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С 31 июля вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Заемщик может либо полностью приостановить платежи сроком до полугода, либо уменьшить их размер
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
Обстоятельствами, которые дают право воспользоваться ипотечными каникулами, считаются: потеря работы, признание инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, снижение дохода более чем на 30% (при условии, что размер ежемесячных ипотечных выплат превышает половину среднемесячного дохода), пишет bfm.ru.
Кроме того, закон распространяется на граждан, у которых увеличилось количество иждивенцев (несовершеннолетних либо инвалидов) на содержании. Такие заемщики могут рассчитывать на каникулы, если их совокупный доход снизился на 20% или более, а выплаты по ипотеке стали превышать 40% дохода.
Заемщик может либо полностью приостановить платежи сроком до полугода, либо уменьшить их размер. Воспользоваться таким правом можно только один раз за период кредита. Кроме того, жилье, на которое взят кредит, должно быть единственным, а размер кредита не превышать 15 млн рублей.
Ипотечные каникулы распространяются как на новые кредиты, так и на кредиты, договоры по которым были заключены до вступления закона в силу.
Как сообщала газета "Золотой Рог", рост цен и снижение количества предложений на рынке недвижимости Приморского края, ожидание перехода на новую схему финансирования застройщиков, повышение процентных ставок по жилищным займам в начале года – все эти факторы, казалось бы, должны были значительно и не в лучшей степени повилять на рынок ипотечного кредитования в регионе. Однако спрос на ипотеку в крае достаточно стабильный, хоть и число сделок по итогам полугодия несколько снизилось.
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