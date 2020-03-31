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Сразу три детских сада возводят во Владивостоке
31 Марта 2020, 10:38 | Приморье
Во Владивостоке продолжается строительство трех муниципальных детских садов - на Маковского, 157а, в микрорайоне Патрокл и на Крыгина, 84. На одном из объектов строительные работы выполнены на 90%.
В здании детского сада на Маковского, 157а уже проведены отделочные работы, полностью смонтированы инженерные коммуникации, завершены электромонтажные работы, завезена и частично установлена мебель, а на прилегающей территории смонтированы игровые площадки. В настоящее время подрядчик монтирует здесь шумозащитные экраны, а с установлением плюсовых температур – приступит к работам по благоустройству и асфальтированию территории.
Двухэтажный детсад на Маковского рассчитан на 230 мест, включая две ясельные группы. Здесь предусмотрены актовый и спортивный залы.
Прошлой осенью в микрорайоне Патрокл были проведены необходимые земляные работы и залит фундамент здания будущего детсада на 240 мест. Он возводится по проекту, который стал основой дошкольных учреждений в Снеговой Пади. Как и его предшественники это будет трехэтажное здание со спортивным и музыкальным залами, освещенной и огороженной территорией с системой видеонаблюдения. На территории детсада будут смонтированы игровые площадки с теневыми навесами и установлены современные игровые комплексы. В настоящее время на объекте уже готов первый этаж.
Еще один трехэтажный детский сад на 120 мест возводится на ул. Крыгина, 84. Здесь также предусмотрена ясельная группа. Сейчас здесь ведутся работы по устранению замечаний. Планируется, что к началу будущего года детсад распахнет свои двери.
Напомним, что сегодня во Владивостоке все дети, достигшие трехлетнего возраста, обеспечены путевками в детские сады, хотя еще 10 лет назад многие успевали выйти из детсадовского возраста, так и не дождавшись места в дошкольное учреждение.
Так, в прошлом году во Владивостоке были открыты сразу три детских сада, а это 400 новых мест, 215 из которых – для детей в возрасте до 3 лет. При этом городские власти не намерены останавливаться на достигнутом и планируют обеспечивать путевками малышей от двух лет.
На фото: Идет строительство очередного детского сада.
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: детский сад строительство
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