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340 обманутых членов ЖСК "Остров": Застройщику дали новый срок
31 Декабря 2019, 08:40 | Приморье
Внятных путей решения для выхода из сложившейся ситуации на данный момент нет
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разобраться в ситуации вокруг строительства жилищно-строительного кооператива «Остров» и разработать дорожную карту, которая позволит достроить дома. Об этом он заявил на встрече с членами ЖСК «Остров» в понедельник, 30 декабря.
По словам членов кооператива, ЖСК насчитывает 340 человек, недостроенными в разной степени готовности остаются 252 дома, хотя подрядчик называл сроком сдачи объектов декабрь 2019 года.
«Из-за разногласий и расторжения договора с подрядчиком компанией “Аркада” стройка прекращена с октября этого года. Внятных путей решения для выхода из сложившейся ситуации на данный момент нет, растет социальная напряженность», – рассказали губернатору члены инициативной группы.
В свою очередь, руководители подрядной организации одной из причин невыполнения обязательств по строительству назвали изменение проектной документации.
Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо провести анализ сложившейся ситуации и выработать решение, которое позволит возобновить строительство.
«На данном этапе предстоит понять, какие есть возможности у подрядчика для продолжения строительства, чем может помочь администрация Приморского края, какие вопросы необходимо вынести на федеральный уровень. Требуется понятный алгоритм решения проблемы, чтобы люди смогли увидеть перспективу и наконец получить свое жилье», – заявил губернатор.
Глава Приморья поручил профильным ведомствам, подрядчику и инициативной группе к середине января 2020 года разработать дорожную карту, где пошагово будут определены действия и ответственность каждой стороны по разрешению проблемы.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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Теги: строительство остров жилье ЖСК
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