www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.03 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 69.03 р. 10 CNY: 88.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Магомедов не хочет продавать "Владивостокский морской торговый порт"

30 Декабря 2019, 18:37 | Приморье

Он заинтересован в росте рыночной стоимости FESCO и порта

Владелец группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВА, который обвиняется в рамках уголовных дел и находится в СИЗО, заявил, что не намерен продавать свою долю в Транспортной группе FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), которой принадлежит   ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток).

«В связи с многочисленными спекуляциями, слухами и домыслами вокруг возможной смены акционеров в транспортной группе FESCO, совладелец компании Зиявудин Магомедов заявляет, что категорически не намерен продавать свою долю в ней, - говорится в сообщении группы. - Он заинтересован в развитии актива, росте его рыночной стоимости, реализации цифровой стратегии и внедрении 5 PL, чтобы вывести FESCO на уровень флагмана российский и международной логистики».

Ранее президент группы «Дело» Сергей ШИШКАРЕВ заявил, что группу интересует покупка FESCO. Другим претендентом на покупку доли в FESCO является арабский портовый оператор DP World.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Зиявудин Магомедов был задержан 30 марта 2018 года и с тех пор находится под арестом. Он обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

 

Автор: Олег Клименко
Теги: покупка  вмтп  ДВМП  dp world  порт  Зиявудин Магомедов  fesco 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]