Зерно зависло в амбарах

Не факт, что специализированный зерновой терминал будет построен в Зарубино

Появление в Приморье первого специализированного зернового терминала вновь откладывается – «Объединённая зерновая компания» (ОЗК) в очередной раз корректирует проект по строительству Дальневосточного зернового терминала (ДВЗТ). Терминал планируется построить для активизации экспорта российского зерна из сибирских и дальневосточных регионов, которые в настоящее время удалены от портов. Новая редакция проекта может появиться к очередному Восточному экономическому форуму (ВЭФ).

«Что касается дальневосточного проекта, то он корректируется в целях более быстрого запуска. Рассматриваем альтернативные варианты с тем, чтобы быстрее терминал на Дальнем Востоке заработал», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора ОЗК Владимира ПЕЧЁНОГО.

Изменения, возможно, коснутся инфраструктуры. «Сейчас она по большому порту тяжелая, большая инфраструктура. Возможно использование каких-то альтернативных площадок. Есть инфраструктуры, только понадобятся специализированные мощности по перевалке зерна. Думаю, что до сентября будет готова предварительная редакция проекта», - сообщил г-н Печёный.

Досье "Золотого Рога": ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ, Владивосток) зарегистрировано в ноябре 2016 года с уставным капиталом 711 млн рублей. Единственный учредитель – АО «Объединённая зерновая компания». Гендиректор – Андрей АНИСИМОВ. Компания управляет инвестпроектом по созданию зернового терминала в порту Зарубино. ОЗК на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым владельцем является ВТБ.

Планируется, что мощности терминала по перевалке зерна в 2024 году составят 2-3 млн тонн в год, по единовременному хранению - 100-150 тыс. тонн.

На текущий момент в стадии рассмотрения - несколько площадок для реализации проекта.

Ранее инвестпроект предусматривал ввод первого этапа ДВЗТ к 2020 году. Планировалось построить объекты первого пускового комплекса мощностью 3 млн тонн зерна в год. Речь, в частности, шла о строительстве причала, который сможет принимать суда типов Panamaх и Post Panamaх, а также силосного парка для хранения зерновых культур общим объемом 220 тыс. тонн.

На втором этапе, к 2023 году, предусматривалось увеличение объема зернохранилищ и доведение мощности перевалки до 10 млн тонн в год путем строительства дополнительных причалов и других технологических объектов. Дальнейшее увеличение объемов перевалки предполагалось и на третьем этапе, уже после 2023 года.

В конце 2017 года сообщалось, что объем инвестиций ОЗК в реализацию проекта уже составил 740 млн рублей. На тот момент в рамках работ по проекту были заключены договоры аренды земельных участков, начался этап проектирования и составления сметной документации. В 2018 году планировалась подача всей проектной документации в «Главгосэкспертизу». Тогда же сообщалось об интересе к участию в стройке Тяньцзиньской дноуглубительной компании (КНР).

Также сообщалось, что ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, 51% принадлежит Объединенной зерновой компании) подыскивает площадку в Приморье. Южане просчитывали возможность выкупа ООО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ, оператор одноименного порта в бухте Троицы) у структур, связанных с акционерами Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Единственный действующий международный морской порт в поселке Зарубино понадобился «дочке» ОЗК под реализацию проекта строительства зернового терминала.

ООО «Транспортная промышленная компания» (Владивосток) подавало заявку на реализацию проекта строительства зернового терминала мощностью перевалки 3,5 млн тонн на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Терминал предполагается разместить на берегу акватории Уссурийского залива между мысами Максимова и Красным. Коммерческий запуск терминала планировался на 2022 год, сумма предполагаемых инвестиций не раскрывается.

Имеют интерес к созданию зернового терминала и соседи по региону. Так, южнокорейская промышленная группа Daelim Corporation озвучила планы по строительству в Приморье комплекса по хранению рыбной продукции до 30 тыс. тонн и зернового терминала с объемом хранения 30-50 тыс. тонн.

«Владивосток остается основным портом на Дальнем Востоке, через который проходит большая часть рыбной и сельскохозяйственной продукции. Но здесь практически нет портовых мощностей. Мы намерены создать современный логистический хаб для экспорта российской продукции за рубеж», - сказал директор московского филиала Daelim Industrial Со Ен Хун. В качестве потенциальной площадки губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО предложил инвестору рассмотреть Хасанский район.

China Harbor Engineering Company (Китайская компания портов) планирует инвестировать 15 млрд рублей в строительство порта близ Хабаровска для перевалки агропромышленных товаров. В марте были начаты инженерные изыскания на объекте, ведется работа по выбору проектного института и подрядной организации для строительства пункта пропуска. Проект реализуется под нужды китайской корпорации Harbin Dongjin Group, которая планирует экспортировать продукцию с Дальнего Востока РФ в Китай, Японию и Южную Корею. Предполагается, что к 2024 году объем экспорта (преимущественно сои и силоса) достигнет 20 млн тонн в год.

При отсутствии в Приморье специализированного терминала поставки мелких партий зерна осуществляются через порт Владивосток. Так, группа «Русагро» в июле отгрузила в порт Наньтун (КНР) первую судовую партию сои (4,4 тыс. тонн) для китайской COFCO Trading Ltd.

Китай является одним из крупнейших импортеров зерновых и масличных в мире, в 2017-2018 гг.

ввез 23 млн тонн зерновых и 94 млн тонн сои.

С учетом меняющихся традиционных торговых потоков Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции, считает «Русагро». Компания планирует наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции в эту страну.

В прошлом сезоне (2018-2019 годов) «Русагро» экспортировала в страны Восточной Азии 118 тыс. тонн кукурузы и 9 тыс. тонн сои.

Но основным клиентом нового терминала будут предприятия Сибири. 18 июля в Новосибирске была зарегистрирована ассоциация «Сибирский зерновой консорциум» (СЗК), в нее вошли 12 участников. Возглавил организацию Александр ТЕПЛЯКОВ - гендиректор и владелец ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» (НПК), вошедшего в новую ассоциацию.

Председатель экспертно-консультационного совета, губернатор Омской области Александр БУРКОВ подчеркнул, что в настоящий момент главная проблема для всех регионов Сибирского федерального округа - сбыт сельхозпродукции. «Мы находимся в центре России, для нас что во Владивосток везти, что в Москву. Надо выстроить логистику, обеспечить конкурентную цену. Консорциум позволит объединить регионы Сибири в защите интересов наших сельхозтоваропроизводителей», - сказал г-н Бурков.

В январе 2019 года протокол под предварительным соглашением о создании СЗК подписали 15 представителей сельскохозяйственных предприятий - участников заседания рабочей группы, которая готовит предложения по развитию зернового рынка Сибири. Предполагалось, что основными целями некоммерческого объединения станут «консолидация объемов зерна, производимого сельхозпроизводителями Сибири, определение его видового и сортового состава, развитие транспортных, логистических схем и сопутствующей инфраструктуры, анализ ценовой ситуации на рынке зерна».