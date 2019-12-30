Магомедов не хочет продавать "Владивостокский морской торговый порт"

Он заинтересован в росте рыночной стоимости FESCO и порта

Владелец группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВА, который обвиняется в рамках уголовных дел и находится в СИЗО, заявил, что не намерен продавать свою долю в Транспортной группе FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), которой принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток).

«В связи с многочисленными спекуляциями, слухами и домыслами вокруг возможной смены акционеров в транспортной группе FESCO, совладелец компании Зиявудин Магомедов заявляет, что категорически не намерен продавать свою долю в ней, - говорится в сообщении группы. - Он заинтересован в развитии актива, росте его рыночной стоимости, реализации цифровой стратегии и внедрении 5 PL, чтобы вывести FESCO на уровень флагмана российский и международной логистики».

Ранее президент группы «Дело» Сергей ШИШКАРЕВ заявил, что группу интересует покупка FESCO. Другим претендентом на покупку доли в FESCO является арабский портовый оператор DP World.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Зиявудин Магомедов был задержан 30 марта 2018 года и с тех пор находится под арестом. Он обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС