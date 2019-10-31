Почему Хабаровск обзавелся "Диснейлендом", а Владивосток – руинами советских парков

Газета «Золотой Рог» разбиралась, как случилось, что в парках Владивостока впору проводить квесты на выживание

Комфорт городской среды невозможно представить без обилия скверов и парков. Но парадокс Владивостока, территория которого до сих пор более чем наполовину является лесной, состоит в том, что число скверов в нем в застроенной части городской территории постоянно сокращается, а неухоженные парки давно деградировали и пугают посетителей одним своим видом. Для cтолицы ДФО это непростительно, и сегодня важно уже не только возродить один или два парка. Их нужно больше. И таких, которыми можно было бы гордиться.

Блестящие примеры

Есть прекрасные примеры городов, которые, в отличие от Владивостока, действительно гордятся своими парками. И это не обязательно далекие страны, а, например, соседние Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в островной области входит в десятку лучших парков страны. Здесь действует первая в стране детская железная дорога, есть спортивный стадион «Космос» и теннисный корт, каравелла «Санта Мария», разнообразные аттракционы для детей и взрослых, своеобразный ландшафт и живописная Аллея Сакуры – дар японского мецената.

Что касается сравнений с парками Хабаровска, то, надо признать, что его превосходство над Владивостоком в этом сегменте городского хозяйства вряд ли может быть оспорено в ближайшие 10-15 лет.

Его преимущество закреплено хотя бы в том, что главный город соседнего края имеет парк с краевым статусом – это парк им. Н. Муравьева-Амурского, где находятся мемориальные комплексы и памятники, связанные с далекой историей города, великолепные прогулочные аллеи и отличный лес.

Есть детский городской парк отдыха им. А. Гайдара с аттракционами для детей и взрослых, с развлекательным центром «Арлекин», где имеются детское кафе и магазин игрушек. Здесь на месте футбольного поля зимой заливается каток.

Около 31 га в центре Хабаровска занимает Городской парк отдыха «Динамо», где можно отдыхать в любое время года. Это зеленая зона с настоящим лесом, со стадионом, который тоже зимой превращается для горожан в каток. Здесь же - аттракционы и теннисные корты. Рядом с этим парком находятся городские пруды с прогулочной зоной и каскадом поющих фонтанов.

Отдаленный от центра города парк «Северный» этой весной приобрел у горожан дополнительную популярность открытым здесь на площади в полгектара тематическим парком «Wonderland», который сегодня называют хабаровским «Диснейлендом». Город выделил территорию под этот мир чудес частному предпринимателю, и, потратив 95 млн рублей и три года, он успешно осуществил свой проект. Теперь вложенные им инвестиции начали окупаться.

А еще в городе имеются парк «Хабаровский дендрарий», парковые зоны Амурского и Уссурийского бульваров. В прошлом году городская администрация за счет сэкономленных бюджетных средств реконструировала небольшой, площадью 1,6 га, парк Гастелло. В следующем году планируется возродить еще один – Ленинский парк в районе здания заводоуправления ХНПЗ в Кировском районе города.

И, что важно, парковые зоны Хабаровска – это ухоженные места, где отдых приятен и многолик. Владивосток же в первую очередь показывает примеры иного рода.

Преступление против отдыха

Председатель Коллегии адвокатов Приморья («Игнатюк, Закон и Партнеры») Юрий ИГНАТЮК считает, что в том, что парки во Владивостоке исчезли, есть определенные признаки преступления.

«Фактически, жителей города лишили их конституционного права на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступа населения к культурным ценностям. Говорят, что денег нет. Но они всегда были и есть. Если центральные власти заинтересованы в том, чтобы отсюда не уезжали люди, чтобы не было искажения демографической политики, они найдут деньги на парк», - говорит адвокат.

Поэтому жалобы от возглавляемой им Коллегии в отношении парков и иных запущенных территорий города он сегодня направляет прямо на администрацию Президента РФ и лично президенту Владимиру ПУТИНУ в надежде, что они помогут вернуть жителям объекты, необходимые для полноценного культурного досуга.

