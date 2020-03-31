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Продлено голосование в полуфинале XVI Бизнес-Премии Приморского края
Оргкомитет Бизнес-Премии Приморского края в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране принял решение о продлении сроков голосования и изменении формата самого мероприятия награждения победителей конкурса.
Первый тур голосования по четырем номинациям конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес», который должен был завершиться 27 марта, продлен на две недели, финалисты каждой номинации будут определены 10 апреля. До этого времени на сайте Бизнес-Премии DV-RATING.ru эксперты и жители Приморского края могут выбрать по четыре финалиста в каждой номинации. Победители будут определены в ходе второго тура голосования в конце апреля.
Учитывая опасность проведения массовых мероприятий и прямой запрет на их организацию, награждение победителей пройдет в заочной форме. На страницах газеты «Золотой Рог», журнала «Дальневосточный капитал», интернет-ресурсах DV-RATING.RU, ZRPRESS.RU, DVKAPITAL.RU, сайтах Правительства Приморского края, центра «Мой бизнес», интернет-, радио- и телевизионных каналах информационных партнеров Бизнес-Премии будут опубликованы материалы о каждой компании, вышедшей в финал голосования. Наибольшую медийную поддержку получат победители всех четырех номинаций Бизнес-Премии Приморского края.
Напомним, рейтинговый отбор номинантов в полуфинал происходил по традиционным критериям: рост к предыдущему году по выручке, прибыли, рентабельности, соотношению собственных средств и инвестиций, участие в жизни края, уровень зарплаты к среднему по отрасли и, конечно, ответственность налогоплательщика перед приморским бюджетом. В списках, представленных общественности, в этом году появилось немало новых компаний, которые показывают хорошие финансовые результаты, их руководители умело развивают бизнес, несмотря на известные экономические сложности в стране и в мире.
Очевидно, что кризис уже оказывает существенное влияние на работу приморских компаний. В экономике появилось слишком много факторов неопределенности, которые стали настоящим вызовом для предпринимателей. Президент России Владимир ПУТИН в своем обращении обозначил целый комплекс мер поддержки бизнеса. На региональном уровне правительствоПриморского края также предложило ряд мер, которые должны помочь бизнесу справиться с новыми условиями, адаптироваться к ним, сохранить предприятия и рабочие места для жителей края. В этих обстоятельствах особенно ответственная роль у руководителей компаний: их опыт, умение стратегически мыслить и уверенно вести свои коллективы будут востребованы как никогда.
Официальным Партнером XVI Бизнес-Премии Приморского края выступил Банк «Приморье», который и в кризисное время демонстрирует солидарность со своими клиентами и готовность поддержать их в непростое время.
Генеральным спонсором XVI Бизнес-Премии Приморского края является Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Весомую поддержку конкурсу оказывает Центр «Мой бизнес», задачи которого сегодня еще больше усложняются.
Все подробности читайте на сайте премии: DV-rating.ru.
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