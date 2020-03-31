Русская Рыбопромышленная Компания стала флагманом реализации госпрограммы

В Санкт-Петербурге спустили на воду головной российский супертраулер для РРПК

Российское судостроение впервые за долгое время получило мощный импульс к долгосрочному развитию. Отечественные верфи обеспечены заказами на несколько лет вперед. Это стало возможным благодаря проекту, который реализуется в рамках Государственной программы инвестиционных квот, нацеленной на обновление отечественного рыбопромыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов.

Примечательно, что Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) стала первой рыбопромышленной компанией за всю историю современной России, разместившей на отечественных судостроительных верфях заказ на строительство 10 крупнотоннажных судов с общим объемом инвестиций более 65 млрд рублей.





Первый пошел!

И вот уже 27 марта на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония спуска на воду головного судна строящейся здесь серии супертраулеров для РРПК – «Капитан Вдовиченко».

Это первый из серии 10 супертраулеров серии СТ-192 (большой морозильный рыболовный траулер) для РРПК. Новый флот обладает производительностью 14,9 тыс. тонн филе, фарша и сурими в год, 5,7 тыс. тонн муки и жира, 8,1 тыс. тонн прочей продукции (икра, молоки, сельдь н/р). По сравнению с действующими судами мощность по добыче увеличена здесь в два раза, а мощность фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью – более чем в 2 раза. Кроме того, на судне предусмотрена 100%-ная переработка отходов основного производства. Это новое поколение судов, отличающихся повышенным ледовым классом. Предназначено для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения и транспортировки в порт назначения.

Траулер «Капитан Вдовиченко», а также последующие за ним 9 аналогичных (серийных) судов РРПК, - это самые крупные и самые технологически насыщенные российские рыбопромысловые суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Первое судно серии - «Капитан Вдовиченко» названо в честь заслуженного ветерана РРПК Анатолия Владимировича Вдовиченко. Это знак глубокой признательности, сохранение памяти о сотрудниках компании, внесших важный вклад в развитие компании и отрасли в целом.

«Новость о присвоении новому судну Русской Рыбопромышленной Компании имени моего отца, Вдовиченко Анатолия Владимировича, для меня и всей моей семьи стала приятной неожиданностью, и, конечно же, настоящим событием для всего рода Вдовиченко, - подчеркнул в обращении к генеральному директору РРПК сын Анатолия Владимировича, Александр Вдовиченко. - Это - лучший подарок и признание его трудовых заслуг. А мы сегодня бесконечно гордимся тем, что мы – близкие люди этого замечательного человека».

Суда - российские, задачи - государственные

Как уже отмечалось, механизм закрепления за компаниями квот на вылов водных биоресурсов стимулировал инвестиционную активность рыбопромышленников и, что немаловажно, дал мощный импульс развитию отечественного судостроения.

Российские судостроительные верфи впервые за несколько десятилетий получили масштабные заказы на строительство рыбопромысловых судов. На это особое внимание обратил генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании Виктор Литвиненко: «Спуск на воду первого из десяти супертраулеров для Русской Рыбопромышленной Компании – наглядное доказательство действенности стимулирующих мер, предусмотренных программой инвестквот, а также сегодняшних возможностей и успешного будущего отечественного гражданского судостроения. Спуск на воду головного российского супертраулера РРПК осуществлен в соответствии с графиком, и мы рассчитываем, что вся серия будет сдана вовремя».

Оптимизм рыбаков понятен: средний возраст судов в РФ превышает сегодня четверть века. В Дальневосточном бассейне он составляет 29 лет, в Северном и Западном - 27, а в Азово-Черноморском - 35. С 2005 года из-за технического износа количество судов снижается в среднем на 6% ежегодно. Оживление судостроения позволит существенно продвинуться в решении давно назревшей проблемы устаревания производственных мощностей.

Скорейшее обновление флота – важный элемент сохранения суверенного права Российской Федерации на водные биоресурсы в своей экономической зоне. Если Россия не сможет полностью осваивать свои запасы ВБР, то Конвенция ООН по морскому праву предусматривает допуск к их освоению других стран. Сегодня российские рыбаки справляются с объемами добычи, но сохранять необходимый темп силами устаревающего флота в будущем станет практически невозможно.

Но сейчас у рыбодобытчиков появились оптимистичные прогнозы на это будущее. Мощность судов, которые строятся на отечественных верфях в рамках программы инвестиционных квот, по добыче и выпуску продукции глубокой переработки не менее чем в два раза превышает промысловые и перерабатывающие возможности существующих. Специалисты отмечают, что применяемые современные технологии позволят повысить энергоэффективность, экологичность и безопасность промысла, снизить производственные потери и увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Ожидаемый эффект от внедрения механизма инвестиционных квот - обновление около 65% мощности рыбопромыслового флота в Северном бассейне и 25-30% - на Дальнем Востоке.

Кроме того, новые возможности позволят решить еще одну немаловажную задачу. Переработка до 100% улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью поможет заместить уже ставший привычным сырьевой экспорт экспортом продукции глубокой переработки. А это, в свою очередь, отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Эти задачи вполне по плечу новому строящемуся флоту РРПК. Как уже отмечалось, особенностями супертраулеров станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего - филе минтая и сурими. Напомним, что в настоящее время этот востребованный рынком продукт глубокой переработки в России не производится.

СТ-192 – одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире. По своим техническим и технико-эксплуатационным характеристикам оно превосходит все ранее построенные рыбопромысловые суда своего класса. Супертраулеры Русской Рыбопромышленной Компании смогут работать в самых сложных погодных условиях, что продлит эффективное время ведения промысла.





Досье "Золотого Рога":

Вдовиченко Анатолий Владимирович (1937-2017), воспитанник детского дома. Самостоятельно принял решение связать жизнь с морем в 19 лет, поступив в Одесское высшее инженерное мореходное училище. Работал 2-м, 3-м, старшим помощником капитана. В компаниях - предшественниках РРПК проработал почти 30 лет, с 1970 по 1998 год. Первый рейс в качестве капитана-директора выполнил уже в 33 года на БМРТ «Медик».

За годы работы поощрен:

Правительственными грамотами и наградами: Орден Трудового Красного Знамени, Орден Октябрьской Революции, медаль «300 лет Российскому Флоту»;

Ведомственными знаками отличия: Министерства Рыбного Хозяйства «Отличник Соцсоревнования», Знак «Ударник десятой пятилетки», «Рыбацкая Слава».

Дважды возглавлял антарктические экспедиции рыбопромысловых судов по добыче антарктического криля.

Анатолий Владимирович был глубоко предан профессии и до последнего служил интересам отрасли. Выйдя на пенсию в 1998 году, продолжил передавать опыт молодому поколению.

На верхнем фото: На Адмиралтейских верфях состоялась торжественная церемония спуска на воду головного судна строящейся здесь серии супертраулеров для

РРПК – «Капитан Вдовиченко».

Фото пресс-службы РРПК.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.