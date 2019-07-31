Во Владивостоке среднемесячная зарплата растет стабильно

Зарплата в столице Приморья в 4,4 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения

На сайте администрации Владивостока опубликован Экономический мониторинг г. Владивостока за январь-июнь 2019 года

По приведенным данным, во Владивостоке среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-мае 2019 года составила 59416,5 рублей (108 % к январю-маю 2018 года), что в 4,4 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого по Приморскому краю (за 1 квартал 2019 года – 13578 рублей). Реальная заработная плата составила 103,1 % к январю-маю 2018 года.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) в январе-мае 2019 года составила 166,2 тыс. человек (101,3 % к аналогичному периоду 2018 года).

На 01.07.2019 численность официально зарегистрированных безработных составила 0,65 тыс. человек (115,9 % к 01.07.2018). Организациями города было заявлено о наличии 35041 вакансиях, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 2,5 человека.