса Седанка – Патрокл, улицы Героев Тихоокеанцев, Тигровая, 1-я Морская и многие другие.

«Помимо работ по обработке дорог противогололёдными материалами, в эти часы на ряде улиц краевого центра ведётся очистка дорог от снега с помощью машин с отвалами и тракторов-щёток», - добавили в штабе.

Напомним, что граждане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС обо всех нарушениях в работе городского хозяйства города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно рассказать по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Фото МБУ «Содержание городских территорий»