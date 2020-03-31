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Компания "МегаФон" увеличила число пользователей мобильного интернета
За 4-й квартал введены в эксплуатацию 2 470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced
Почти 35 млн абонентов МегаФона сегодня пользуются цифровыми возможностями, которые дает быстрый мобильный интернет. Этот показатель постоянно растет. Накануне оператор представил отчет о финансовых и операционных результатах за 4-й квартал 2019 года, из которых следует, что за отчетный период число клиентов МегаФона, пользующихся услугами мобильного интернета, увеличилось сразу на 6,7%. Такой динамике способствует развитие и повышение устойчивости сети, а также обновление тарифов «Включайся!», где появилась система кросс-скидок и кэшбэк.
Выручка МегаФона по МСФО в 4-м квартале 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 93,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль оператора выросла на 78,5% - до 2 млрд рублей. Показатель OIBDA увеличился на 39,8% - до 38,5 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 41,3% с 31,2%.
Капитальные затраты компании в сентябре-декабре 2019 года составили 31,3 млрд рублей, снизившись на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономия CAPEX (от англ. Capital Expenditures - капитальные затраты) обусловлена тем, что в 2018 году осуществлялись масштабные вложения в обновление биллинговой платформы. В 2019 году капзатраты в основном направлялись на продолжающееся развертывание и повышение устойчивости сетей, повышение качества услуг.
За 4-й квартал введены в эксплуатацию 2 470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. Компания активно готовится к внедрению нового стандарта 5G в России. Активно запускались новые объекты связи и модернизировались уже действующие в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях.
В 4-м квартале МегаФон продолжил развитие своей розничной сети за счет внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию. Среднее количество клиентов в обновленных салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка – на 30-40% по сравнению с салонами традиционного формата.
Развитие форматов обслуживания в рознице МегаФона продолжается. Так, в ноябре 2019 года открыт первый в России Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов. Это новый формат салонов продаж в четыре раза большей площади с открытой выкладкой, электронными ценниками, интерактивными механиками взаимодействия с потребителями и технологиями самообслуживания. Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей.
«МегаФон продолжает уверенно развивать бизнес, что подтверждает динамика основных показателей компании, - отмечает генеральный директор МегаФона Геворк ВЕРМИШЯН. - Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность – количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов. Реализация ИКТ проектов для корпоративных клиентов позволила увеличить в четвертом квартале выручку от услуг фиксированной связи. Основные ожидания по развитию цифровой среды в России связаны с появлением в стране стандарта связи пятого поколения. Ключевые игроки рынка синхронизируют усилия для развития технологий – в декабре операторы договорились о создании совместного предприятия для подготовки к запуску 5G в стране. Мы рассчитываем, что совместная работа по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения позволит предложить рынку новые возможности 5G».
По словам генерального директора МегаФона, предложения компании для корпоративного бизнеса не ограничиваются услугами связи. Разрабатываются продукты на базе искусственного интеллекта, позволяющие упростить бизнес-процессы. Например, в ноябре было запущено облачное решение интеллектуальной обработки вызовов, которое позволяет компаниям принимать и делать звонки без привлечения операторов и тем самым сократить расходы и трудозатраты персонала, также разработан сервис виртуальной АТС для малого и среднего бизнеса.
МегаФон продолжает развивать партнерства с крупными компаниями, позволяющие укрепить позиции компании в области цифровых технологий. В начале 4-го квартала завершилось формирование совместного предприятия МегаФона с РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group. В ноябре первый шаг в рамках AliExpress Россия оценили и абоненты оператора – МегаФон стал первым оператором, запустившим интернет-магазин на ресурсе TMall.
- Партнерства и разработка собственных продуктов и услуг, отвечающих актуальным задачам абонентов и бизнеса, позволяют МегаФону реализовывать стратегию цифровой трансформации, - резюмирует Геворк Вермишян. - Мы положительно оцениваем результаты четвертого квартала – как и года в целом – и видим, что финансовые показатели подтверждают актуальность выбранного направления развития компании. Начало 2020 года для бизнеса оказалось нетипичным. И наши абоненты, и бизнес оказались в ситуации неопределенности в связи с ограничениями, вызванными эпидемиологической ситуацией в стране. Мы принимаем все меры для того, чтобы наши сотрудники и клиенты максимально комфортно прошли этот период. Пользователям предоставлен целый ряд льготных продуктов и услуг, чтобы помочь им справиться с вынужденными изменениями в образе жизни.
Фото из архива
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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