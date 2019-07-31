Индивидуальное жилищное строительство в Приморье: безвкусно, дорого и долго

Эксперты газеты «Золотой Рог» считают, что приморская архитектура малоэтажного дома и малоэтажной застройки все больше похожа на хаос

Индивидуальное жилищное строительство в Приморье выходит на новый уровень - уже около половины вводимого в крае жилья составляет малоэтажка. Но особого эстетического наслаждения ее архитектура и застройка не вызывают. И с этим надо что-то делать. Ведь помимо вопросов качества, быстроты строительства, цен, разнообразия материалов и технологий очень важно, чтобы дома, таунхаусы, особняки и целые поселки и малоэтажные микрорайоны были комфортны и красивы.

Тему «Приморская архитектура малоэтажного дома и малоэтажной застройки» обсудили участники круглого стола газеты «Золотой Рог».

- В чем вы видите особенности сложившегося у нас сегодня архитектурного облика малоэтажной застройки приморских городов и поселков?

Максим ГРИГОРЬЕВ, архитектор и директор ООО «ГрадМ»:





- К сожалению, очень заметно, что малоэтажная застройка у нас формируется хаотично, отсутствует комплексный подход по ее развитию. И это развитие сейчас происходит сродни точечной городской застройке. Редкие примеры уже построенных поселков, к сожалению, не формируют градостроительные ансамбли, отсюда - архитектурный облик разрознен и не упорядочен. Не создается ощущения целостного архитектурного замысла. В общем, все это больше похоже на хаос.

Екатерина САМОЙЛОВА, маркетолог компании ООО «ДНС Девелопмент»:

- Нас повсюду окружает разношерстная индивидуальная застройка.

Ольга СЕРЕБРЕННИКОВА, генеральный директор ООО «Градсовет» (Уссурийск):

- Сегодня вообще трудно говорить о каком-либо архитектурном облике малоэтажной застройки приморских городов и поселков. В большинстве своем это узкие улицы без тротуаров и высокие заборы или старые обветшалые постройки.

Павел КАЗАНЦЕВ, профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ:

- Если говорить о самострое, а основная масса индивидуальных домов – это все-таки самострой, то понятие «архитектурный облик» в этом типе застройки просто отсутствует. Это элементарный набор строительных «технологий» и вариантов их реализации, доступных заказчику по ценовым показателям. В лучшем случае, это кальки фасадов из популярных журналов, а в основной массе – «эстетика» от строительной бригады.

Не берусь количественно оценить долю рынка ИЖС по проектам, разработанным архитектурами, но она не очень значительна. А профессиональных работ от зодчих – и того меньше. В основном, главная задача архитектора – нарисовать то, что хочет заказчик, и вовремя подписать эскизы. Ведь это проще и быстрее, чем пытаться объяснить, что заказчик иногда ошибается.

Максим КИМ, генеральный директор ООО «Приморская индустрия строительства»:

- Основной недостаток – это отсутствие соблюдения пропорций и общего стиля построек, не в том смысле, что все должно быть похоже – «как у соседа», а в плане конструктивных решений. Получается, что у одного – лепнина «под средние века», а рядом, у другого – коробка зашита профлистом, и для него это вполне нормально!

Наталья ВОРОБЬЕВА, член Союза Архитекторов России, исполнительный директор и главный архитектор ООО «ПортАктивСтрой»:

- Все имеет свои корни. Обратите внимание: историческая, сохранившая первоначальную форму, застройка наших поселков порой несет очень характерные и узнаваемые черты иных земель нашей страны – от побеленных хаток выходцев из Малороссии до основательных и солидных домов старообрядцев и т.д. Вся эта история нашего малоэтажного строительства очень понятна, когда проезжаешь по краю. Возможно, малоэтажную застройку правильно даже назвать своеобразной живой тканью, которая быстрее, чем городские постройки реагирует и видоизменяется в зависимости от происходящего.

Но вот как оценить архитектурный облик этой застройки? Я рискну сказать, что его не было и нет. Вероятно, первопоселенцам не хватило времени на основательное укоренение и обустройство на новом месте, а местные национальные мотивы имевшихся тогда здесь строений на новые постройки влияния практически не оказали.

Ощущение временности и неустроенности в нашей малоэтажной застройке сохраняется и поныне, несмотря на дороговизну используемых современных отделочных материалов и растущие за высокими заборами новые коттеджи. Эта живая структура до сих пор не приобрела узнаваемость – отличительную черту сформировавшегося архитектурного стиля, присущего той или иной территории. Этот исторический «архитектурный суп» все еще остается незрел, чтобы его как-то оценивать.

И еще – очень жаль, что у нас уже исчезло само понятие «сельская архитектура».

Павел Казанцев:

- Русские, украинцы и белорусы – первые переселенцы в наш край. 150-160 лет назад они механически привнесли в наш муссонный регион традиции архитектуры, сложившейся за тысячелетия в европейской части страны, где совсем другие климатические условия и природа в сравнении с Приморьем. Потом в малоэтажной архитектуре стали господствовать интернационализм и функционализм (отголоски этого в многоэтажных решениях – наши хрущевки и массовая панельная застройка). За минувшее время у нас так и не появилось своего, регионального архитектурного стиля индивидуального жилья, да и не могло.

- И все же можно ли назвать какие-то удачные примеры решений архитектуры малоэтажных поселков, построенных в крае уже в новое время?

Максим Григорьев:

- К сожалению, таких примеров слишком мало, и они не формируют целостную архитектурную среду. На сегодняшний день весь владивостокский пригород разделен заборами, каждый поселок имеет забор и контрольно-пропускной пункт. Здесь почти не строится инфраструктура – дороги, тротуары, велодорожки, общественные места, школы, магазины, детские сады и медицинские учреждения.

Что-то хорошее пытаются строить компания «ДНС» и другие застройщики на полуострове Де-Фриз, но опять же – менталитет «точечной застройки» не позволяет у нас добиваться создания архитектурной среды мирового уровня.

Павел Казанцев:

- На архитектуру массовой малоэтажной блокированной застройки очень сильно влияют требования экономичности. Чтобы получить доступный по цене квадратный метр, в первую очередь «упрощают» архитектуру. Красота, к сожалению, экономической оценке не поддается, и поэтому первой идет «под нож».

Максим Ким:

- Действительно хорошие примеры – это поселки «Новый Де-Фриз» и «Лазурный», где все эстетически правильно реализовано и вписывается в ближайшее окружение, при том, что здесь соблюдается и технология строительства, что у неопытных самостройщиков встречается очень редко. А из более прошлых лет таких ярких примеров нет – прежние поселки и строения либо уже обветшали, либо переделаны на современный лад.

- Какой фасад малоэтажки вам более всего симпатичен и почему? Что в этом плане можно предлагать сейчас для ИЖС?

Наталья Воробьева:

- Фасад, как одежда здания, должен быть, прежде всего, технологически функционален (по аналогии - человек должен быть одет по погоде), и уместен по смыслу и художественной выразительности (цвет и фасон одежды по статусу, полу и возрасту и в соответствии с ситуацией). Предлагать можно все, что угодно, но важно, чтобы во всем преобладал здравый смысл, трезвый расчет и хороший вкус.

Павел Казанцев:

- Фасад и его цветовое решение – с моей точки зрения, это очень контекстная категория. В первую очередь, он должен быть действительно «уместным», и в этом плане он действительно может быть любым, если не вызывает противоречий. Фасад, в первую очередь, – это взаимодействие внешней среды и внутренних пространств дома, а уже потом – ставни и наличники с флюгерами. Если я в проекте не выстрою верно взаимодействия внешней и внутренней среды, то никакие резные украшения и колористика не спасут от промахов.

Ольга Серебренникова:

- Замечу, что резные наличники, ставни, флюгера – это элементы другой эпохи – давно прошедшей! Спросите сегодняшнюю молодежь про флюгер, и получите ответ, показывающий отношение к нему, как к экспонату в музее с непонятным функционалом. Сегодня важны новые технологии, новые продукты и новое осмысление городской среды.

Программы из моря информации позволяют настроить нашу жизнь на тот режим, который нужен каждому индивидуально: подборки книг и музыки, рекомендации телепрограмм, товары по интернету и многое другое. И жилье, наш дом в 3Д – тоже не исключение.

Максим Григорьев:

- Современная архитектура малоэтажных зданий Приморья однозначно завоевана вентилируемыми фасадами. И главная причина – в их приспособленности к местным условиям. Такие фасады не позволяют в конструкции промокнуть утеплителю под косыми приморскими дождями. Соответственно, и дизайн покрытия тоже диктуется конструкцией вентилируемого фасада. Это могут быть любые покрытия – и фиброцементные, и металлические, и деревянные, и даже стеклянные.

Красота современных зданий формируется пропорциями и качеством облицовочных материалов. Современные технологии позволяют создавать полностью стеклянные стены для малоэтажки.

На мой взгляд, сегодня гораздо важнее сделать индивидуальному дому качественное окружение – ландшафтный дизайн, чем украшать его наличниками. Хотя, если подходить комплексно, то дома можно строить в разных стилях, но при этом обязательно формировать гармоничные архитектурные ансамбли. Согласитесь, будет очень странно, если рядом с мрачным «замком Дракулы» будет стоять прямолинейно-легкомысленный «Дом над водопадом Райта».

Максим Ким:





- Я считаю, что наиболее привлекательными фасадными решениями сегодня являются облицовочный кирпич и фиброцементные панели. У них очень широкий спектр применения, и они позволяют реализовывать как простые, так и очень сложные дизайнерские решения. Основные преимущества этих материалов – долговечность и прочность.

- А какие цветовые решения индивидуального дома наиболее предпочтительны для нашего края?

Максим Григорьев:

- В жарких странах традиционная архитектура – белая, так как такой дом меньше нагревается. В скандинавских – она бежевая, под дерево, потому что сильно холодно и хочется тепла. У нас же, по-моему, имеют право на жизнь дома любого цвета. Главное – чтобы это делали профессионалы, и все будет «ок»!

Екатерина Самойлова:

- Вопрос сложный. У всех вкусы разные. А на вкус и цвет – товарищей нет.

Максим Ким:

- Я все же посоветовал бы контрастные теплые тона.

Ольга Серебренникова:

- В этом году мне довелось побывать в Италии по приглашению Генуэзского университета. Тема встречи была «системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла». Но поразило другое. Генуя создает впечатление солнечного города. Преобладающие цвета строений – это «цвета солнца». Вы не встретите там зеленых или синих фасадов, максимум – это цвет оливы, и то очень редко. Это отличительный цветовой код этого города. И он регламентирован местными правилами застройки. Нашему Владивостоку, его малоэтажной застройке, тоже нужен свой цветовой код, потому что сегодняшние цветовые решения создают диссонанс в восприятии нашей городской среды.

- Какие крыши вы рекомендуете и почему?

Максим Григорьев:

- На сегодняшний день технологии позволяют создать любую скатную или плоскую крышу, и она будет надежна! Так что это - дело выбора архитектора и заказчика, какую им выбрать архитектуру, и какую делать крышу. Для зданий эконом-жилья я рекомендовал бы все же классические чердачные крыши со свесом не менее 60 сантиметров. Для зданий более высокого уровня – ограничений нет!

Павел Казанцев:





- Крыши – могут быть разными, но, если это бюджетное строительство, то, конечно, лучше скатные. Такие кровли при более простой технологии, лучше, чем плоские. Они хорошо регулируют потоки влаги, воздуха и солнца внутри дома и на его участке.

Максим Ким:

- Композитная и гибкая черепица очень хорошо зарекомендовали себя у нас в крае. Это отличная герметизация, низкий уровень шума в непогоду и просто это выглядит достаточно красиво.

- Нужны ли малоэтажному дому-поселку ограды?

Ольга Серебренникова: - Мы почему-то до сих пор прячемся за заборами, считая, что так безопасней, хотя с точки зрения безопасности все диаметрально наоборот. Где безопасней – на темной узкой улице или на широкой авеню?!

Максим Ким:

- Сегодня забор – это не только защита от окружающих, это, как правило, еще и дополнение общего стиля строения, а на фоне возможных решений можно соорудить достаточно «эффектные композиции», в которых забор станет произведением искусства.

Павел Казанцев:

- В этом случае, в качестве хорошего примера приводят ограду «Летнего сада» в Петербурге. Ограда ограде – рознь. А примером поселка без заборов может быть (https://life-trip.ru/kak-zhivetsya-v-latvii-v-amatciems/) поселок Аматциемс, где границы участков оформлены как ландшафтные барьеры – водные поверхности, откосы и плотное озеленение.

Екатерина Самойлова:

- Индивидуальные дома, конечно, должны быть огорожены, так как вопрос безопасности у нас не праздный. А из каких материалов это сделать – выбор собственника. Цветовые гаммы ограждений можно было бы регулировать регламентами. Заборы в поселках – это, опять же, выбор застройщика. Мы, в нашем поселке «Новый Де-Фриз», всю территорию огородили сплошным высоким забором. Въезд и вход на его территорию – только через КПП. А между домами – высокий (2,5 метра) забор из штакетника на заднем дворе и – декоративный невысокий забор с лицевой части дома.

Максим Григорьев:

- Ограда должна быть, но ни в коем случае не забор из профнастила или другого материала высотой более двух метров! Ограда должна четко показывать домовладение, ограничивать животных и детей. А функция охраны должна быть решена другим способом. Лучший из способов с точки зрения дизайна среды – это формирование ограды невысоким легким заборчиком высотой до 1 метра и зеленой изгородью. А то, что делается сегодня – это ужас! Со стороны застройщиков очень важно регулировать устройство заборов и оград участков.

- Должна ли архитектура малоэтажного дома как-то учитывать окружение – ландшафт, рельеф, архитектуру соседних домов?

Ольга Серебренникова:

- По моему мнению, в достаточном. Это те факторы, которые нельзя игнорировать при проектировании дома. Мы живем в той среде, которую сами формируем вокруг себя. Я считаю, что нарочито чужеродные по архитектуре объекты должны быть размещены в должным местах. Например, виллу «Саввой» знаменитый Ле Корбюзье изначально поместил в глубине участка, сформировав вокруг нее зеленый пояс, тем самым отгородив свою архитектуру, инновационную для того времени, от внешней среды. У нас же почему-то происходит все наоборот. Чем «краше» дом, тем на более видное место мы пытаемся его разместить.

Павел Казанцев:

- Малоэтажный дом – это, прежде всего, комфорт его обитателей, но – не опустошающий кошелек заказчика. В этой части учет ландшафта и микроклимата участка, существующих зеленых насаждений и водотоков – просто обязателен. За любое непродуманное изменение природных систем заказчик затем будет вынужден как-то платить. И наоборот – учет этих особенностей позволит сохранить комфорт участка без существенных затрат.

В этой части архитектору важно сделать заказчика своим союзником, что вполне возможно. Учет сложившегося архитектурного облика соседней застройки – это уже вопрос профессионализма и личного отношения архитектора к своему проекту. Заказчик, как правило, этой части работы над проектом не видит, и, конечно, не оплачивает. Учитывают ли то и другое в массовой застройке или нет – ответ у всех на виду.

Максим Григорьев:

- В идеале, архитектура малоэтажного дома должна формировать архитектурный ансамбль. Все должно быть взаимоувязано – ландшафт, рельеф, соседние здания. Тогда это будет благоприятная для жителя среда.

Максим Ким:

- Вопрос «вписаться» в окружение - достаточно сложный и должен обсуждаться на конкретных примерах. Однозначного решения в этом нет.

- Стоит ли в строительстве приморской малоэтажки учитываться особенности, характерные для соседних с нами регионов и стран?

Ольга Серебренникова:

- Сегодня наша архитектура очень интернациональна.

Максим Григорьев:

- Архитектура частного дома должна учитывать местные климатические условия. Прямое заимствование технологий, архитектурных приемов не позволяет создать оптимальный дом для местного климата и местных условий.

Наталья Воробьева:

- Безусловно, проектом должны учитываться особенности природы региона. Наших местных архитекторов этому и учат в вузе.

Павел Казанцев:

- Для нас интересен и может быть очень полезен опыт тысячелетий традиционной архитектуры стран региона – Японии, Кореи и Северо-Восточного Китая. Например, японская концепция промежуточных, или буферных, пространств или китайский фен-шуй, хотя бы в части определения наиболее благоприятного участка для размещения малоэтажного дома, с учетом муссонного климата…

Максим Ким:

- Но это не обязательно делать «под копирку». Многие вещи у нас почти нереально реализовать не только ввиду особенностей нашего климата, но и консервативных взглядов собственников будущего жилья. Конечно, надо смотреть, как малоэтажка строится у других, но у нас ее надо делать лучше, правильнее и качественнее!

- В какой степени в проектной застройке малоэтажного поселка или пригорода должно присутствовать архитектурное однообразие, определенное разнообразие или же «свобода творчества» для каждого отдельного объекта?

Екатерина Самойлова:

- Если посмотреть на малоэтажную застройку в пригороде Владивостока, то мы видим полный разнобой. Ни о каком архитектурном однообразии в индивидуальной застройке речи здесь не идет. Каждый построил то, во что горазд. Понятно, что у всех свои вкусы, и дома строятся, основываясь на них. Но, на наш взгляд, данную сферу было бы неплохо как-то регулировать. Полного единообразия добиться будет сложно, но, как минимум, можно выдавать определенные рекомендации тем, кто только планирует строиться.

Павел Казанцев:

- Есть понятие «архитектурного ансамбля». Его никто не отменял. А в рамках единого ансамбля возможны любые варианты. Здесь вопрос в том, что на ИЖС заходят и профи, и «картиночники», и самодельщики, и заставить их самих и заказчиков, помнить об архитектурном ансамбле – это на сегодня задача просто невыполнимая. Наверное, эту роль должны бы играть «регламенты архитектурного облика и благоустройства территорий малоэтажной застройки», прописывающие рамочные параметры для «творческого полета мысли» всех участников процесса, но таких регламентов у нас, насколько я знаю, пока нет.

Ольга Серебренникова:

- Нельзя так категорично говорит, что должно быть так, а не иначе. Поселки даже формата стандарт-жилья должны иметь, как минимум, четыре типа домов. Это не прихоть архитектора – сегодня это диктует рынок. И мы должны помнить, что рынок требует выбора. Архитектурное однообразие, однозначно, сегодня не приветствуется.

Экономика говорит, что индивидуальное жилье – это немного дороже, чем проекты повторного применения. Поэтому застройщику сегодня, наверно, легче взять проект из каталога, коих имеется предостаточное количество, чем разработать «неповторимый» проект жилого дома непосредственно для себя.

Но оригинальные индивидуальные проекты со свободой творчества все же требуют профессионального подхода к формированию особой среды для конкретного заказчика. Архитектор должен погрузиться в стиль жизни, образ мыслей другого человека и его семьи. Есть, конечно, основные правила проектирования жилья, облегчающие задачу, но при индивидуальном проектировании каждый процесс настраивается индивидуально.

Наталья Воробьева:





- Есть непопулярное мнение по данному вопросу – что общественные интересы должны иметь главенствующее положение над «свободой творчества» в строительстве. Архитектурный объект – даже маленький частный дом – это не книга, которую можно читать или не читать, не музыка, которую можно сделать потише или вовсе выключить, не картина, на которую можно смотреть или не смотреть. Когда дом построен, с этим объектом придется взаимодействовать всем окружающим, на него придется, как минимум, смотреть всем соседям, и очень важно, чтобы это им не было противно.

Максим Григорьев:

- Я – сторонник архитектурных ансамблей. Правила застройки для определенного района должны оговаривать определенные условия, и застройщики должны их соблюдать. К примеру, устанавливать для застройки высоту зданий, тип и материал крыш, цвет фасада, тип ограждения участков. А в остальном должна быть свобода.

КСТАТИ

Ольга Серебренникова:





- Хотелось бы пригласить интересующихся малоэтажным строительством принять участие в 3-м Международном архитектурно-экологическом фестивале GreenFest, который пройдет в этом году в Приморье 10-12 октября. По традиции, после официальных мероприятий фестиваля пройдет выездная сессия в Южной Корее по строительству жилья в стандарте «Passive-House».