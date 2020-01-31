Названы решения по сдерживанию роста цен на жилье во Владивостоке

Почти 1800 заявок поступило от жителей Приморского края на льготную ипотеку под 2%. О том, как приостановить рост цен при повышении спроса на жилье во Владивостоке, рассказали заместитель председателя Правительства России – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Губернатор Приморья Олег Кожемяко после совещания по реализации программы «Дальневосточная ипотека» в четверг, 30 января, во Владивостоке.



Полпред подчеркнул, что на сегодняшний день Приморье лидирует по количеству заявок на «Дальневосточную ипотеку».



«Почти 1800 заявок поступило, 84% одобрено. Банки начали выдавать кредиты. Больших проблем с точки зрения выдачи мы не видим», – заявил Юрий Трутнев.



Вместе с тем участники совещания обсудили то, как при увеличении спроса на недвижимость в столице Приморья не увеличилась автоматически цена. Юрий Трутнев назвал необоснованным высказывания о том, что главная причина высокой стоимости жилья во Владивостоке – отсутствие земельных участков.



«Договорились, что будем определяться по новым программам застройки во Владивостоке, постараемся помочь инвесторам подвести инфраструктуру. Но торги на площадке проведем не за деньги, а за стоимость квадратного метра. То есть выделим эти площадки тем компаниям, которые возьмут на себя обязательства построить наиболее дешевое жилье для владивостокцев. Уверены в том, что существующие сегодня цены не только не должны повышаться, но и должны снижаться. Надо все это просчитать. Посмотрим все земельные ресурсы, где находятся, кому принадлежат», – обозначил вице-премьер.



Олег Кожемяко подчеркнул, что будет принято решение, по которому инвесторы не смогут пользоваться землей исключительно для продажи.



«Поступило предложение, если не будет уменьшаться цена за землю, мы просто обяжем сделать парковую зону. То есть мы либо помогаем владельцам участков строить по установленной цене, либо просто поменяем форму предоставления этой земли. Сидеть как рантье на диване, имея под собой огромные участки под 70 гектаров, не получится», – заявил глава Приморья.



Второй механизм, который, по словам губернатора, уже задействует краевое правительство, – работа с инвесторами, владеющими земельными участками в микрорайоне «Зеленый угол» и поселке Трудовое.



«Нам нужно создать такой мастер-план развития этих территорий, по которому люди изъявят желание там брать землю», – подчеркнул Олег Кожемяко.



Вице-премьер также отметил, что в Приморье еще предстоит много работы в строительной сфере.



«У Олега Николаевича это первый год работы, ему нужно создавать команду в строительной сфере и подтягивать строительные организации в Приморье, потому что работы здесь еще будет много», – обозначил он.



Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Воспользоваться ее преимуществами могут молодые семьи (возраст супругов до 35 лет включительно), неполные семьи с детьми, а также граждане, взявшие «дальневосточный гектар» под строительство жилья.



В Приморье ипотеку под 2% уже выдают: Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк и другие.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)