«Потому, что хочется жить в хорошем городе, и чтобы дети из него не уезжали в поисках лучшей доли в Москву или Питер», - считает Игнатюк.

Во всем виноваты ротарианцы?

К 125-летию города 6 июня 1985 года на историческом месте Владивостокской морской крепости I ранга, впоследствии поселок Минный городок, был открыт современный парк культуры и отдыха с аттракционами, кафе, кинотеатром и колесом обозрения. Были здесь шахматный клуб, выставочный зал игровых автоматов, зоопарк, озера для прогулок на лодках и катамаранах. Горожане здесь отдыхали семьями, слушали музыку, катались на аттракционах и катамаранах, играли в шахматы, смотрели фильмы.

Но к 1990 году парк перешел в аренду в частные руки и начал приходить в запустение. Теперь он вызывает у жителей исключительгно неприятные ассоциации – криминальные происшествия, мусор и разруха, разбитые дороги, оскверненные места.

По мнению Юрия Игнатюка, сегодняшнее плачевное состояние Минного городка связано с тем, что он попал в сферу интересов криминала, который с этой территории получает определенный теневой доход и абсолютно безразличен к ее развитию как современного парка – это не его интересы.

Владивостокцы давно предполагают, что Парк Минного городка застолблен какими-то очень влиятельными людьми под иные, чем зона отдыха, цели. Предполагают, что на этой территории может быть построен огромный торговый центр. Или же, по иной версии, – в нижних уровнях могут быть созданы просторные автостоянки, а над ними возвысятся элитные жилые дома.

Известно, что в середине «нулевых», когда решался вопрос о строительстве во Владивостоке «Фетисов Арены», бывший губернатор Сергей ДАРЬКИН серьезно рассматривал под этот объект именно Парк Минного городка, и первый проект спортивного комплекса, который выполнял институт «Приморгражданпроект», был привязан именно к этому месту. В конце 2005 года проект планировалось отдать на экспертизу. Однако строить спорткомплекс пришлось совсем в другом месте. И причиной тому стали интересы неизвестных лиц. Не случись этого, территория парка сегодня выглядела бы совсем иначе.

Бизнесмен Алексей БОЙКО отмечает, что еще в 2000-м году ему было предложено поруководить этим муниципальным парком, и он взялся за это дело в надежде, что ему удастся восстановить порушенный очаг культуры, чтобы горожане смогли здесь нормально отдыхать. Месяца через полтора появилась уверенность, что вернуть парк к жизни удастся. Наметились первые успехи. Но эта карьера оказалась короткой - 4 месяца - и оборвалась после покушения на жизнь бизнесмена.

По мнению Алексея, все попытки, связанные с возрождением парка, которые предпринимались уже не одним составом городской администрации, терпят фиаско исключительно по той причине, что условия, которые город предлагает инвесторам, им не выгодны.

Известно, что, по оценкам специалистов самой администрации, на возрождение этого парка требуется примерно 2,5 млрд рублей. Это довольно серьезная сумма, учитывая, что сегодня город за год выделяет на благоустройство своих общественных территорий менее 100 млн рублей. Этого хватает на то, чтобы привести в порядок несколько скверов, но не парк.

В письме Юрию Игнатюку №23449-ог-э от 20 сентября этого года администрация Владивостока, отвечая ему на вопросы по состоянию Парка Минного городка, в лице первого зама главы администрации О.Н. КОЗЕРАЦКОЙ сообщила, что последние три года – с 8 августа 2016 года до 7 августа 2019-го парк был передан в аренду общественной организации «Ротари клуб – Владивосток».

В письме отмечается, что «арендатор обязан был производить своими силами и за свой счет текущий ремонт объекта, поддерживать его в полной исправности и надлежащем техническом состоянии, обеспечивать сохранность объекта, его конструктивных элементов и, в случае необходимости, обусловленной техническим состоянием объекта, производить своими силами и за свой счет капитальный ремонт объекта, а также его конструктивных элементов».

