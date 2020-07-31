Телеком ответил кризису

Операторы связи рассказали газете «Золотой Рог», как отрасль справляется с новыми вызовами

Пандемия продолжает кошмарить бизнес – компании вынуждены сохранять дистанционный формат работы, где это возможно. При этом несут потери и игроки телеком-сектора, призванного обслуживать новые запросы рынка. По факту, из-за кризиса доходы операторов снижаются, а расходы в связи с ростом трафика растут.

Гендиректор «МегаФона» Геворк ВЕРМИШЯН отмечал еще один негативный тренд - сокращение активности абонентов. В частности, активность падает у пользователей с поминутными тарифами и в корпоративном сегменте. «Это, на мой взгляд, такой стратегический вызов, который отрасль должна принять», - отметил глава одного из ведущих игроков российского телеком-рынка.

С другой стороны, отмечает гендиректор ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») Александр ТОРБАХОВ, затянувшийся кризис может оказаться полезен в том смысле, что изменит привычки абонентов в лучшую сторону. «Мы многому научились, и наши клиенты тоже сделали шаг вперед в пользовании интернетом и связью. В общем, для людей это все больше и больше становится нормой жизни, что, наверное, хорошо», - сказал он.

«Те тренды, которые мы рисовали до пандемии, случились на 2-4 года раньше, поэтому то, о чем мы мечтали, уже произошло или произойдет в ближайшее время, - говорит глава Tele2 Сергей ЭМДИН. - И если в краткосрочной перспективе операторы связи теряют доходы от такой резкой смены потребительских привычек, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе отрасль в итоге выиграет».

Газета «Золотой Рог» провела «круглый стол» с дальневосточными топ-менеджерами телеком-операторов, рассказавшими, как отрасль справляется с новыми вызовами.

Изменились запросы клиентов





- Как в период пандемии, так и в обычные дни, людям важно быть на связи с близкими, и в целом нужен один и тот же набор услуг. Разница лишь в объемах – некоторым абонентам понадобилось больше трафика для организации удаленной работы, - говорит директор приморского филиала Tele2 Андрей ШМАЛЕВ. - В условиях пандемии мы сосредоточились на развитии цифровых каналов и создании новых сценариев доставки SIM-карт. Более того, клиенты теперь могут просто прийти в салон, взять карту без участия продавца и активировать ее дома.

Также в Tele2 задумались о том, как сделать досуг абонентов насыщеннее, несмотря на режим самоизоляции, и создали digital-пространство – «Дом по другим правилам». Зайти в виртуальный дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является, а весь представленный в нем контент – абсолютно бесплатный. При этом Владивосток входит в двадцатку городов по посещаемости виртуального дома.





- Изменилась сама картина потребления трафика, и вслед за этим - запросы клиентов. В частности, люди стали пользоваться услугами связи в нетипичное до пандемии время - в дневные часы. Раньше нагрузка на каналы связи в большей степени наблюдалась в вечернее время. Сейчас наоборот. Поэтому мы уделяем серьезное внимание пропускной способности магистральных каналов связи, - говорит вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ. – Отметим и развитие такой цифровой услуги, как видеонаблюдение, в том числе и термальное. Речь идет о тепловизорах. Так, в аэропортах Благовещенска и Петропавловска-Камчатского «Ростелеком» выполнил монтаж тепловизионных комплексов высокоточного удаленного контроля температуры тела. Комплекс включает в себя систему внешнего видеонаблюдения и систему распознавания лиц, отображает результаты в режиме реального времени. Он помогает оперативно выявлять пассажиров с повышенной температурой. Безусловно, это стало еще одним элементом общей системы мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.

В «МегаФоне» отмечают, что абоненты стали больше разговаривать и выходить в сеть - в среднем по России голосовой трафик в сети оператора в период самоизоляции вырос на 15%, мобильный интернет – на 10-12%, а дневной трафик домашнего интернета увеличился на 30-50%, в зависимости от региона. Вырос и ночной трафик. Увеличилась популярность сервисов для общения: выросла среднедневная аудитория Skype, WhatsApp.

В МТС отмечают, что в период самоизоляции потребность в качественной, но при этом доступной, связи становится базовой – людям необходимо работать, учиться, общаться с близкими и заказывать товары.





- В городах присутствия конвергентных тарифов (Находка, Уссурийск и Лесозаводск) мы зафиксировали рост популярности таких тарифных планов на 25% по отношению к 2019 году – в мае 2020 года доля таких тарифов достигла 65% в общем объеме подключенных услуг, - говорит директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА. - Конвергентные тарифы значительно выгоднее, чем подключение каждой услуги отдельно: они позволяют абонентам экономить на связи до 40% каждый месяц, что в кризисные периоды становится очень актуальным.

В период действия режима самоизоляции наибольший рост спроса продемонстрировали телемедицинские платформы, образовательные ресурсы и контентные сервисы (онлайн-кинотеатры, киберспортивные сайты). Телемедицина и онлайн-образование выросли втрое, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео – в четыре раза, а киберспорт и вовсе показал десятикратный рост по отношению к показателям 2019 года.

Новые решения

Для быстрой и безболезненной организации дистанционной работы МТС предложила бизнесу эффективное решение: облачные сервисы #CloudMTS для удаленного хранения и обмена корпоративными данными, с бесплатным доступом в течение двух месяцев. Многие приморские компании подключили облака в тестовом режиме, за период дистанционной работы оценили все преимущества и технологичность сервиса и продолжают использовать услугу и после завершения режима «удаленки». Для компаний, которые адаптировались к условиям «будь дома» и продолжили работать онлайн, МТС запустила специальный сервис «МнеБлизко». В рамках проекта предприниматели рассказывают о своих услугах, а покупатели узнают, какие компании работают поблизости. Создание такой карты направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.

«Ростелеком» адаптировал свои продуктовые предложения для всех категорий клиентов: для бизнеса - это сервисы, которые позволяют безопасно работать удаленно, для домашних пользователей - образовательные и развлекательные сервисы, в части работы с государством - быстрое обеспечение связью новых госпиталей для инфекционных больных и других учреждений, а также развертывание комплексов общественной безопасности. Корпоративным клиентам предложили комплекс проверенных и эффективных решений, которые позволяют сохранить непрерывность бизнес-процессов в условиях пандемии коронавируса. Для организации удаленного доступа к информационным ресурсам «Ростелеком» предлагает сервисы по предоставлению доступа к интернету, организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа, предоставление услуг виртуального ЦОД, а также защиту от DDoS-атак; для устойчивой и удобной связи - услуги мобильной связи, бесплатный вызов в коде 8-800, виртуальную АТС, видео-конференц связь и М2М-контроль; для безопасности - сервис видеонаблюдения.

В «МегаФоне» отмечают, что в условиях карантина значительный рост потребления продемонстрировали сервисы для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Они работают из браузера и не требуют установки специального ПО или дополнительного оборудования. Также востребовано решение МегаФон CDN, позволяющее решить проблему пиковых нагрузок, которые могут испытывать интернет-сервисы из-за увеличения потребительской активности пользователей в онлайн-каналах. Значительно вырос интерес и к набору услуг «Платформы для Бизнеса», который объединяет в себе сервисы для корпоративных коммуникаций. Они расположены в защищенном облаке, быстро настраиваются и позволяют сотрудникам работать с любых устройств.

Отставания не будет

Все опрошенные топ-менеджеры подчеркивают – пандемия не отменяет планов развития сети и услуг в регионе.

– Мы («Ростелеком» - Прим. автора) внимательно следим за развитием событий, - говорит Александр Логинов. - Пока считаем, что сдвигов по срокам по реализации национальных проектов не будет. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выполнить все обязательства. Одним из важных направлений в работе компании является цифровизация социально значимых объектов. Так, в Приморье мы планируем проложить для этого свыше 1 тыс. км волоконно-оптических линий связи и подключить 390 социальных учреждений. Также планируем обеспечить связью 25 объектов РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть – Прим. автора), для этого уже построено порядка 760 км ВОЛС.

В «МегаФоне» отмечают, что у оператора есть хороший запас емкости.





- В текущей ситуации мы активно инвестируем усилия и денежные ресурсы в поддержание устойчивости сети, чтобы обеспечить высокое качество и непрерывность предоставления услуг, - говорит директор Приморского регионального отделения «МегаФона» Ольга ДОБРОВОЛЬСКАЯ. - Потребление услуг связи продолжает расти. Если говорить про мобильный интернет, то его объемы за год увеличиваются примерно на 30%. И, чтобы абоненты могли пользоваться самыми быстрым мобильными цифровыми сервисами с неизменно высоким качеством, мы активно занимаемся развитием сетевой инфраструктуры. Так, уже сейчас на территории Приморья в сети МегаФон доступна технология VoLTE, которая позволяет осуществлять голосовые вызовы в сети LTE. В этом году в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока, включая спутниковую Чукотку, запланировано провести значительное расширение каналов связи. Будем запускать дополнительные базовые станции, расширять сеть NB-IoT, являющуюся платформой для внедрения интернета вещей.

С самого начала эпидемии МТС перевела большую часть своих сотрудников на удаленный режим работы. С помощью ресурсов и технологий экосистемы МТС были организованы полноценные удалённые рабочие места. С конца марта начался рост спроса на организацию «удаленки» среди приморских предприятий и организаций из разных сфер - от образования до общепита. Если раньше удаленную работу практиковали, в основном, представители творческих профессий, то за последние месяцы до 40% компаний в той или иной степени внедрили дистанционный формат.

МТС, учитывая резко возросшую нагрузку на сеть, запланировала дополнительные инвестиции в развитие сети для обеспечения премиального уровня сервиса и запуска новых цифровых продуктов.

- На данный момент мы разрабатываем ряд новых цифровых продуктов, которые вскоре пополнят Digital-экосистему МТС, - говорит Евгения Сысоева. - Если говорить о мобильном и фиксированном бизнесе, то мы продолжим наращивать сеть - в этом году она будет увеличена на 20%. На фоне запроса на внутренний туризм мы продолжим улучшать качество связи в рекреационных зонах Приморья, а также покрытие трассы Владивосток-Находка.

- Вынужденная и ускоренная цифровизация на фоне пандемии скорректировала тип потребления услуг абонентом и спровоцировала рост нагрузок на сеть, но инфраструктурно Tele2 оказалась готова к новым реалиям, - говорит Андрей Шмалев. - Наши сети, с точки зрения емкости и пропускной способности, рассчитаны на изменение модели трафика. При этом изменилась сама модель потребления трафика, прежде всего в разрезе геопозиционирования. Из центра городов трафик сместился в спальные районы. Мы постоянно отвечаем на вопрос о росте нагрузок на сеть, но ведь мобильные операторы ежегодно – например, в период новогодних праздников или во время массовых мероприятий – адаптируют инфраструктуру к новой модели потребления.

Несмотря на все сложности, строительство новой инфраструктуры в Приморье идет полным ходом. Мы реализуем масштабный проект по развитию сети высокоскоростного мобильного интернета. Только за прошлый год нам удалось увеличить количество базовых станций 4G на 30%. Сегодня быстрый мобильный интернет от Tele2 уже доступен для 90% жителей края. Продолжаем работать не только над расширением зоны покрытия, но и над увеличением емкости 4G-сети.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.