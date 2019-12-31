340 обманутых членов ЖСК "Остров": Застройщику дали новый срок

Внятных путей решения для выхода из сложившейся ситуации на данный момент нет

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разобраться в ситуации вокруг строительства жилищно-строительного кооператива «Остров» и разработать дорожную карту, которая позволит достроить дома. Об этом он заявил на встрече с членами ЖСК «Остров» в понедельник, 30 декабря.

По словам членов кооператива, ЖСК насчитывает 340 человек, недостроенными в разной степени готовности остаются 252 дома, хотя подрядчик называл сроком сдачи объектов декабрь 2019 года.

«Из-за разногласий и расторжения договора с подрядчиком компанией “Аркада” стройка прекращена с октября этого года. Внятных путей решения для выхода из сложившейся ситуации на данный момент нет, растет социальная напряженность», – рассказали губернатору члены инициативной группы.

В свою очередь, руководители подрядной организации одной из причин невыполнения обязательств по строительству назвали изменение проектной документации.

Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо провести анализ сложившейся ситуации и выработать решение, которое позволит возобновить строительство.

«На данном этапе предстоит понять, какие есть возможности у подрядчика для продолжения строительства, чем может помочь администрация Приморского края, какие вопросы необходимо вынести на федеральный уровень. Требуется понятный алгоритм решения проблемы, чтобы люди смогли увидеть перспективу и наконец получить свое жилье», – заявил губернатор.

Глава Приморья поручил профильным ведомствам, подрядчику и инициативной группе к середине января 2020 года разработать дорожную карту, где пошагово будут определены действия и ответственность каждой стороны по разрешению проблемы.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)