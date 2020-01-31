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Владивосток продолжает бороться с незаконными баннерами и рекламными щитами

31 Января 2020, 11:40 | Приморье

В столице Приморья продолжается работа по избавлению улиц от незаконной рекламы. 30 января силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) конструкции  были демонтированы на проспекте 100-летия Владивостока, 20 и 22.

Пять рекламных щитов и три баннера были размещены на фасадах зданий самовольно. Специалисты отмечают, что владельцам незаконных объектов дают время на самостоятельный демонтаж конструкций. Если этого не происходит в добровольном порядке, конструкцию демонтируют силами СГТ.

«Чтобы вернуть свою собственность, владельцы демонтированных баннеров могут обратиться в администрацию города. После оплаты затрат на демонтаж и хранение рекламные конструкции будут возвращены владельцу», – отмечают специалисты.

Отметим, что работы по избавлению города от незаконных афиш и объявлений также ведутся в ежедневном режиме специалистами административно-территориальных управлений. Благодаря этому всё больше различных ограждений, опор освещения, остановочных павильонов и фасадов зданий становятся чище.

Уделить пристальное внимание внешнему облику Владивостока, очистить город от незаконной рекламы и привести все нестационарные торговые объекты (НТО) к единому стилю – такую задачу специалистам мэрии поставил глава краевого центра Олег Гуменюк.

«Город признан столицей Дальнего Востока и не имеет права не соответствовать этому статусу, – уверен мэр. – Только от нас зависит то, каким может и должен стать Владивосток. А он должен быть чистым, ухоженным, привлекательным. Таким, чтобы и туристам было приятно сюда приезжать, и горожанам не хотелось сменить место жительства».

Фото – МБУ «Содержание городских территорий»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: благоустройство  незаконная реклама  жкх 



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