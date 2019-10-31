Как медом намазано

Приморский медосбор может не только принести валюту в регион, но и обеспечить приток новых туристов

Приморский край, как известно, переживает туристический бум. Прошлый год был рекордным по количеству посетивших регион иностранных гостей. Что может привлечь новых туристов и усилить турпоток в наш край? Конечно, интересные турпродукты. Одним из таких продуктов, по мнению специалистов, являются гастрономические фестивали. В августе в Анучинском районе прошел четвертый фестиваль меда, где свои продукты предложили гостям пчеловоды из самых разных районов Приморья.

В списке эксклюзивных приморских продуктов, представляющих наш край на всевозможных площадках, в том числе за рубежом, мед занимает одно из первых мест. Его охотно покупают не только в регионе, но и за его пределами. В общем, в крае уже в этом году рассчитывают получить 6 тыс. тонн этого продукта. При этом, по оценкам специалистов, ожидается увеличение объемов производства этого сладкого продукта до 12 тыс. тонн в ближайшие годы. А в целом потенциал таежного меда оценивается на уровне 35 тыс. тонн. Правда, для достижения таких объемов нужно выполнить ряд важных условий и фактически перестроить отрасль в соответствии с требованиями рынка.





Где найти сбыт

Стоит отметить, что, при всех проблемах, в отрасли в последние годы есть и некоторые успехи. К достижениям можно отнести выведенную не так давно дальневосточную породу пчел. Это достижение зарегистрировано официально, и теперь осталось только создать племрепродуктор в крае.

Производством меда сегодня в крае занимаются порядка 7 тыс. пасечников. Только 2% из общего объема получаемого меда приходится на крестьянско-фермерские хозяйства. Кроме того, в крае работают три относительно крупных производителя, у которых есть определенный потенциал для перехода на промышленное производство. Но более 90% этого продукта получают в частных хозяйствах, с небольшим объемом производства и ограниченным рынком сбыта. Возможностей для роста, продвижения продукта и завоевания новых рынков у этих производителей, как правило, нет. Это одна из главных причин трудностей со сбытом.

Другой, не менее важной, причиной этих трудностей является качество продукции, не всегда соответствующее нормативным требованиям. В этой связи специалисты вспоминают громкий скандал, когда Китай в 2015 году закупил неожиданно большой объем приморского меда - почти 2 тыс. тонн. А в 2016 году на весь мир прогремело сообщение о том, что основные партии меда, поставленного в Китай из Приморского края России, оказались с большим содержанием антибиотиков и остатками противоклещевого препарата. Заслуживала ли та ситуация такого резонанса, и не был ли сам скандал попыткой ограничить потенциального конкурента на рынке, сказать сложно. Но сама ситуация дала бесценный опыт и возможность скорректировать стратегию по продвижению этого продукта за рубежом.

- Нужно создать технологичное производство меда, по качественным характеристикам относящегося к органическим продуктам, - сказал на встрече с журналистами директор департамента сельского хозяйства Андрей БРОНЦ. - Поэтому с этого года начали отрабатывать вопрос создания промышленных пасек. Надо бороться за качество, потому что наш липовый мед ни в какое сравнение с другими медами не идет. С китайским медом, который поставляется во многие страны мира, мы можем конкурировать и даже вытеснить его. Китай, конечно, будет свои интересы защищать. Не так все просто. Но сейчас японский бизнес готов покупать у нас крупные партии меда, по качественным характеристикам однородного. Как говорят японцы: «дешевые меда у нас представлены широко – китайский, украинский и т.д., а в Приморском крае мы должны брать мед премиум класса, отвечающий экологическим стандартам». В таком случае и цена его будет другая.

В то же время открывать здесь свою компанию японцы не хотят. Но поскольку они готовы покупать мед, то выдвигают требования к упаковке, этикетке для экспортных продуктов. Продукт должен быть здесь защищен от подделок, а значит, должна быть гарантия качества. И, соответственно, сертификация должна быть на крупные партии. Такие партии у нас готовы закупать не только в Японии, но и в Гонконге, Тайване, на Филиппинах и др.

Кооперация или ассоциация?

