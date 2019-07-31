Ремонт дворов идет во Владивостоке полным ходом

Во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий по губернаторской программе «1000 дворов». Ремонт завершен уже более чем в 80 дворах. Всего в этом году в краевом центре планируется благоустроить 317 дворов.

Все работы организованы администрацией Владивостока совместно с управляющими компаниями и с учетом пожеланий граждан. За качеством ремонта также следят специалисты мэрии и сами жители.

На 50 придомовых территориях уложен новый асфальт. В 17 дворах установлены детские площадки, а в 12 дворах – спортивные площадки. Работы ведутся во всех районах города – от острова Русский до поселка Трудовое.





Отремонтировать самостоятельно, на средства жильцов, придомовые территории - непосильное бремя, поэтому дороги в сотнях дворов во Владивостоке за последние десятилетия сильно разрушились, так что программа по благоустройству дворов и возможность получить на это бюджетные средства оказалась более чем своевременной и долгожданной.

При этом, как сообщили в управлении содержания жилфонда администрации города, субсидий, предоставленных по краевой программе на асфальтирование больших дворовых территорий, во многих случаях оказалось недостаточно, поэтому по распоряжению главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА в городской казне были изысканы дополнительные средства в размере 20 млн рублей.

В многих случаях при ремонте дворов понадобились дополнительные работы. Так, на улице Адмирала Юмашева, помимо асфальтирования придомовой территории, возникла необходимость отремонтировать лестницу и укрепить подпорную стенку, на что добавили денежные средства. На улице Кирова, 8 пришлось бороться с грунтовыми водами, устраивать специальный отвод в систему ливневой канализации.

Напомним: чтобы войти в краевую программу «1000 дворов», граждане заранее, еще в конце минувшего года, подавали документы. Победителями конкурса стали жители 317 домов во Владивостоке. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге, на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71.

«Во Владивостоке по программе предстоит благоустроить 317 дворов. Это одна десятая всех дворов Владивостока. Ничего подобного в предыдущие годы не было. Работы масштабные и должны быть проведены на высоком уровне, с использованием качественных материалов и соблюдением всех норм безопасности», – подчеркнул Олег Гуменюк.

На фото: На ремонт асфальта утверждено уже 130 заявок.

Фото из архива