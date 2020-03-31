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Владивосток приступил к наведению чистоты
31 Марта 2020, 09:37 | Приморье
30 марта во Владивостоке стартовал ежегодный санитарный двухмесячник. Наводить чистоту и порядок в приморской столице по после зимы будут не только городские коммунальные службы, но и управляющие компании, предприятия и организации всех форм собственности. Активизировались и работы по благоустройству городских территорий.
Городские дорожные службы уже начали очистку остановок общественного транспорта, подпорных стен и опор мостов от несанкционированной рекламы и граффити, а с наступление благоприятных погодных условий начнут помывку остановочных павильонов.
В парке Минного городка начались работы по восстановлению системы ливневой канализации, что станет первым этапом реализации плана по возрождению городского парка. Суть в том, что территория парка находится в низменной зоне, куда и выходит весь сток поверхностных вод. Восстановление ливневки позволит завести их в систему, исключив тем самым подтопление парка.
Как заявил глава города Олег ГУМЕНЮК, первый этап реконструкции парка будет проведен уже в этом году. Здесь приведут в порядок лестницы, дорожки, установят скамейки и фонари.
Городские озеленители продолжают работы по санитарной и формовочной обрезке деревьев.
«Формовочная обрезка помогает придать равномерное расположения ветвей и делает крону более привлекательной, а удаление старых, сухих веток предотвращает их обрушение, в том числе во время непогоды. Все работы проводятся в плановом режиме», - подчеркнули специалисты отдела текущего содержания и озеленения городской администрации.
К слову, в этом году во Владивостоке будет запущен проект постепенного обновления зеленых насаждений. Большой объем работ запланирован для замены вдоль дорог общего пользования сухостойных, больных и аварийных деревьев и кустарников. Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, только в этом году здесь будет высажено более 8 тысяч молодых саженцев. И в последующие годы такая работа будет продолжена.
Планируется, что новые молодые деревья и кустарники лиственных и хвойных пород будут высажены на улицах Сахалинской, Прапорщика Комарова, Сафонова, 40 лет ВЛКСМ, Вилкова, Добровольского, Хабаровской, Русской от дома №55-б до улицы Лесной.
Перед высадкой саженцев озеленители муниципального предприятия «Содержание городских территорий» проведут выкорчевку старых насаждений и очистку территорий.
Помимо придорожных зеленых зон новые деревья и кустарники будут высажены по всему городу – в парках, скверах и на других общественных территориях.
Всего в планах озеленителей на текущий год – 25 тысяч новых зеленых насаждений: сосен, елей, пихт, пирамидальных тополей, рябины, липы, сирени и др. Это почти на 15 тысяч деревьев и кустарников больше, чем высадили в прошлом году.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: жкх благоустройство
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