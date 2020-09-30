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Владивосток очистили от 3000 старых автопокрышек
Из колёс специализированная компания сделает резиновую крошку, которую используют для изготовления безопасных покрытий для различного рода площадок
Порядка трех тысяч старых автопокрышек передано на дальнейшую утилизацию в сентябре. Часть отработанных шин были собраны с улиц Владивостока силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», часть – сданы на переработку жителями города в рамках акции, организованной администрацией города и компаниями «1000 размеров» и «ЭкоСтар Технолоджи».
«Это уже вторая в этом году акция по бесплатной сдаче шин на вторичную переработку. Первая прошла в конце июля, тогда на вторичную переработку горожане сдали более четырёх тысяч шин. Также на постоянной основе ведется работа по сбору автопокрышек с улиц города. Нередко свалки из старых шин приходится вывозить с одних и тех же мест. Просим горожан не организовывать стихийные свалки в любимом городе, не разбрасывать шины вдоль дорог и в лесу, а просто сдать их на утилизацию. Сделать это можно в специализированных компаниях и пунктах шиномонтажа», – сообщил Игорь Скубко, заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства.
Согласно условиями акции, каждый желающий до 30 сентября включительно может бесплатно сдать на утилизацию четыре старые автопокрышки. Приём ведётся на улице Сахалинской, 4.
«Оказалось, что очень много активистов у нас, неравнодушных людей, которые готовы участвовать в акциях по очистке города. С 16 сентября мы общими усилиями собрали порядка 1,5 тысяч шин», – отметил Николай Моисеенко, генеральный директор компании «1000 размеров».
Как рассказал генеральный директор ООО «ЭкоСтар Технолоджи» Глеб Юницын, при переработке автомобильные шины механическим способом разделяют на компонентный состав – это металл, текстильное волокно и резиновая крошка. Металл отправляется на вторичную переработку, а из резиновой крошки получаются травмобезопасные покрытия для детских и спортивных площадок.
«Объемы поступающего материала на сегодняшний день увеличились. Это, в первую очередь, связано с тем, что администрация Владивостока уделяет большое внимание этому вопросу. Проводятся различные субботники, совместные акции», – подчеркнул Глеб Юницын.
Напомним, что организаторами акции выступают администрация Владивостока, компании «1000 размеров» и «ЭкоСтар Технолоджи» при активной поддержке компаний «СтальГрад», «ТИС-Лоджистик» и «Восточный плюс». Кроме того, желание поучаствовать в таком важном и нужном для города деле выразила компания «Йокохама Рус» (Yokohama Russia LLC).
Отметим, брошенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При сжигании шин в атмосферу выделяется большое количество токсичных веществ, в том числе углекислый газ, окись серы и азота, свинец, почти половина из них - канцерогенные соединения. В связи с этим горожан просят не загрязнять природу, а сдавать старые шины на переработку.
Анастасия Котлярова (фото)
Петр Езута (видео)
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