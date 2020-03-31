Решения, необходимые для развития

Депутаты Думы Владивостока участвуют в реализации федерального проекта «Локомотивы роста»

Одна из поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, декларирует уважение к труду граждан и обеспечение социальных гарантий трудящимся. Обеспечить безопасные условия для осуществления трудовой деятельности, гарантировать россиянам возможность получения рабочих мест в соответствии с квалификацией, возможность повышения уровня профессиональных знаний призван федеральный проект «Локомотивы роста».

Одно из ключевых направлений проекта – анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Именно поэтому депутаты Думы Владивостока регулярно обсуждают эти вопросы с представителями реального сектора экономики. Очередное рабочее совещание состоялось в середине марта на площадке Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.

Председатель Думы Владивостока Андрей БРИК представил презентацию проекта «Локомотивы роста». Среди наиболее значимых мероприятий проекта в Приморье он выделил совещания по нацпроекту «Цифровая экономика» и по освоению Арктики, проведенные во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума под председательством федерального координатора проекта, депутата Госдумы РФ Дениса КРАВЧЕНКО, при участии региональных координаторов проекта, депутатов Законодательного Собрания Приморья и Думы Владивостока.

- «Локомотивы роста» будут способствовать продвижению в приморской столице целого ряда перспективных проектов, в их числе - концепция развития острова Русский. В рамках проекта «Локомотивы роста» продолжается работа над формированием Карты промышленных предприятий региона, приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов» на территории края, - уточнил председатель Думы Владивостока.

Промышленники и предприниматели в ходе обсуждения перспектив дальнейшей реализации проекта «Локомотивы роста» в Приморье высказали ряд важных замечаний и предложений. Также обсуждались вопросы улучшения бизнес-климата в регионе, нехватки квалифицированных кадров для развития инновационных производств.

По словам Андрея Брика, депутаты Думы Владивостока принимают самое активное участие в реализации проекта «Локомотивы роста». Общественный совет проекта в Приморском крае возглавляет председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ, а координацию проекта во Владивостоке осуществляет депутат Виктор АБЛАПОВ. В мероприятия проекта также включились депутат Станислав ПРИМАЧЕНКО и советник председателя Думы Сергей КРЫЛОВ. Кроме того, при Думе Владивостока создана рабочая группа по формированию на территории города Владивостока информационного общества и развития цифровой экономики. При участии городских депутатов в 2019-2020 годах был проведен ряд встреч с участием руководства Морского государственного университета им. адм. Невельского, посвященных подготовке кадров для отрасли.

- В 2020 году офисы «Локомотивов роста» должны появиться во всех федеральных округах. Ожидается, что проектный офис по Дальневосточному федеральному округу будет открыт во Владивостоке в мае-июне. Уверен, это активизирует политические механизмы по поддержке индустрии региона, расширит возможности развития промышленности и укрепления экономики, формирования в Приморье инновационной среды, - подчеркнул Андрей Брик.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



