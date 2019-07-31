Миллион рублей за свободу

Фрунзенский районный суд Владивостока на прошлой неделе отказал в продлении срока содержания под стражей депутату Законодательного собрания Приморья Виктору МИЛУШУ. Бывший руководитель ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») отпущен под залог в 1 млн рублей.

Срок содержания под стражей г-на Милуша истекал 29 июля.

В то же время суд продлил до 29 сентября срок содержания под стражей заместителю председателя Сибирского отделения РАН Ивану БЛАГОДЫРЮ, в свое время руководившему «РАО Энергетические системы Востока».

Уголовное дело в отношении г-на Благодыря было возбуждено в конце января по ч.4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство) и по ч.4 ст. 160 УК РФ, в отношении неустановленных лиц - ч 5 ст. 33 УК РФ (пособничество) ч. 4 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой). Решением Фрунзенского районного суда Владивостока Благодырь был заключен под стражу на два месяца, срок ареста продлевался до 29 июля.

По этому делу также проходит Виктор Милуш, который в начале ноября 2018 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч 4. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), был взят под стражу. Затем арест неоднократно продлевался.