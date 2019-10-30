Порт Козьмино прошел проверку в сложных условиях

Очередные пожарно-тактические учения подтвердили надежность стратегически важного объекта

Масштабные пожарно-тактические учения, состоявшиеся в резервуарном парке нефтебазы нефтеналивного порта Козьмино на прошлой неделе, получили от надзорных органов высшую оценку. Подобные тренировки являются важным элементом повышения эффективности действий персонала при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте, от стабильной и безопасной работы которой зависит устойчивость транспортировки российской нефти по самому длинному в мире нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

Двенадцать стальных резервуаров нефтебазы способны обеспечить быструю погрузку в танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн. Каждый такой резервуар имеет диаметр больше 60 метров, высоту более 18 метров, объем - 50 тыс. кубометров. Главная особенность нефтехранилищ в порту Козьмино – плавающая крыша, снижающая утечку паров углеводородов. Построены резервуары по проекту для районов с сейсмической активностью до 9 баллов. Емкости находятся в обваловании с железобетонным покрытием, которое предотвращает разлив нефти даже в самых критических ситуациях.





Благодаря удачному использованию горного рельефа «черное золото» поступает из резервуаров по трубопроводу на береговые и причальные сооружения самотеком. Это нефть особого сорта - ESPO (ВСТО), ресурсной базой которого являются месторождения Восточной, Центральной и Западной Сибири.

На площадке нефтехранилищ порта Козьмино действует уникальная система обнаружений возгораний. Кроме того, в 2018 году на нефтебазе для установки пожарного пеноподъемника было закончено строительство 20 площадок, которые позволяют беспрепятственно подъехать к громадным резервуарам. Это специальный пожарный автомобиль, предназначенный для подачи пены в резервуар. Уникальные характеристики автомобиля - высокая проходимость и маневренность, возможность справиться с возгоранием на расстоянии до 100 метров и на высоте свыше 30 метров - незаменимы для обеспечения пожарной безопасности резервуаров для хранения нефти.

Естественно, что столь высокотехнологичный объект нуждается в особых мерах безопасности. События сценария очередных учений развернулись непосредственно на одном из резервуаров. «Проверку боем» прошли персонал добровольной пожарной дружины объекта и подразделения Федеральной противопожарной службы.

Согласно легенде, вследствие прямого попадания разряда молнии произошло возгорание между стенкой резервуара и плавающей крышей.

«Личный состав договорного подразделения и персонал нефтебазы показали те навыки и умения, которые приобретают в процессе трудовой деятельности. Условный пожар, произошедший в резервуаре № 5 нефтебазы успешно ликвидирован. Оценка - «хорошо»», - сообщил ведущий инженер отдела пожарной безопасности ПАО «Транснефть» Александр ШУМЕЙКО.

Он отметил, что противопожарные учения с целью отработки различных сценариев развития чрезвычайных ситуаций проводятся на объектах предприятия в течение года неоднократно. Помимо тренировок большое внимание уделяется обучению персонала нормам и требованиям пожарной безопасности, а также оснащению современным оборудованием и техникой для локализации и ликвидации аварий пожарных частей, обслуживающих порт Козьмино.

Высокую оценку слаженным действиям всех участников учений дали и представители МЧС.

«Цель учений достигнута. Персоналу давались дополнительные вводные, усложняющие тушение условного пожара. Личный состав объекта и федеральной противопожарной службы с поставленными задачами справились на сто процентов. Оценка – «хорошо». Теоретические знания и практические навыки соответствуют предъявляемым требованиям», - сказал по итогам учений заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю (по ГПС), полковник внутренней службы Игорь САРАНА.

Фото ООО «Транснефть – Порт Козьмино»