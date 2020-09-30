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Строительство сразу нескольких мостов ведется в Приморском крае

30 Сентября 2020, 12:45 | Приморье

До конца года планируется начать сооружение еще не менее семи мостовых переходов

Сейчас мостостроители АО «СПЕЦСУ» бурят скважины под опоры моста и планируют земельное полотно на мосту через реку Тихая в Анучинском муниципальном округе, в Большом Камне на сооружении через реку Сахарная монтируют балки, собирают каркасы строения, готовятся к омоноличиванию, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

«Приступили к выносу сетей на месте аварийного моста на 89-м километре трассы Артем–Находка в районе Фокино, уже сделаны технологические проколы для прокладки инженерных коммуникаций», – рассказал главный инженер компании Иван Зайченко.

Как прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в ближайшее время начнется строительство моста через реку Раковка в Уссурийском городском округе и через реку Осиновка на 5-м километре автодороги Осиновка–Рудная Пристань.

«На этих объектах уже определены подрядчики, после согласования всех необходимых документов они начнут работы», – уточнили в ведомстве.

Также завершаются конкурсные процедуры по отбору подрядной организации по строительству моста на 91-м километре трассы Артем–Находка. Здесь, по словам специалистов, до конца года должна начаться реконструкция еще нескольких мостов.

Фото – АО «СПЕЦСУ»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дороги  строительство  ремонт  мост 



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