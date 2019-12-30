Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Магомедов не хочет продавать "Владивостокский морской торговый порт"
Он заинтересован в росте рыночной стоимости FESCO и порта
Владелец группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВА, который обвиняется в рамках уголовных дел и находится в СИЗО, заявил, что не намерен продавать свою долю в Транспортной группе FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), которой принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток).
«В связи с многочисленными спекуляциями, слухами и домыслами вокруг возможной смены акционеров в транспортной группе FESCO, совладелец компании Зиявудин Магомедов заявляет, что категорически не намерен продавать свою долю в ней, - говорится в сообщении группы. - Он заинтересован в развитии актива, росте его рыночной стоимости, реализации цифровой стратегии и внедрении 5 PL, чтобы вывести FESCO на уровень флагмана российский и международной логистики».
Ранее президент группы «Дело» Сергей ШИШКАРЕВ заявил, что группу интересует покупка FESCO. Другим претендентом на покупку доли в FESCO является арабский портовый оператор DP World.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.
Зиявудин Магомедов был задержан 30 марта 2018 года и с тех пор находится под арестом. Он обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
Новости партнеров
Новости тематики
- Магомедов не хочет продавать "Владивостокский морской торговый порт"
- Аудит ННК: Всё по стандарту. Высшему стандарту
- Первая десятилетка уникального порта
- Судоверфь "Звезда": перспективы и профессиональный рост
- Одна из крупнейших компаний Приморья получила более миллиарда прибыли
- Корпоративная бизнес-игра как инструмент для развития ННК
- В Приморье построен завод по переработке минтая в рамках госпрограммы "квоты в обмен на инвестиции"
- Одна из крупнейших компаний Приморья снова с прибылью
- Перевалка угля спасает экономику Приморья от краха
- В Приморье будет построен зерновой терминал
Новости раздела
- Магомедов не хочет продавать "Владивостокский морской торговый порт"
- Как из ООО делают ОПС
- Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения
- Свалкам нет: Столицу Приморья очищают от автопокрышек
- Tele2 открыла во Владивостоке первый digital-салон
- "Звездное небо" будет радовать жителей и гостей Владивостока круглый год
- В Приморье пересчитали новые предприятия малого и среднего бизнеса
- В Приморье "Ростелеком" подключил к скоростному интернету 295 социально значимых объектов
- Аудит ННК: Всё по стандарту. Высшему стандарту
- Крабы зацепились за стапель
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как будет вести себя дальше
- Дальний Восток устал зависеть от привозного топлива
- "Акцент" вносит свой вклад в будущее региона
- Мостовые извилины
- Один в пыли не воин
- Крабы зацепились за стапель
- "Давайте предложим сделать одним большим ТОРом всю Россию"
- Военнослужащие в Приморье перестарались, выполняя приказ командира
- "Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"