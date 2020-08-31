Приморье лидирует по количеству открытых счетов эскроу в ДФО

Данный механизм является «подушкой безопасности» для покупки жилья в новостройках. Более 6 миллиардов рублей размещено на счетах эскроу в рамках проектного финансирования долевого жилищного строительства в Приморье, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.



По данным Центрального банка РФ, дольщики открыли 4 тысячи счетов эскроу в Дальневосточном федеральном округе. Почти половина из них приходится на Приморский край.



«На данный момент количество открытых счетов эскроу в крае составляет 1,7 тысячи. Объем средств на них вырос до 6,1 миллиарда рублей. По этим показателям Приморье лидирует среди субъектов ДФО», – отметили специалисты.



В рамках завершенных проектов в крае раскрыт 41 счет эскроу. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила более 105 миллионов рублей.



Напомним, с июля 2019 года в РФ начали действовать новые правила долевого строительства, согласно которым средства дольщиков можно привлекать только на счета эскроу. На них они хранятся до момента ввода застройщиком жилого дома в эксплуатацию.

По материалам Дальневосточного ГУ Банка России

Газета «Золотой Рог», Владивосток.