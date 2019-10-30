От стипендии - к трудоустройству

ООО «Транснефть – Дальний Восток» и ДВФУ готовят специалистов для нефтетранспортной отрасли

Успех любой компании во многом зависит от качества подготовки молодых специалистов, которые приходят на производство после окончания вуза. Именно поэтому общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток» с 2012 года сотрудничает с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) при обучении персонала для сферы транспорта нефти. Масштаб взаимодействия компании и вуза постоянно расширяется, а самых способных и активных учащихся и педагогов Инженерной школы ДВФУ предприятие ежегодно поощряет именными стипендиями.

Торжественная церемония вручения именных сертификатов, которые позволяют получить выплаты социальной направленности и именные стипендии компании «Транснефть», состоялась во второй декаде октября. Четыре преподавателя кафедры «Нефтегазовое дело и нефтехимия» и 10 студентов, которые учатся по направлению «Нефтегазовое дело», получили сертификаты из рук заместителя генерального директора ООО «Транснефть – Дальний Восток» по управлению персоналом и общим вопросам Таяра БЕКТИМИРОВА. По традиции, стипендиатами вновь стали наиболее деятельные педагоги и ученики, в том числе имеющие совместные публикации и задействованные в проектной деятельности, связанной с проектированием и эксплуатацией объектов нефтетранспортной сферы.









Старший преподаватель кафедры «Нефтегазовое дело» и заведующий лабораторией трубопроводного транспорта Инженерной школы ДВФУ Евгений АВТОМОНОВ получает стипендию «Транснефти» уже в четвертый раз. Несколько лет назад он реализовал проект по созданию лабораторного стенда для изучения гидродинамических процессов, а сейчас ведет два научных кружка со студентами.

- Нефтегазовое дело – уникальная и интересная профессия. В данном направлении я работаю более 15 лет, - рассказал Евгений Автомонов. – Получив выплату «Транснефти» в первый раз, я продолжил повышать свой уровень – писал научные статьи и методические материалы, участвовал в различных конкурсах.

Особая гордость педагога – два патента на разработки, выполненные совместно с учениками. Многие из них сегодня стали обладателями именных стипендий, в том числе и магистрант ДВФУ по специальности «Нефтегазовое дело» Роман ИНШАКОВ.

- На данный момент и на ближайшие десятилетия нефтегазовая отрасль занимает одно из первых мест в топливно-энергетическом комплексе России и мира. Поэтому я хочу связать свою жизнь с глобальной сферой и получить важную профессию, в которой можно достичь больших успехов, - говорит Роман Иншаков. Студент, ранее проходивший практику на одном из объектов ПАО «Транснефть» в Приморье, удостоен стипендии за научную работу, посвященную анализу технического устройства, предназначенного для снижения гидравлических потерь в трубопроводе и потребления энергии насосами при перекачке нефти.

Обучение будущих нефтетранспортников ведется Дальневосточным федеральным университетом в сотрудничестве с дочерним предприятием компании «Транснефть» с 2012 года. За это время университет получил от компании свыше 30 млн рублей на приобретение стендов, макетов и оборудования. Макет головной нефтеперекачивающей станции (НПС), лабораторный стенд с трехпоточной вихревой трубой, гидравлический стенд, интерактивный учебно–тренажерный комплекс «Подготовка операторов НПС» и другое оборудование помогают вести подготовку специалистов для нефтетранспортной отрасли в условиях, максимально приближенных к производственным. В 2016 году на кафедре нефтегазового дела и нефтехимии Инженерной школы ДВФУ открылась именная аудитория ПАО «Транснефть», отремонтированная и оснащенная современным оборудованием за счет средств «Транснефти – Дальний Восток».

При поддержке предприятия восемь преподавателей кафедры были направлены в РГУ имени Губкина на повышение квалификации, еще двое - для участия в международной конференции. Начиная с 2013 года, студенты университета принимают участие в научно – технических конференциях как ООО «Транснефть – Дальний Восток», так и компании «Транснефть». За это время на предприятии внедрено девять разработок молодых специалистов, две представленные учащимися работы вошли в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ПАО «Транснефть».

Специалисты ООО «Транснефть – Дальний Восток» регулярно читают студентам ДВФУ лекции о применяемых на производстве автоматизированных системах управления технологическим процессом, защите трубопроводов от коррозии, механотехнологическом и энергетическом оборудовании. Кроме того, получить представление о своей будущей профессии учащиеся могут в ходе ознакомительных экскурсий на объекты «Транснефти», деловых игр и тренингов.

С 2012 года на производственных объектах ООО «Транснефть – Дальний Восток» прошли учебную, производственную и преддипломную практику более 150 студентов Инженерной школы ДВФУ. Более 120 выпускников вуза пополнили коллектив предприятия, и многие из них занимают руководящие посты. Учитывая, что в 2020 году мощность второй очереди магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», которую эксплуатирует компания, увеличится до 50 млн тонн нефти в год, для обслуживания новой инфраструктуры потребуется еще больше квалифицированных специалистов. Именно поэтому в 2019 году целевой набор на профильное направление подготовки в ДВФУ, поддерживаемое компанией «Транснефть», был увеличен.

На фото: Торжественная церемония вручения именных сертификатов, которые позволяют получить выплаты социальной направленности и именные стипендии компании «Транснефть», состоялась во второй декаде октября.

Фото Дмитрия ЕФРЕМОВА