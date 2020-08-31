Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аренда жилой комнаты во Владивостоке стала дороже
Средняя ставка аренды отдельной жилой комнаты во Владивостоке с начала этого года выросла на 14,2%, составив 6 970 рублей. Этот рост значителен, если учесть, что лишь в 39 из 70 крупнейших городов России этот сегмент недвижимости подорожал, и среднее повышение ставок аренды комнаты по ним составило только 1,5%, сообщает федеральный портал «Мир квартир».
Надо отметить, что Владивосток, даже показав значительный прирост, оказался лишь на 23-м месте рейтинга «Мира квартир». Выше его заняли места другие дальневосточные города. Так на шестом месте оказался Хабаровск со ставкой 11048 рублей с приростом с начала этого года на 5,2%, и на восьмом месте Якутск - 9 780 рублей и 12,1% соответственно. В последней десятке оказались два других дальлневосточных города: на 61-м месте Чита со средней ставкой аренды комнаты 4 805 рублей в месяц при росте ставки с начала года на 3,9%, и на 64-м Улан-Удэ - 4 750 рублей при падение ставки на 1,1%.
Самая высокая ставка аренды комнаты по 70 крупным городам страны по-прежнему в Москве - 16 635 при снижении с начала года на 6,5%, а самая маленькая в Магнитогорске - 3 900 рублей в месяц при рекордном по рейтингу падении - на 19,3%. Средней же по рейтингу оказалась ставка 6 734 рубля. А наибольший рост с начала года был отмечен в Севастополе, где аренда комнаты в среднем подорожала на 24,1% - с 7865 до 9762 рублей в месяц. В Сочи, занимающем второе место, аренда комнат поднялась с 11 471 до 12 858 рублей – это рост на 12,1%. В Барнауле ставка выросла на +18%, а в Пензе на 15%.
Кстати, снижение на 6,5% ставки показала помимо столицы и Московская область, а снижение на 4,6% - Санкт-Петербург. Вероятно, это связано с оттоком потребителей - приезжих, занятых в сферах деятельности с невысокими доходами, которые вынужденно сокращают свою деятельность в связи с потерями из-за пандемии коронавируса.
«Мир квартир» также сообщил, что уже в следующем году в России будет запущен государственный агрегатор информации об арендном жилье, который позволит наладить устойчивое взимание налогов со сдаваемого в аренду жилья и платежей за коммунальные услуги. Через этот ресурс также предполагается оформлять временную регистрацию проживающих. На нем предполагается размещать разнообразную информацию об аренде, включая базы данных и информацию риэлторских компаний.
Сейчас Минстрой совместно с Минэкономразвития, МВД и «Дом.рф» занимается разработкой законопроекта, который должен стать базовым для этой новой информационной онлайн-платформы.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Аренда жилой комнаты во Владивостоке стала дороже
- Долевое строительство спасает статистику
- Цена квадрата на вторичном рынке жилья Владивостока вновь выросла
- Покупатели просчитались с новыми квартирами
- Пандемия поменяла лидеров местами
- Домик в глубинке становится не по карману
- Офисный планктон оставили за дверью
- Мораторий на аренду муниципальной собственности ввели все территории Приморья
- В Приморье загородные дома дорожают быстрее, чем в среднем по России
- Рынок жилья впадает в депрессию
Новости раздела
- В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы
- К новому учебному году "Ростелеком" подготовил обновленную версию онлайн-сервиса "Лицей"
- Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий непогоды
- Cудостроение: приморские верфи поднимаются с колен
- Выявлены крупные хищения в энергетической компании
- Приморье восстанавливает торговлю
- Дмитрий Алексеев: Золотой унитаз не нужен, гораздо круче "выпендриваться" проектами, которые ты делаешь
- Центр электропитания аэропорта столицы Приморья переведен на дистанционное управление
- В Приморье отремонтируют… космодром
- Территория нарушений
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Территория нарушений
- У богатых свои маршруты
- Круглогодичный выставочный комплекс будет построен на Камчатке
- Центр электропитания аэропорта столицы Приморья переведен на дистанционное управление
- Чиновники от образования решили не выполнять требование губернатора
- Дмитрий Алексеев: Золотой унитаз не нужен, гораздо круче "выпендриваться" проектами, которые ты делаешь
- Полпреда Трутнева известили об обысках в Минвостокразвития
- Cудостроение: приморские верфи поднимаются с колен
- Станет ли Владивосток солнечным городом?
- Более 300 школьников и студентов прошли под парусами вдоль островов залива Петра Великого