Все это значит, что массу мелких разрозненных пчеловодов придется объединять, создавать ассоциацию и кооперацию. Попытки создания ассоциации пчеловодов в Приморье, конечно, были, но со взносами у нее возникали проблемы. Еще сложнее обстоят дела с кооперацией в сельском хозяйстве края в целом и пчеловодстве в частности. В крае сегодня действую единичные сельхозкооперативы, в основном в молочной отрасли, но все они завязаны на конкретное перерабатывающее предприятие – организатора этого кооператива.

Как объединить пчеловодов в складывающихся обстоятельствах, пока не очень ясно. Возможно, их сможет объединить какой-то крупный производитель, например, Арсеньевский молочный комбинат, один из немногих участников фестиваля меда в Анучино, кто представил продукцию в качественной современной упаковке, разлитую в стандартные стеклянные баночки со всей необходимой информацией на фирменной этикетке.

В этой ситуации неизбежно возникает потребность в создании бренда регионального меда. Мелким производителям подобные задачи не под силу. Тем более, бренд может получить только сертифицированная пасека. И если сертифицировать мед для внутреннего рынка - задача относительно не сложная, то получить сертификат для экспорта намного сложнее.

- Если говорить о проверке меда на экспорт, то это процедура длительная и комплексная, и нет на данный момент у нас лаборатории, которая выполняла бы все анализы, - прозвучало в ответе на вопрос журналистов в Анучино. - Россельхознадзор заключил с Китаем соглашение о том, что лабораторные исследования, проводимые в КНР, будут нашим надзорным ведомством приниматься. И на основании этих заключений будет осуществляться вывоз в Китай партии меда. Но специализированной лаборатории под все требования разных иностранных экспортеров у нас нет. По решению правительства будут созданы 35 специализированных лабораторий, которые должны будут обеспечить полный спектр проведения анализа. Эти лаборатории должны пройти аккредитацию зарубежными органами. Это задача на следующий год.

Нужен адекватный турпродукт

А между тем, сильный бренд приморского меда может стать основой для создания туристического событийного продукта в крае. Собственно, попыткой создания такого продукта в какой-то степени и является фестиваль в Анучино. Конечно, полноценным событийным турпродуктом это мероприятие пока назвать сложно, поскольку по сути оно не выходит за рамки обычной ярмарки меда. И в плане отдыха посетивших его гостей оставляет желать лучшего.

- Мы будем поддерживать «событийку», такая возможность будет со следующего года, не только финансово, но и оборудованием, - сказал директор департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ. - Мы приобретем какие-то интересные столы, стулья, может быть крафтовые. Пластик – это точно не про нас. Но организовать «событийку» как системный турпродукт может только бизнес. У нас должны появиться событийные мероприятия, системные, постоянные, с хорошим уровнем качества проведения этих мероприятий. Туризм работает только так. Нужно приучить туристов к тому, что у нас это есть. Мы должны идти вслед за спросом.

А спрос, как считают специалисты, - на абсолютно понятных площадках. Из 600 тыс. туристов, посетивших наш край в прошлом году, порядка 80% ограничились Владивостоком, еще около 10% побывали в Уссурийске, 5% - в Находке и столько же - в Хасанском районе, где есть обустроенные места отдыха. И пока, по большому счету, в крае нет тех площадок, где можно было бы доступно реализовывать не только мед и дикоросы, но и другие местные продукты, тем самым позиционируя Приморье как тот самый регион, куда нужно приехать для того, чтобы попробовать, например, морепродукты, мед, дары тайги и прочие уникальные продукты.

- Туристы поедут только в том случае, если мы сами, жители Приморского края, начнем на такие мероприятия ездить, - считает Константин Шестаков. - Должно быть создано адекватное предложение. Например, если мы из Владивостока или другого населенного пункта поедем сюда, то получим на 40% дешевле продукт. Если ценообразование этого не позволяет сделать, то все равно должна быть какая-то сильная позиция. Массовый поток иностранцев мы сможем обеспечить только в том случае, если на место проведения мероприятия будут ездить местные жители. Пока это не начнет нравиться нам самим, сложно обеспечить постоянный поток.

На фото: Приморье пока не готово разливать мед в большую тару.

Фото из архива