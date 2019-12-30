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Свалкам нет: Столицу Приморья очищают от автопокрышек
30 Декабря 2019, 11:42 | Приморье
Дорожные службы Владивостока продолжают ликвидировать свалки из отработанных автопокрышек. На днях порядок наводили в Первомайском районе на улицах Калинина, Окатовой, Запорожской и Харьковской.
Вывозить подобные свалки бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вынуждены практически ежедневно.
«Каждый день рабочие сталкиваются как с единичными случаями выброса старых автопокрышек, так и организацией целых свалок. Люди, не желающие платить за утилизацию, попросту выбрасывают колёса на пустырях, прибрежных территориях и в лесу», – рассказали специалисты.
Отметим, что старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет. Под воздействием солнца и воды старые покрышки способны выделять в почву и атмосферу очень токсичные вещества. А при уничтожении шин методом сжигания в окружающую среду попадает большое количество сажи и токсичных газов.
Сейчас во Владивостоке продолжает свою работу экологический проект «Свалкам нет». Каждый житель города может сдать отработанные автошины в специальные пункты приема, откуда резина вывозится на переработку.
Стоимость приема отработанных автомобильных покрышек от физических лиц составляет не более 60 руб. за одно колесо легкового автомобиля или внедорожника и не более 300 руб. – грузовика. С перечнем пунктов приема можно ознакомиться на сайте www.ecostar-tech.ru.
Фото – АТУ Первомайского района
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Теги: жкх благоустройство автопокрышки
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