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Олег Кожемяко: Ни в этой отрасли, ни в дорожной нет грамотных руководителей
Губернатор Приморья рекомендовал руководству Владивостока уволить сотрудников, которые принимали решение о согласовании и установке гранитных архитектурных форм на центральной площади города
Олег Кожемяко поручил создать в краевой столице специальный совет по благоустройству с привлечением архитекторов, представителей власти и общественности. А также рекомендовал руководству Владивостока уволить сотрудников, которые принимали решение о согласовании и установке гранитных архитектурных форм на центральной площади города. Об этом он заявил в ходе совещания в мэрии в среду, 30 сентября.
Поводом для встречи главы Приморья с ответственными за создание комфортной среды краевой столицы послужила непродуманная политика в сфере благоустройства городских территорий, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
«Последнее ваше “творчество” – скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком», – заявил Олег Кожемяко.
По словам губернатора, систему благоустройства Владивостока следует переформатировать – в эту сферу должны прийти профессиональные архитекторы, дизайнеры, озеленители, при этом все проекты должны обязательно согласовываться с жителями.
«Этот процесс должен быть четко отлажен – в зимнее время согласовываем проекты, виды работ, весной проводим торги, и с наступлением строительного сезона подрядчики выходят на объекты, чтобы в сентябре закончить благоустройство. Все работы должны быть организованы таким образом, чтобы создавалось минимум неудобств людям», – подчеркнул глава Приморья.
Губернатор поручил создать архитектурный совет по благоустройству и озеленению города.
«В последние годы в крае, в том числе во Владивостоке, направляются значительные средства на благоустройство, создание комфортной среды для граждан. К сожалению, сейчас мы видим, что ни в этой отрасли, ни в дорожной нет грамотных руководителей», – обозначил Олег Кожемяко.
Он рекомендовал руководству администрации Владивостока наказать вплоть до снятия с должностей всех, кто принимал участие в разработке и согласовании документов по закупке и установке гранитных архитектурных форм в центре Владивостока.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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