В конце января сотрудники управления муниципальной собственности администрации провели проверку использования ротарианцами парка и выявили ряд нарушений условий содержания сооружений. В середине февраля администрация направила арендатору претензию на то, чтобы он провел требуемый капитальный ремонт. Однако общественная организация проигнорировала это требование. В связи с этим управление муниципальной собственности направило пакет документов в правовое управление администрации для подготовки иска ротарианцам – дабы они, в соответствии с договором, провели своими силами и за свои средства требуемый от них ремонт.

Безусловно, есть в этом нечто странное, что по сути благотворительной немощной организации под некую хозяйственную деятельность в аренду был предоставлен общественный городской парк. По статистике самих ротарианцев, в их рядах во Владивостоке официально числится всего около 20 человек.

Безусловно, можно сколько угодно ждать, что придет добрый инвестор, (кстати, разрушенный кинотеатр назывался «Буратино»), и вложит свои кровные деньги в эту деградировавшую городскую территорию. Можно время от времени сообщать, что парком очень-очень заинтересовался китайский, японский или южнокорейский инвестор. Можно либерально спрашивать за состояние парка с арендаторов и субарендаторов. Можно сколько угодно устраивать слушания по развитию этой парковой территории и показывать интересующимся его перспективами горожанам красивые эскизы будущих сооружений, аттракционов и обустройства территории. И при этом – не прикладывать особых усилий, чтобы парк хотя бы поддерживался на уровне «плинтуса» – чтобы чинились лестницы и водостоки, закрывались открытые канализационные люки, поддерживались в нормальном состоянии дорожки и пр.

Церковь расписалась в бессилии

Если в бесхозности Парка Минного городка сегодня виновата общественная организация, по иронии судьбы рожденная в Чикаго, то в упадке Покровского парка сегодня принято обвинять Русскую православную церковь, которая в далеком 1991 году смело взяла эту городскую территорию в аренду и обязалась поддерживать ее на высоком уровне. Однако со своими обязательствами не справилась. С тех пор ею здесь была построена часовня Иоанна Кронштадского, возрожден большой Покровский храм, появились разные хозпостройки. Сейчас ведется строительство нового церковного учебно-офисного комплекса. И на фоне этого духовного возрождения парк умирал, о чем мы в начале этого года уже подробно писали.

Покаявшись в своей финансовой немощи по содержанию парка, Владивостокская епархия в этом году вернула парк городу из аренды. Руководитель администрации Владивостока Олег ГУМЕНЮК отметил, что, в общем-то, особых претензий к бывшему арендатору нет – элементарный порядок поддерживался, были уборка мусора и уход за территорией, поддержание противопожарной безопасности, сохранение зелени. Что же касается дорогих ремонтов – восстановления ограды, освещения, тротуаров и пр. – это надо взять на себя городскому бюджету и сделать по новому проекту.









Прогуляться по территории Покровского парка в вечернее время рискнет далеко не каждый горожанин.



Как сообщили в администрации города, в настоящее время проектно-сметная документация по реставрации Покровского парка продолжает готовиться, чтобы уже в следующем году можно было бы выполнить основные работы.

Территорию Покровского парка решено развивать по единому плану, включающему четыре зоны: храмовый комплекс, мемориальную часть, хозяйственную зону и зону общественных мероприятий. Причем храмовую зону было предложено расширить.

Было обещано, что проект парка учтет многочисленные пожелания горожан, которые поступят в управление архитектуры и градостроительства города. Он должен быть разработан и утвержден уже в этом году, а в следующем – воплощен, исходя из того, в каких объемах будут намечены ремонтно-строительные и реставрационные работы, и смогут ли они быть полностью профинансированы.

