Станет ли Владивосток солнечным городом?

Профессор ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ предлагает на практике присоединиться к декларации архитекторов мира за солнечные города

Развитие Владивостока – предмет нескончаемых споров экспертов из разных сфер деятельности, но особенно они остры в сфере архитектуры и градостроительства. Тем более, что в том, какими быть нашим городам и зданиям, определенный намек сделал расползающийся по планете коронавирус. Один из важнейших аспектов, который сегодня не учитывается при планировании городских территорий, и должен стать обязательным – сохранение и восстановление природных экосистем, считает профессор ДВФУ, член Правления Приморской организации Союза Архитекторов РФ Павел Казанцев.

- Павел Анатольевич, любой город разрушает природу. Он ей чужд. Но, вероятно, это противостояние можно как-то смягчить?

- Современный город – «продукт» развития нашей техногенной цивилизации. Но, не вдаваясь в подробности теории и практики градостроительства, рисует город все-таки архитектор. И именно картинки архитектора и градостроителя, реализованные в бетоне, вносят вклад примерно в 40% в негативные климатические изменения и деградацию экосистемы нашей планеты. Владивосток и его архитектура – не исключение. Каждая новая башня на месте сквера, микрорайон на месте лесного массива, улица вместо ручья в низине – все это является уничтожением природного каркаса нашего города, и комфортной среды обитания его жителей.

- И что этому можно противопоставить?

- Приморским архитекторам наверняка известна Берлинская декларация 1996 года «За солнечную архитектуру» (European Charter for Solar Energy in Architecture and Urban Planning). Ее инициировали и подписали звезды европейской и мировой архитектуры – Норман ФОСТЕР, Ричард РОДЖЕРС, Николас ГРИМШОУ, Ренцо ПИАНО….

Но и до принятия хартии, приморские зодчие хорошо отметились солнечными постройками: зданиями, развернутыми к солнцу, и спиной – на север, к холодным ветрам. И дело здесь было не в декларациях, а просто в грамотном, профессиональном подходе к своему делу.

Так из архитектуры старого Владивостока можно отметить Дом губернатора и офицерские флигеля по Светланской, планировку поселков на островах Путятина и Попова конца XIX – начала XX веков. Из советской архитектуры – это, прежде, всего здание Владивостокского цирка до его реконструкции в авторской трактовке его фасадов и интерьера, а также – здание Института Биологии Моря ДВО РАН на станции «Чайка», жилой комплекс с универмагом «Тихоокеанский» по проспекту Красного Знамени (Тысяча мелочей). Последний – это своего рода протяженная «солнечная подкова», развернутая спиной к ветру.

Удачное проектное решение Владивостокского цирка может служить примером для создания в городе новых объектов солнечной архитектуры









Проект варианта зеленого жилого района с восстановленным лесом по улице Горной во Владивостоке Евгении СИЛИНОЙ (ДВФУ).

- Надо полагать, что эти решения щедро окупались теплом нашего светила?

- Да. Но одно лишь использование бесплатной энергии солнца сегодня уже не может решить всех проблем современных городов.

Понимая, что солнечная архитектура – это только сердцевина экологического урбанизма, и дело не только в альтернативной энергии, но и в сохранении биоразнообразия нашей планеты (как условия выживания человека), британские архитекторы недавно инициировали добровольную декларацию архитекторов и строителей мира «UK Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency».

Согласно этой декларации, понимая свою ответственность за будущее нашей урбанизированной цивилизации, архитекторы обязуются добровольно следовать в своем творчестве дружелюбным по отношению к природным экосистемам методам и приемам проектирования зданий и городской среды. «Мы знаем, что у нас есть не более 10 лет для решения этих глобальных чрезвычайных ситуаций, иначе мы рискуем нанести катастрофический ущерб природному миру» - констатировали авторы текста декларации.

Среди архитекторов со всего мира, уже подписавших данную декларацию, а в Британии это уже более 900 проектных бюро, российского сегмента пока нет. Как подсказали декларанты, для появления российской строчки нужны, как минимум 6 проектных бюро, и коллективный взнос на поддержание российского раздела сайта.

- Трудно представить, что наш читатель пойдет на британский сайт.

- Пожалуй, для реалий России и, в частности, Владивостока это дорого и неуместно. И можно воспринимать эту декларацию как блажь перекормленных заказами зарубежных коллег. Но, стоит признать, что если посмотреть за окно на неустойчивую погоду, забетонированный родной город и деградирующие, но пока еще зеленые острова, рациональное зерно в этих действиях все-таки есть.

Наверное, пока у нас в стране нет утвержденных государственных стандартов на дружелюбную к природе устойчивую архитектуру, возможно, нам стоит просто присоединиться к «солнечной декларации» на практике, даже не заводя российского раздела британского сайта? Для интересующихся же им можно порекомендовать его адрес

На эскизе: застройка города должна вестись так, чтобы в квартирах было солнечно.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.