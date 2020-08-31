Аренда жилой комнаты во Владивостоке стала дороже

Средняя ставка аренды отдельной жилой комнаты во Владивостоке с начала этого года выросла на 14,2%, составив 6 970 рублей. Этот рост значителен, если учесть, что лишь в 39 из 70 крупнейших городов России этот сегмент недвижимости подорожал, и среднее повышение ставок аренды комнаты по ним составило только 1,5%, сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Надо отметить, что Владивосток, даже показав значительный прирост, оказался лишь на 23-м месте рейтинга «Мира квартир». Выше его заняли места другие дальневосточные города. Так на шестом месте оказался Хабаровск со ставкой 11048 рублей с приростом с начала этого года на 5,2%, и на восьмом месте Якутск - 9 780 рублей и 12,1% соответственно. В последней десятке оказались два других дальлневосточных города: на 61-м месте Чита со средней ставкой аренды комнаты 4 805 рублей в месяц при росте ставки с начала года на 3,9%, и на 64-м Улан-Удэ - 4 750 рублей при падение ставки на 1,1%.

Самая высокая ставка аренды комнаты по 70 крупным городам страны по-прежнему в Москве - 16 635 при снижении с начала года на 6,5%, а самая маленькая в Магнитогорске - 3 900 рублей в месяц при рекордном по рейтингу падении - на 19,3%. Средней же по рейтингу оказалась ставка 6 734 рубля. А наибольший рост с начала года был отмечен в Севастополе, где аренда комнаты в среднем подорожала на 24,1% - с 7865 до 9762 рублей в месяц. В Сочи, занимающем второе место, аренда комнат поднялась с 11 471 до 12 858 рублей – это рост на 12,1%. В Барнауле ставка выросла на +18%, а в Пензе на 15%.

Кстати, снижение на 6,5% ставки показала помимо столицы и Московская область, а снижение на 4,6% - Санкт-Петербург. Вероятно, это связано с оттоком потребителей - приезжих, занятых в сферах деятельности с невысокими доходами, которые вынужденно сокращают свою деятельность в связи с потерями из-за пандемии коронавируса.

«Мир квартир» также сообщил, что уже в следующем году в России будет запущен государственный агрегатор информации об арендном жилье, который позволит наладить устойчивое взимание налогов со сдаваемого в аренду жилья и платежей за коммунальные услуги. Через этот ресурс также предполагается оформлять временную регистрацию проживающих. На нем предполагается размещать разнообразную информацию об аренде, включая базы данных и информацию риэлторских компаний.

Сейчас Минстрой совместно с Минэкономразвития, МВД и «Дом.рф» занимается разработкой законопроекта, который должен стать базовым для этой новой информационной онлайн-платформы.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.