В ходе работы над проектом чиновники администрации проводили обсуждение с горожанами мероприятий, связанных с восстановлением парка. В частности, особенно остро на нем обсуждался вопрос о переносе капитальной подпорной стены на остановке «Покровский парк» и сносе нескольких церковных хозпостроек для того, чтобы расширить остановку общественного транспорта. Горожане выступили категорически против этого, отмечая, что острой необходимости в этом нет – имеющаяся остановка без расширения вполне справляется с потоком автобусов, пробок не создает, и, в крайнем случае, ее можно просто ликвидировать, передвинув остановку «Комарова» ближе к пешеходному переходу к Покровскому парку.

Эти доводы чиновников почему-то не убедили. В сентябре администрацией было объявлено об аукционе на проведение конкурса, который должен был выявить подрядчика на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции остановки «Покровский парк». Работа над этим проектом была оценена в 1,3 млн рублей. При этом обозначенные для остановки параметры и сама ее предварительная схема не оставляют сомнений, что входная зона в парк будет серьезно «урезана» и совершенно утратит имеющийся сегодня вид. На противоположной стороне под расширение дороги предложено убрать небольшой магазинчик и газетный киоск.

Завидная настойчивость, с которой «пробивается» неприемлемое для горожан решение, в какой-то степени заставляет сомневаться, что и проект реконструкции парка в целом в его окончательной редакции не будет вызывать каких-либо серьезных претензий у людей.

Городу нужна сеть парков

Если брать во внимание сегодняшний тренд на создание в стране комфортной городской среды, то надо признавать, что без современных парков этого самого комфорта будет мало. Парки надо возрождать и строить новые. Надо, чтобы их было больше.

Требуется что-то предпринимать с парком Лазо на Санаторной. Его посетители жалуются на то, что при купании здесь можно порезаться об острые ракушки и стекло, поскольку дно у берега не чистится, что здесь не хватает развлечений.

Очень популярна среди горожан парковая зона Ботанического сада ДВО РАН. В принципе, она довольно приятна, ухожена и отдыхать здесь хорошо. Но ее можно еще улучшить.

Уже не один год говорится о том, что нужно снова отстроить для города всеми забытый Парк Буссе (Нагорный). Нашелся предприниматель, который готов вложить в это средства, провел конкурс проектов, чтобы найти подходящий вариант – как эту территорию оживить и сделать приятной для горожан. А в итоге администрация города отказала ему в этой территории.

Сегодня говорится о том, что надо создать новый парк на вершине сопки Орлиное гнездо на участке более 4 га, который все никак не может продать нам под устройство парка АО «ДОМ.РФ» - несколько проведенных этой структурой аукционов провалились по причине отсутствия покупателей, а очередной намечен уже на следующий год.

Стоит надеяться, что на острове Русском удастся осуществить проект сафари-парка. Тогда вместе с хорошей парковой зоной кампуса ДВФУ, где горожане имеют возможность отдыхать, и с каким-то еще историческим парком, с парком аттракционов (получше, чем сегодня на Спортивной Набережной) здесь мог бы сформироваться великолепный парковый кластер краевого, а может быть и федерального уровня.

Нам видится, что к развитию парковых территорий города должны активно привлекаться люди, организации и компании, у которых такие проекты действительно работают. Как это происходит в случаях с теми же Ботаническим садом, парком аттракционов на Спортивной набережной, парком «Изумрудная долина» в Уссурийске, с Приморским сафари-парком и другими «живыми» зонами отдыха, которые существуют вопреки безразличию чиновников.

Досье "Золотого Рога": По данным публичной кадастровой карты Росреестра, участок под номером 25:28:010033:60, на котором находится Парк Минного городка, имеет «уточненную» площадь 355 022 кв. метра, но на карте точные его границы не отражаются по причине отсутствия межевания. Категория земель - земли поселений (земли населенных пунктов), земельные участки (территории) общего пользования. Форма собственности: собственность публично-правовых образований.

На фото: В пруду парка Минного городка утонули десятки миллионов бюджетных рублей.

Фото Евгении ПРИЙМАК