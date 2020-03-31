"Профсоюзы - это сила, которая помогает выявить истину"

На вопросы газеты «Золотой Рог» отвечает глава городского округа Большой Камень Александр Андрюхин

Администрация городского округа Большой Камень, на территории которого расположены предприятия федерального значения - ССК «Звезда» и ДВЗ «Звезда», придает особое значение выстраиванию взаимоотношений между местными работодателями и профсоюзами. Эффективность такого подхода отметил во время своего недавнего визита в Большой Камень депутат Государственной Думы РФ, секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виктор ПИНСКИЙ.

Глава Большого Камня Александр АНДРЮХИН рассказал журналу «Дальневосточный капитал» о том, какие вопросы важны для развития трудовых отношений в городе Большой Камень, и как они будут решаться.

- Александр Владимирович, как в целом складываются взаимоотношения власти и профсоюзов на территории Большого Камня?

- Мы тесно взаимодействуем. В 2019 году вместе с профсоюзами и работодателями подписали трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений, и теперь ни одно решение, касающееся этой сферы, не принимается без учета мнения профсоюзов. По ряду вопросов общаемся в режиме постоянного контакта.

Профсоюзы - серьезная сила, которая помогает выявить истину. И пусть вопросы, которые они задают, не всегда удобны нам, как представителям местной власти, работодателям, но не считаться с ними нельзя. Представители трудовых коллективов первыми видят зарождающиеся проблемы на предприятиях, на рынке труда в целом, и взаимодействие с ними позволяет предотвратить назревающие трудовые конфликты и споры. В рамках работы трехсторонних комиссий профактивисты получают ответы на волнующие работающее население вопросы из первых уст, доносят их до членов своих организаций, и тем самым мы решаем их в режиме диалога, сохраняя социальный мир на территории.

- Например?

- Одним из самых резонансных вопросов осени 2019 года было изменение районного коэффициента на территории Приморья. Это, по мнению профсоюзов, могло повлиять на размеры оплаты труда краевых бюджетников. Мы неоднократно встречались по этому поводу с профактивистами, работодателями. Мы выслушивали профсоюзные аргументы, приводили свои (и знаю, что наша позиция доводилась до работников предприятий округа). В конечном итоге, добились того, что большекаменцы, работающие в краевых бюджетных организациях, не пострадали от снижения РК. Этому предшествовали встречи с работодателями, которых мы убеждали сохранить работникам прежний уровень оплаты труда. А после того, как решение вступило в силу, вместе с профсоюзами мониторили зарплаты бюджетников, чтобы убедиться, что их интересы соблюдены.

- Профлидер Приморья Владимир Исаков озвучивал на Дне профсоюзов планы и задачи Федерации. Какие из них, на ваш взгляд, будут иметь значение для Большого Камня?

- Сегодня профсоюзы, краевая власть и работодатели готовятся к подписанию нового трехстороннего Соглашения на 2020-2022 год, и оно, конечно, будет неким маяком для всех муниципальных образований. Кроме того, ФППК продолжает настаивать на принятии соглашения о минимальной заработной плате в Приморье. Профсоюзы требуют, чтобы МРОТ в крае равнялся прожиточному минимуму региона, а не федеральному значению, как сегодня. Это, безусловно, отразится на зарплатах приморцев. Если сегодня этот показатель в крае с учетом районного коэффициента и дальневосточной надбавки - 18 195 руб., то будет - 21 088 руб. Безусловно, это будет болезненно для краевого и муниципальных бюджетов, но работающие приморцы воспримут это с благодарностью. Но, повторюсь, все упирается в вопрос поиска средств.

- Профсоюзный депутат Госдумы Виктор Пинский - частый гость в Большом Камне?

- Не могу сказать, что частый, но точно знаю, что он в курсе всех проблем территории, потому что неоднократно помогал их решать. Виктора Витальевича я знаю и уважаю давно. Мы взаимодействуем с 2008 года, когда я был секретарем партии «Единая Россия» по Большому Камню, а он - лидером проф-

союзов Приморья. Вот уже второй срок он работает в Госдуме, живет в Москве, но проблемы региона знает так же хорошо, будто продолжает жить в Приморье. И это, к слову, тоже благодаря тесной связи с профсоюзами. Знаю, что мы всегда можем рассчитывать на его поддержку и участие в решении проблем территории. Он неоднократно доказывал это делом.

Так, например, когда Большой Камень потерял статус ЗАТО (закрытого административно-территориального образования), то вместе с ним лишился и около 300 млн руб. федеральных субсидий. Вопросы финансирования, в том числе и социальной сферы, повисли в воздухе. И мы получили поддержку со стороны Пинского. В рамках своих полномочий он всегда оказывал городу помощь и про-должает это делать, за что жители округа ему благодарны.

В этот раз мы посетили с депутатом Дальневосточный завод «Звезда», где профсоюз и руководство конструктивно сотрудничают. Например, в недавнем прошлом профактив предприятия бил тревогу и боролся за работников, которых планировалось уволить из-за снижения гособоронзаказа. Сокращение тогда было остановлено на федеральном уровне, было принято решение по увеличению ГОЗа для завода. И я знаю, что Виктор Витальевич имел прямое отношение к решению этой проблемы.

- Чем был вызван визит Пинского в этот раз?

- Виктор Витальевич всегда призывает муниципальные образования пользоваться возможностями прямой связи с ним, как депутатом Госдумы, потому что имеет возможность донести проблемы муниципалитетов до федеральной власти.

Встречи с жителями территории важны и для людей, которые могут из первых уст узнать, какова мотивация принятия того или иного закона, конкретной поправки в закон. Это особенно важно на пороге принятия изменений в Конституцию. На встрече с профактивистами обсуждались, в том числе, и те поправки, которые планируется принять в этом году.

Виктор Витальевич рассказал о самых важных изменениях в готовящемся пакете, актуальных для людей труда. Профсоюзы, которые борются за права работающего населения - за достойную оплату труда, сохранение рабочих мест, как никто другой заинтересованы в предстоящих поправках. Например, в том, что государство будет гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, и эту привязку закрепят в Конституции навсегда. В закреплении принципов социального партнерства при решении социально-трудовых проблем, а также других важных вещей.

Другой, не менее важной, целью визита депутата было получить обратную связь от приморцев как жителей региона, к которому сегодня приковано внимание федерального центра.

- Знаю, что на этой встрече говорили о минусах дальневосточной ипотеки.

- Да, эта программа вызвала бурное обсуждение, потому что хорошая сама по себе программа для многих жителей городского округа пока неактуальна. В Большом Камне очень мало строящегося жилья, только ведомственное. А льготная кредитная ставка 2% распространяется только на новострой. Профактивисты говорили о том, что для жителей дальневосточных городов, где есть такая же проблема, должна быть предусмотрена возможность покупать квартиры на вторичном рынке под этот же процент. Кроме того, жителям небольших городов и сел сложно преодолеть барьер первоначального ипотечного взноса, и они просили депутата посодействовать тому, чтобы из дальневосточной ипотеки его убрали вовсе.

Но это вовсе не значит, что администрация Большого Камня опустила руки и ждет, что проблема решится сама собой. Мы понимаем важность жилищного вопроса для молодых семей и в настоящее время проводим анкетирование, которое позволит выявить реальный спрос на дальневосточную ипотеку. Эта работа находится в завершающей стадии, мы уже хорошо представляем себе примерное количество людей, готовых принять в ней участие. Для этих целей уже даже определены земельные участки, на которые мы готовы пригласить застройщиков и начать строительство нового жилья. Начать планируем строительство с двухподъездного девятиэтажного жилого дома.

- То есть, встречей с профактивистами городского округа вы довольны?

- Да, будем продолжать эту традицию. Как я уже говорил, мы - за конструктивный диалог и взаимодействие с социальными партнерами, и профсоюзы - в их числе.

ВОПРОС РЕБРОМ

- В конце февраля более пятидесяти профактивистов из Большого Камня, Шкотово и Фокино обсудили в администрации ГО Большой Камень проблемы рынка труда и меры по закреплению дальневосточников в регионе в рамках Дня профсоюзов. Как вы оцениваете значение данного мероприятия для вашего города?

- Начну с того, что администрация города Большой Камень всегда готова создавать рабочие площадки для эффективной коммуникации с социальными партнерами. И к профсоюзам это относится в первую очередь. Поэтому, когда со стороны Федерации профсоюзов Приморья поступило предложение провести в городском округе День профсоюзов, собрать профактив Большого Камня и двух соседних территорий, мы сразу его поддержали.

С профактивистами встретились председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков, депутат Госдумы от Приморья, секретарь ФНПР Виктор Пинский и руководство городского округа.

На фото: Глава городского округа Большой Камень Александр Андрюхин: «Пусть вопросы, которые профсоюзы задают, не всегда удобны нам, как представителям местной власти, работодателям, но не считаться с ними нельзя».

Фото из архива

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

