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Приморье лидирует по количеству открытых счетов эскроу в ДФО
Данный механизм является «подушкой безопасности» для покупки жилья в новостройках. Более 6 миллиардов рублей размещено на счетах эскроу в рамках проектного финансирования долевого жилищного строительства в Приморье, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По данным Центрального банка РФ, дольщики открыли 4 тысячи счетов эскроу в Дальневосточном федеральном округе. Почти половина из них приходится на Приморский край.
«На данный момент количество открытых счетов эскроу в крае составляет 1,7 тысячи. Объем средств на них вырос до 6,1 миллиарда рублей. По этим показателям Приморье лидирует среди субъектов ДФО», – отметили специалисты.
В рамках завершенных проектов в крае раскрыт 41 счет эскроу. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила более 105 миллионов рублей.
Напомним, с июля 2019 года в РФ начали действовать новые правила долевого строительства, согласно которым средства дольщиков можно привлекать только на счета эскроу. На них они хранятся до момента ввода застройщиком жилого дома в эксплуатацию.
По материалам Дальневосточного ГУ Банка России
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