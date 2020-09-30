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Владивосток очистили от 3000 старых автопокрышек

30 Сентября 2020, 13:48 | Приморье

Из колёс специализированная компания сделает резиновую крошку, которую используют для изготовления безопасных покрытий для различного рода площадок

Порядка трех тысяч старых автопокрышек передано на дальнейшую утилизацию в сентябре. Часть отработанных шин были собраны с улиц Владивостока силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», часть – сданы на переработку жителями города в рамках акции, организованной администрацией города и компаниями «1000 размеров»  и «ЭкоСтар Технолоджи».

«Это уже вторая в этом году акция по бесплатной сдаче шин на вторичную переработку. Первая прошла в конце июля, тогда на вторичную переработку горожане сдали более четырёх тысяч шин. Также на постоянной основе ведется работа по сбору автопокрышек с улиц города. Нередко свалки из старых шин приходится вывозить с одних и тех же мест. Просим горожан не организовывать стихийные свалки в любимом городе, не разбрасывать шины вдоль дорог и в лесу, а просто сдать их на утилизацию. Сделать это можно в специализированных компаниях и пунктах шиномонтажа», – сообщил Игорь Скубко, заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства.

Согласно условиями акции, каждый желающий до 30 сентября включительно может бесплатно сдать на утилизацию четыре старые автопокрышки. Приём ведётся на улице Сахалинской, 4.



«Оказалось, что очень много активистов у нас, неравнодушных людей, которые готовы участвовать в акциях по очистке города. С 16 сентября мы общими усилиями собрали порядка 1,5 тысяч шин», – отметил Николай Моисеенко, генеральный директор компании «1000 размеров».  

Как рассказал генеральный директор ООО «ЭкоСтар Технолоджи» Глеб Юницын, при переработке автомобильные шины механическим способом разделяют на компонентный состав – это металл, текстильное волокно и резиновая крошка. Металл отправляется на вторичную переработку, а из резиновой крошки получаются травмобезопасные покрытия для детских и спортивных площадок.

«Объемы поступающего материала на сегодняшний день увеличились. Это, в первую очередь, связано с тем, что администрация Владивостока уделяет большое внимание этому вопросу. Проводятся различные субботники, совместные акции», – подчеркнул Глеб Юницын.

Напомним, что организаторами акции выступают администрация Владивостока, компании «1000 размеров» и «ЭкоСтар Технолоджи» при активной поддержке компаний «СтальГрад», «ТИС-Лоджистик» и «Восточный плюс». Кроме того, желание поучаствовать в таком важном и нужном для города деле выразила компания «Йокохама Рус» (Yokohama Russia LLC).

Отметим, брошенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При сжигании шин в атмосферу выделяется большое количество токсичных веществ, в том числе углекислый газ, окись серы и азота, свинец, почти половина из них - канцерогенные соединения. В связи с этим горожан просят не загрязнять природу, а сдавать старые шины на переработку.

Анастасия Котлярова (фото)

Петр Езута (видео)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: утилизация  автопокрышки  экология 



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