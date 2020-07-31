Газификация споткнулась на земельном вопросе

Полноценный приход «голубого топлива» в Приморье тормозится из-за проблем с землеотведением и проектированием

Спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО в начале марта упрекнула руководителя одной из структур «Газпрома» за низкие темпы газификации. Нынешняя система, при которой компания строит в регионе межпоселковые газопроводы, а до жилых участков трубу должны доводить уже местные власти, не работает. Зачастую у регионов нет на это денег, в итоге вести трубу до домов домовладениям приходится самостоятельно. В Приморье до домовладений очередь дойдет еще не скоро. При том что вложения «Газпрома» с 2008 года в реализацию региональной программы газификации составили более 28 млрд рублей.

«Приличные цифры, возможно даже самые крупные цифры по всей Российской Федерации. Сейчас заканчивается реализация программы газификации и газоснабжения Приморского края 2016-2020 гг. График синхронизации строительства на 2020 год подписан губернатором Приморья, и фактически уже согласован и утвержден. Сейчас готовится программа газификации (региона - Иф) на период 2021-2025 гг. Были получены предложения от правительства, сформирована программа. Ее подписание ожидается до конца сентября», - заявил в ходе заседания в Совете Федерации по вопросам газификации субъектов РФ заместитель гендиректора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» (сбытовая компания «Газпрома» на российском рынке) Денис ВОЛКОВ.

В апреле глава Минэнерго Александр НОВАК предложил решить проблему так называемой последней мили, полностью переложив строительство всей газораспределительной сети на «Газпром», без участия регионов. Однако, для этого придется изыскать дополнительно 200 млрд рублей в год, вместо имеющихся 60 млрд. Президент Владимир ПУТИН поручил уже к концу года придумать, откуда их взять.

В целом было бы логично сделать ответственной за газификацию только одну компанию. Во многом этот процесс, который идет с 2005 года, затягивается именно из-за нынешней схемы, при которой доводить трубу до домов должны региональные власти. Но если в итоге «Газпром» обяжут оплачивать всей стране подключение, быстрее дело не пойдет. «Если это возложить на «Газпром», не дав ему никаких компенсаций, он будет саботировать этот процесс и уклоняться», - отмечает заведующий отделом бизнеса газеты «Коммерсант» Юрий БАРСУКОВ.

Ноль вместо тысячи

В «Газпром межрегионгазе» сетуют на наличие ряда проблем в реализации программы газификации Приморья.

«Есть некоторые проблемы, связанные с выполнением графиков синхронизации со стороны правительства. Существенное количество внутрипоселковых распределительных газопроводов не построено. Из свыше тысячи домовладений, которые мы рассчитывали, что будут газифицированы, к сожалению, подготовлено ноль. 13 котельных переведены на природный газ, мы рассчитывали на 44», - сказал г-н Волков.

По его словам, в настоящее время продолжается проектирование и строительство большого количества объектов газификации и газоснабжения, а также ведутся проектно-изыскательские работы по 9 объектам, в том числе газопроводы-отводы на Владивосток, Большой Камень (рядом с которым строится судостроительный комплекс «Звезда») и Врангель.

«Это как раз объекты, направленные на создание новых серьезных промышленных комплексов в районе Владивостока и Находки. Естественно, мы там сталкиваемся с существенными проблемами, связанными с землеотведением и проектированием. В том числе вопросы с Минобороны возникают по выделению земли. Все это в значительной степени связано со стесненностью земельных участков, которые доступны для строительства между побережьем и сложным горным рельефом. Но мы полагаем, что во взаимодействии с правительством края нам удастся найти взаимоприемлемые решения в нормальные сроки», - пояснил топ-менеджер «Газпром межрегионгаза».

Замглавы Минэнерго Павел СОРОКИН пояснил, что проекты газификации на Дальнем Востоке выделены Минэнерго в отдельный блок.

«В том числе, за последние три недели проведен ряд совещаний с участием представителей Приморского края по всем ключевым и острым вопросам. Это касается и снабжения газом ТОРов, и снабжения Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ, строится в Приморье – Прим. автора). И тех проблем-вызовов, с которыми столкнулись в связи с рядом факторов, а именно - неполного соответствия земельного законодательства», - отметил г-н Сорокин.

Глава «Газпром межрегионгаза» Сергей ГУСТОВ ранее отмечал, что в этом году завершается пятилетняя Программа газификации РФ 2016–2020 годов и готовится новая на следующий период – 2021–2025.

«Планирование газификации в регионах Российской Федерации осуществляется путем формирования Программы развития газоснабжения и газификации сроком на пять лет. Как уже отмечал, сейчас формируем программы на 2021–2025 годы. В адрес 67 регионов Российской Федерации направлены запросы о необходимых объектах газификации, уже получены предложения. Сегодня мы их обобщаем и будем готовы в этом году подписать новые Программы развития газификации регионов. Приступили также к планированию газификации страны до 2030 года. Кроме того, разработан пакет предложений по упрощению требований к проектированию и строительству газопроводов, в том числе по изменению градостроительного, лесного, земельного законодательства. Реализация инициатив в этих областях позволит сократить сроки и стоимость строительства газопроводов, что в итоге положительно скажется на возможностях присоединения новых потребителей к газоснабжению», - сказал г-н Густов.

А о заводике подумайте

Руководитель агентства газоснабжения и энергетики Приморского края Андрей ЛЕОНТЬЕВ на заседании в Совфеде предложил «Газпрому» рассмотреть в рамках программы газификации Приморья возможность строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

«Учитывая потребность в автономной газификации в децентрализованных районах Приморского края, предлагаем группе компаний ПАО «Газпром» рассмотреть возможность строительства мало- или среднетоннажного завода СПГ на территории Приморского края», - сказал представитель Приморья.

По словам чиновника, сегодня отсутствует ясность с объемами газа, которыми может быть обеспечен край на долгосрочную перспективу. Кроме того, крайне медленно развивается магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, к которому подключаются все без исключения объекты газификации края, и без чего программа его газификации не может быть реализована.

Так, по словам г-на Леонтьева, фактическая производительность подвода к Приморью с учетом сезонной неравномерности составляет 5-6 млрд кубометров газа в год, при этом проектом было предусмотрено дальнейшее расширение газопровода до производительности 28,5 млрд кубометров в год за счет строительства участка Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск и ввода более 10 промежуточных компрессорных станций.

Газа многим не хватает

В настоящее время на территории Приморья основными потребителями газа являются объекты большой энергетики. На стадии реализации также находятся такие крупные проекты, как Находкинский завод минеральных удобрений с объемом потребления газа 3,2 млрд кубометров газа в год, свиноводческие комплексы компании «Русагро».

В целом, принятие инвестиционных решений по многим крупным проектам в Приморье, включая металлургический завод для судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне, зависит от их обеспеченности объемами газа и от подписания соответствующих договоров о его поставках, отметил г-н Леонтьев.

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Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток