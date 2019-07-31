Остров особого внимания

Объекты Владивостокской крепости и дороги на Русском осмотрели депутаты городской Думы

Депутаты Думы Владивостока продолжают заниматься вопросами сохранения исторического наследия на острове Русском, а также решением повседневных проблем жителей этой территории. На минувшей неделе в городской Думе прошло очередное совещание по вопросу передачи объектов Владивостокской крепости, находящихся в муниципальной собственности, Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость».

Как сообщил заместитель директора Приморского государственного музея имени В.К. Арсеньева Вадим СЕРКОВ, 18 июня ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц. Предполагается, что вскоре федеральное учреждение получит в управление ряд объектов Владивостокской крепости, что позволит привлечь дополнительные ресурсы для создания на их базе музеев.

- Мы направили письмо главе города с просьбой передать музею-заповеднику пять объектов, принадлежащих муниципальному образованию. Все они находятся на острове Русский - это форт Поспелова, батареи Поспеловская, Новосильцевская, Великокняжеская, а также 13-й пороховой погреб. Еще два объекта, которые планируем принять в ведение музея-заповедника, не являются муниципальными – это батарея «Н», которая находится в Поспеловском комплексе, и 1-й форт в районе Горностая. В этом году хотелось бы принять концептуальное решение по развитию указанных объектов и рассчитать сметную стоимость работ, чтобы заложить средства в бюджете следующего года, - рассказал Вадим Серков.

- Основные задачи Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» - обеспечение сохранности объектов культурного наследия, проведения их реконструкции, реставрации, реновации, поддержания в надлежащем техническом и санитарном состоянии, популяризации и открытия для посетителей. Для проведения этой работы объекты Владивостокской крепости должны быть переданы музею-заповеднику. На совещании мы обсудили вопрос о процедуре и возможных сроках передачи государственному учреждению объектов Владивостокской крепости, находящихся в муниципальной собственности, - прокомментировал председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.

Напомним, что вопросами сохранения и использования уникальных объектов Владивостокской крепости городские депутаты занимаются с начала работы Думы текущего созыва. По инициативе парламентариев была сформирована рабочая группа по развитию парковой, культурно-исторической, туристической зоны «Владивостокская крепость» и туризму, в которую вошли депутаты, представители городской администрации, общественных организаций, туристического бизнеса. Однако забота о сохранении исторического наследия не ограничивается деятельностью рабочей группы: депутаты совместно с неравнодушной общественностью регулярно проводят субботники на объектах Владивостокской крепости, очищая их от строительного и бытового мусора.

Думая о будущем Владивостокской крепости, городские депутаты держат на контроле вопросы, связанные с повседневной жизнью островитян. 22 июля председатель Думы Андрей Брик и депутат Евгений ПИМЕНОВ совместно с заместителем начальника управления дорог и благоустройства Максимом АКУЛЬШИНЫМ проинспектировали ход дорожных работ на острове Русский. Депутаты посмотрели, как ведется ремонт дороги, ведущей в поселок Поспелово. На дороге работала спецтехника, дорожники убирали старое асфальтовое покрытие, производили отсыпку участков дороги. Представитель подрядной организации проинформировал депутатов о том, что будет отремонтирован участок протяженностью 3,5 км.

- Эта дорога ведет к поселку Поспелово, вблизи которого находятся береговые батареи «Новосильцевская» и «Поспеловская», форт Поспелова. Ремонт дороги позволит повысить безопасность автомобильного движения, а сооружения Владивостокской крепости сделать популярными туристическими объектами, – прокомментировал Андрей Брик.

Еще одним объектом, который осмотрели депутаты, стала дорога к поселку Парис, где асфальтовое покрытие укладывается на участке протяженностью 2,5 км. Всего на острове Русский в этом году планируется асфальтировать порядка 8 км дорог и установить 14 остановочных павильонов.